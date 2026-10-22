!! Génocide à Gaza: J 1111 !! De nouvelles funérailles de 75 martyrs à Gaza révèlent toujours plus l’ampleur de la guerre génocidaire

Le mouvement Hamas a déclaré que les funérailles de 75 martyrs, dont les corps et les restes ont été retrouvés dans le quartier d’Al-Daraj, à Gaza, après avoir été inaccessibles pendant une longue période, révèlent l’ampleur de la tragédie humanitaire provoquée par la guerre génocidaire et des crimes commis contre les civils, dont les conséquences continuent d’apparaître.

Dans un communiqué publié ce dimanche, le mouvement a ajouté qu’environ 8.000 corps se trouvent toujours sous les décombres des maisons et des bâtiments détruits dans la bande de Gaza. Les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les récupérer en raison d’un manque criant d’équipements et d’engins lourds. Cette situation aggrave les souffrances de milliers de familles qui attendent de pouvoir récupérer les corps de leurs proches et leur offrir une sépulture digne.

Hamas a appelé l’ONU, la communauté internationale et les médiateurs à intervenir immédiatement et à faire pression sur les forces d’occupation pour autoriser l’entrée de tous les équipements nécessaires et envoyer des équipes de secours spécialisées afin d’appuyer la Défense civile et d’accélérer les opérations de récupération des corps.

Le mouvement a également demandé l’activation des mécanismes internationaux d’enquête et de responsabilisation concernant les crimes de l’occupation, afin que leurs responsables ne restent pas impunis.

Samedi, dans la soirée et au cours de la matinée du lendemain, des Palestiniens ont organisé les funérailles des corps et des restes de 75 martyrs récupérés par les équipes de la Défense civile dans les bâtiments détruits du quartier d’Al-Daraj, au nord-est de la ville de Gaza. Leurs familles et leurs proches étaient présents pour leur adresser un dernier adieu.

Les opérations de recherche et de récupération continuent de se heurter à d’importantes difficultés. Le porte-parole de la Défense civile, Mahmud Bassal, avait averti, dans des déclarations publiées le 10 octobre dernier, que les capacités de son organisation diminuaient en raison du manque d’engins lourds et du maintien des restrictions israéliennes sur l’entrée du matériel de secours et de maintenance. Il estimait entre 8.000 et 10.000 le nombre de corps encore ensevelis sous les décombres.

Mahmud Bassal a également expliqué que les équipes éprouvaient des difficultés à identifier les corps en état de décomposition avancée ou carbonisés. L’absence d’équipements d’analyse ADN complique davantage l’identification des victimes et la remise de leurs restes à leurs familles.

Rédaction Centre Palestinien d'Information -

18.10.26