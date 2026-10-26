!! Génocide à Gaza: J 1115 !! A Hébron, après la liquidation de 2 soldats par la résistance, offensive israélienne inédite

Plus de 200 familles déplacées et 2.500 habitants menacés de déplacement forcé à Deir Baha et Al-Jilda

Depuis vendredi, les forces d’occupation israéliennes ont contraint quelque 1.500 habitants à quitter leurs maisons dans les quartiers de Deir Baha et d’Al-Jilda, dans la ville d’Hébron, tandis qu’environ 2.500 autres habitants risqueraient d’être déplacés de force dans les prochaines heures. Cette offensive, qui se poursuit dans le gouvernorat, a entraîné le déplacement de plus de 200 familles, désormais sans abri.

Le gouverneur d’Hébron, Khaled Doudine, a déclaré à WAFA lors d’un entretien téléphonique que l’offensive en cours avait provoqué le déplacement de plus de 200 familles. Il a appelé à une intervention internationale et juridique urgente pour mettre fin aux violations commises par les forces d’occupation.

Il a précisé que le gouvernorat, en coordination avec ses institutions et les représentants des clans locaux, s’employait à mettre en place un comité chargé de gérer la crise et de venir en aide aux personnes déplacées et aux familles touchées, après la proclamation de l’état d’urgence vendredi.

De son côté, le maire d’Hébron, Yussef al-Jaabari, a indiqué à WAFA que les forces d’occupation prévoyaient de déplacer de force quelque 2.500 habitants des deux quartiers, qui couvrent une superficie totale d’environ 350 dunums. Il a précisé que les mesures prises concernaient quelque 200 familles. Les forces israéliennes ont apposé des marquages sur les maisons évacuées et distribué des avis sommant les familles encore présentes de quitter leurs logements sans emporter leurs véhicules, a-t-il ajouté.

Dans le cadre du renforcement des restrictions militaires imposées au gouvernorat d’Hébron, les forces d’occupation ont également fermé le carrefour et la route principale menant au village de Kharsa à l’aide de remblais de terre et de blocs de béton, entravant ainsi l’accès à plusieurs villages et localités. Elles ont aussi fermé plusieurs entrées du camp de réfugiés d’Al-Arroub, qui constitue un point de passage vers le gouvernorat de Bethléem. Dans le sud de la ville d’Hébron, elles ont fermé toutes les entrées et les routes et maintenu les portails métalliques fermés en permanence.

L’offensive israélienne contre le gouvernorat d’Hébron se poursuit depuis vendredi. Elle a notamment été marquée par la démolition de bâtiments et de commerces dans le secteur de Farsh al-Hawa, des perquisitions et des fouilles de domiciles, ainsi que l’arrestation d’au moins 13 Palestiniens. Les forces d’occupation ont également fermé les accès à la ville, aux villages, aux localités et aux camps de réfugiés.

Par ailleurs, des familles ont été contraintes de passer la nuit à la belle étoile après avoir été forcées de quitter leurs maisons. Selon des médias israéliens, les forces israéliennes ont commencé à prendre le contrôle de bâtiments dans la ville afin de renforcer leur contrôle sur les axes routiers menant aux colonies.

Netanyahu a ajouté qu’avec le ministre de la Défense, Israel Katz, ils envisageaient une opération d’envergure en Cisjordanie, «d’une ampleur inédite depuis la guerre des Six Jours», en référence à 1967.

Rédaction Wafa -

24.10.26