!! Génocide à Gaza: J 1113 !! Des travailleurs de 100 ports se mobilisent contre l’armement de l’Occupation

Le boycott atteint les chaînes d'approvisionnement

Le vendredi 30 octobre 2026, des syndicats et groupes d’ouvriers de près de 100 ports répartis sur 17 pays préparent des grèves et des manifestations pour exiger l’arrêt du transport d’armes et de marchandises liées à la guerre génocidaire sioniste.

Sous le slogan «Les dockers ne travaillent pas pour la guerre», cette initiative vise à faire pression sur les compagnies maritimes et suscite des inquiétudes en 'Israël' quant à l’impact sur la chaîne d’approvisionnement. Selon un rapport du ministère des Affaires de la Diaspora publié par Walla, il s’agit de la 2ᵉ édition de la «Journée internationale d’action», avec une participation estimée à 5 fois supérieure à celle de février dernier (qui comptait 20 ports dans 6 pays).

Grèves dans des ports principaux

Portée par l’alliance «Ports in Action» et la campagne «Pas de port pour le génocide» avec le soutien du mouvement BDS, la mobilisation a pour centres principaux:

Italie et Grèce: Grèves de 24 heures prévues dans de grands ports italiens (Gênes, Livourne, Gioia Tauro, Trieste) et au port grec du Pirée.

France: Appels à des grèves et des ralentissements de travail à Marseille-Fos et Le Havre.

Autres pays engagés: Espagne, Inde, Suède, Portugal, Turquie, Maroc, Danemark, Irlande et États-Unis. (Note: les actions iront des débrayages effectifs aux manifestations et déclarations de solidarité selon les sites).

Inquiétude israélienne face à la perturbation des approvisionnements

L’inquiétude de l’Occupation porte sur la perturbation du fret direct ainsi que des cargaisons passant par les ports intermédiaires. Le blocage d’une seule escale peut retarder l’ensemble de la traversée et imposer des surcoûts d’exploitation aux transporteurs. Le rapport israélien y voit une tentative de déplacer le boycott du terrain populaire et numérique vers l’infrastructure du commerce international et de la logistique.

De la solidarité à la pression sur les entreprises

Les organisateurs visent à dépasser la simple déclaration de solidarité en tirant parti du rôle clé des dockers pour bloquer le matériel militaire et le fret lié à l’effort de guerre. Cette action s’inscrit dans la continuité des campagnes menées, depuis octobre 2023, pour imposer un coût commercial aux entreprises impliquées et interrompre les flux maritimes vers 'Israël'. Le test décisif sera la capacité du mouvement à concrétiser ces appels sur le terrain le 30 octobre prochain.

Rédaction Centre Palestinien d'Information -

22.10.26