!! Génocide à Gaza: J 1120 !! Je viens de quitter la Cisjordanie: ce qu’'Israël' prépare est TERRIFIANT

De retour d’un reportage de plus de trois semaines à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée, Peter Oborne, journaliste primé et rédacteur en chef adjoint de Middle East Eye, s’entretient avec Double Down News pour livrer un compte rendu sans concession des événements actuels sur le terrain et des coulisses de Whitehall.

Dans cette analyse approfondie, Oborne examine le paysage politique entourant les élections israéliennes, cherchant à déterminer si un changement de direction modifierait les politiques fondamentales de l’État ou se contenterait d’offrir une nouvelle couverture diplomatique à l’étranger.

Il examine l’histoire politique des principales figures de l’opposition, les doctrines militaires qui façonnent les stratégies actuelles, ainsi que les pressions croissantes auxquelles sont confrontées les populations civiles à Jérusalem-Est et dans les zones rurales de Cisjordanie.

Peter Oborne met également en lumière les luttes internes au sein du gouvernement britannique: comment Downing Street a passé outre l’avis du ministère des Affaires étrangères pour déclassifier le consulat diplomatique historique de la Grande-Bretagne à Jérusalem-Est, comment le consensus de Westminster en matière de politique étrangère reflète les décisions des dernières décennies, et la répression nationale plus large à l’encontre des libertés civiles.

Cliquez pour suivre la vidéo sous-titrée en français: https://youtu.be/UdfckdXJQ2s

Peter Oborne -

25.10.26