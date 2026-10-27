!! Génocide à Gaza: J 1116 !! Scandale des armes pour 'Israël'

Plus de 60 organisations françaises tirent la sonnette d’alarme !

Plus de 60 organisations, associations, syndicats et partis politiques français ont appelé à l’arrêt du transfert d’armes et d’équipements militaires vers l’Occupation sioniste, ainsi qu’à l’intensification des actions populaires et syndicales pour faire pression sur le gouvernement et les entreprises impliqués dans la coopération militaire avec cette dernière. Cet appel s’accompagne de la revendication de fournir les ressources nécessaires à l’enseignement public et aux universités, plutôt que de les orienter vers les guerres.

Cet appel s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne de mobilisation qui se déroule en France durant ce mois d’octobre, à l’initiative de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), de la campagne Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS France), de la campagne «Stop Arming 'Israel' France» et du mouvement «Urgence Palestine», avec la participation d’organisations de défense des droits humains, de syndicats de travailleurs, de partis politiques et de groupes de solidarité.

Les contestataires ont souligné la nécessité de stopper tous les transferts d’armes et de composants militaires vers l’Occupation, et de mettre fin à la coopération dans le domaine de l’armement et des technologies utilisées pour la surveillance et la répression, estimant que la poursuite de ces relations contribue à fournir un soutien matériel et technique aux opérations militaires sioniste contre le peuple palestinien.

Mobilisations sur le terrain et pressions sur les entreprises

Depuis son lancement début octobre, la campagne a donné lieu à des actions et des manifestations dans plusieurs villes françaises, notamment Paris, Toulouse, Montpellier, Nantes, Dijon et Grenoble, ainsi qu’à des activités de sensibilisation au sein des établissements d’enseignement et d’ingénierie, visant à mettre en lumière le rôle des entreprises et des moyens de transport dans l’acheminement d’équipements militaires vers l’Occupation.

D’après ce qu’a rapporté l’Association France Palestine Solidarité, les pressions syndicales et populaires ont contribué à inciter la compagnie 'Air France' à annuler l’expédition d’équipements militaires destinés à la société 'Elbit Systems Land' à bord d’un vol à destination de Tel-Aviv le 8 octobre courant, après la révélation du chargement et sa médiatisation.

La campagne cherche à élargir le cercle de pression sur les entreprises dont les activités sont liées au commerce d’armes avec l’entité sioniste, à inciter les travailleurs et les syndicats à refuser de participer au transport d’équipements militaires, et à exiger des autorités françaises une plus grande transparence concernant les licences d’exportation d’armes.

L’éducation face aux dépenses militaires

Les protestataires ont établi un lien entre l’arrêt de l’armement du régime sioniste et la défense de l’enseignement public et des universités, affirmant qu’il est indispensable de réorienter les ressources financières vers les établissements d’enseignement et les besoins des étudiants, plutôt que de soutenir les industries militaires et la coopération liée aux guerres.

Ces revendications coïncident avec des mobilisations étudiantes et syndicales observées en France ces dernières semaines, comprenant des protestations au sein des écoles et universités ainsi que des rassemblements de rue, exigeant la fin de l’armement de l’Occupation et rejetant toute restriction à l’encontre des mouvements de solidarité avec la Palestine.

Les organisateurs ont appelé à la poursuite des actions jusqu’à la fin du mois d’octobre, avec la possibilité de les prolonger, dans le but de mettre un terme au transfert d’armes et d’équipements militaires vers l’Occupant et de stopper toute coopération dans le développement des technologies de surveillance et de répression.

Exigences d’arrêt de la coopération militaire

Les contestataires participants soulignent que l’arrêt des cargaisons d’armes ne se limite pas à l’interdiction d’exporter des armes finies, mais englobe également les pièces détachées, les composants et les matériaux entrant dans la fabrication d’équipements militaires, en plus de réviser les relations commerciales et techniques qui permettent la continuité de cette coopération.

Ces démarches s’inscrivent dans le cadre d’efforts plus larges menés par des groupes de solidarité, des syndicats et des partis français, afin de faire pression sur le gouvernement pour qu’il prenne des mesures concrètes pour mettant fin à la coopération militaire avec le gouvernement d’extrême droite sioniste, dirigé par le criminel B. Netanyahu, et plaçant les obligations légales et les droits humains au premier plan des considérations régissant la politique d’exportation d’armes.

Rédaction Centre Palestinien d'Information -

24.10.26