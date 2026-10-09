!! Génocide à Gaza: J1098 !! Nouvelles révélations de livraisons d’armes de la France à 'Israël'

Alors que le mouvement de solidarité avec la Palestine, et notamment Stop Arming Israel et BDS France, Urgence Palestine (UP) et l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), appellent à un mois d’actions contre l’armement d’'Israël', un nouveau rapport publié par Urgence Palestine et le Palestinian Youth Movement dévoile la continuité des livraisons de composants et équipements militaires depuis la France vers 'Israël'.

35 nouvelles livraisons depuis avril

Alors que plus de 200 personnes étaient présentes au meeting de lancement du mois contre l’armement, ces révélations sont pour les organisateurs une preuve supplémentaire de la complicité de l’industrie d’armement française dans le génocide en cours en Palestine, quand un précédent rapport listait déjà pas moins de 525 livraisons réalisées entre octobre 2023 et mars 2026 par plusieurs équipementiers français en direction d’'Israël'.

La nouvelle enquête dévoile 35 nouvelles livraisons de pièces et composants expédiés depuis 6 régions françaises vers des sites d’Elbit Systems en 'Israël'. Parmi les fournisseurs sont identifiés 4 nouveaux: Carly RCS, Lameco, Sabena Technics, Socitec.

Les auteurs du rapport dénoncent une hypocrisie et des mensonges, à la fois de la part du gouvernement, qui prétend que la France ne livre pas d’armes à 'Israël', sauf à usage défensif ou destinées à l’exportation, mais ne garantit aucun contrôle, et de la part des fournisseurs qui acceptent de vendre à Elbit, principal fabricant d’armes israélien, tout en admettant ne pas connaître précisément l’usage final de leurs livraisons.

«Ces entreprises ne peuvent pas prétendre ignorer où finissent leurs pièces», commente Thomas Nayla, juriste et membre d’Urgence Palestine. «Elles les livrent à un fabricant d’armes en plein génocide, sans exiger aucune garantie sur leur usage final. Les droits du peuple palestinien à la libération et à la justice ne peuvent plus être sacrifiées par l’Etat français au profit de l’enrichissement par le commerce d’armes.»

Plus de 50 syndicats, associations, collectifs et groupes politiques se sont joints à l’appel à ce mois d’actions contre l’armement, se sont félicités les initiateurs lors de ce meeting de lancement, auquel étaient présents plusieurs syndicats dont la CGT.

Les actions à venir prendront la forme de rassemblements, de tractages, de manifestations et de conférences tout au long du mois d’octobre, dans l’optique de tisser des liens avec les salariés et leurs syndicats, de mettre la pression sur les responsables de ces entreprises ou de dénoncer la complicité active de la France avec le génocide en Palestine.

Plusieurs manifestations auront lieu, et notamment le 10 octobre prochain en écho à un appel international à la mobilisation. À Paris, 14h place de la République, mais aussi à Nantes, Montpellier, ou encore Grenoble, des marches commémoreront les 3 années écoulées du génocide perpétré par 'Israël' à Gaza, dénonceront la complicité française et exigeront un embargo sur les armes et des sanctions contre 'Israël'.

Les syndicats des dockers ont appelé à une journée de mobilisation internationale des ouvriers dockers et travailleurs portuaires le 30 octobre, avec notamment la situation à Gaza au cœur de leurs revendications et le refus du chargement d’armes à destination d’'Israël'.

Rédaction Agence Medias Palestine -

05.10.26