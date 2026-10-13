« Paix » ce mot qui nous fait la guerre

Muzna Shihabi, 10 octobre 2026.- Je déteste le mot . Car pour nous, Palestiniens, il a toujours été synonyme de plus de guerre, de plus de terres volées, de plus de vies perdues.

Nous avons vu qu’il est possible d’armer l’État colonial de peuplement tout en appelant au cessez-le-feu, de condamner la colonisation tout en commerçant avec ceux qui la bâtissent, de reconnaître un État palestinien tout en regardant ses terres disparaître.

Et de se prétendre, malgré tout, artisan de la paix.

Ils veulent que l’occupant soit un « partenaire de paix », tandis que nous, les occupés, parce que nous réclamons la liberté, sommes perçus comme un « obstacle à la paix ». Nous boycottons ? C’est problématique. Nous protestons ? C’est trop perturbateur. Nous élevons la voix ? C’est trop controversé. Nous négocions ? Seulement si nous acceptons les conditions de notre propre spoliation.

Et pourtant, c’est nous que l’on accuse de rejeter la paix.

Après des décennies de cette mascarade, une chose est claire : la paix qu’ils proposent sans cesse aux Palestiniens ne signifie ni la liberté ni même la fin de leur anéantissement. Il s’agit simplement de ne plus avoir à nous entendre nous en plaindre.

Bien sûr que le colonisateur veut la paix. Il veut dormir tranquillement dans nos maisons. Mais nous, nous voulons nos maisons.

Source : compte Instagram de Muzna Shihabi.