!! Génocide à Gaza: J 1110 !! En roue libre depuis toujours, les colons s'en prennent aux huiles occidentales...

Les colons étendent le cercle des cibles: une journaliste américaine et des diplomates agressés

Les attaques des colons sionistes en Cisjordanie occupée ne se limitent plus aux agriculteurs palestiniens, à leurs terres et à leurs biens. En deux jours consécutifs, elles se sont étendues aux journalistes étrangers et aux diplomates européens, lors d’une campagne agressive intensifiée qui met à nouveau en lumière les dangers de la violence de ses colons, ainsi que l’incapacité — ou le refus — des autorités d’Occupation d’y mettre fin et d’en responsabiliser les auteurs.

Le 16 octobre, la photojournaliste américaine Heidi Levine, travaillant pour le Washington Post, a été grièvement blessée alors qu’elle couvrait l’actualité d’une attaque de colons contre des Palestiniens récoltant des olives près du village d’Abu Falah, au nord-est de Ramallah. Le lendemain, des colons cagoulés ont attaqué des diplomates européens et des représentants de l’Église catholique dans la localité de Taibeh, un incident qui a élargi le cercle des condamnations internationales.

Une photojournaliste rouée de coups

Selon le Washington Post, Mme Levine documentait les agressions de colons contre des Palestiniens pendant la saison de la cueillette des olives et portait une veste identifiée «Presse», lorsque des hommes cagoulés l’ont attaquée, l’ont jetée à terre, l’ont frappée à coups de pied et de bâtons.

Le journal a précisé que ses blessures comprennent quatre vertèbres fracturées au niveau de la colonne vertébrale, une côte cassée ainsi que de nombreuses contusions, nécessitant son hospitalisation urgente.

Dans son témoignage auprès du Comité pour la protection des journalistes (CPJ), Mlle Levine a déclaré avoir été rouée de coups de pied après avoir été plaquée au sol, affirmant pourtant s’être clairement identifiée auprès des agresseurs comme journaliste américaine. Le CPJ a souligné que son sac, son appareil photo et son téléphone lui ont été volés pendant l’agression.

Le CPJ estime que cette attaque ne constitue pas un incident isolé, mais s’inscrit dans un schéma récurrent d’agressions et de harcèlements ciblant les journalistes palestiniens et étrangers qui couvrent les attaques de colons en Cisjordanie.

La gravité de l’attaque dépasse la simple blessure d’une journaliste dans l’exercice de ses fonctions: cibler ceux qui documentent ces exactions menace l’accès du public aux faits et sape la capacité des médias à rendre compte de la réalité sur le terrain, en particulier dans les zones où les agriculteurs sont menacés ou empêchés d’accéder à leurs terres.

Les diplomates également pris pour cible

Le 17 octobre, des colons cagoulés ont attaqué des diplomates européens et des représentants de l’Église catholique dans la zone de Taibeh, au nord-est de Ramallah, selon l’agence Associated Press.

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a déclaré que l’agression visait le consul général de son pays auprès des Palestiniens, ainsi que des diplomates français et polonais et des représentants religieux. Un maire français a également été agressé, et un véhicule diplomatique belge a été endommagé.

M. Prévot a lié cet incident à la politique de colonisation sioniste, annonçant son intention de faire pression pour l’imposition de sanctions européennes accrues contre les responsables de ces agressions et ceux qui les soutiennent. Il a rappelé que les autorités de l’entité usurpatrice sioniste, en tant que puissance occupante, portent la responsabilité de protéger les Palestiniens et d’assurer la sécurité des diplomates et des journalistes, soulignant la nécessité de mettre fin à l’impunité.

L’incident revêt une importance particulière puisqu’il s’est produit lors d’une action de solidarité avec les Palestiniens pendant la récolte des olives — une période durant laquelle les familles palestiniennes subissent des attaques récurrentes ciblant leurs arbres, leurs récoltes et leurs moyens de subsistance.

Washington exige des actes de la part d’'Israël'

Les blessures infligées à Mme Levine ont provoqué de vives réactions aux États-Unis, où des responsables et des membres du Congrès ont réclamé une enquête approfondie et des poursuites contre les coupables.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que Washington était vivement préoccupé par les images en circulation et avait demandé à l'entité occupante sioniste de prendre des mesures plus fermes pour stopper les attaques de colons, ajoutant attendre des informations complémentaires de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem.

De son côté, la direction du Washington Post a demandé l’ouverture d’une enquête complète et un suivi rigoureux de ses conclusions, tandis que le CPJ a insisté sur le fait que la répétition des attaques contre les journalistes couvrant la saison des olives exige des mesures concrètes pour les protéger et condamner les agresseurs.

En réaction, les autorités d’Occupation ont déclaré avoir ouvert des enquêtes. Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié l’attaque contre les diplomates d’acte violent, tandis que l’armée a indiqué que la visite n’avait pas été coordonnée avec elle et qu’aucune force militaire n’était présente sur les lieux. Aucune arrestation n’avait été annoncée au moment de la publication des rapports.

La saison des olives révèle une crise de responsabilité

Ces deux événements surviennent dans un contexte d’intensification des violences durant la saison de la cueillette des olives. Citant l’ONG israélienne de droits humains Yesh Din, Reuters a rapporté que les colons ont mené au moins 170 attaques contre des Palestiniens depuis le 27 septembre, date marquant le début de la saison.

De son côté, l’agence Associated Press, s’appuyant sur les données du ministère palestinien de la Santé, a fait état de quatre Palestiniens tués et de plus de cent blessés depuis le début de la récolte, selon un bilan publié le 17 octobre.

Ces faits posent à nouveau la question de la responsabilité: les condamnations officielles et l’ouverture d’enquêtes ne suffisent pas à stopper les violences à moins d’être accompagnées de mesures claires pour protéger les civils, les journalistes et les observateurs internationaux, et pour traduire en justice les auteurs de ces actes.

Entre un agriculteur privé de sa récolte, une journaliste battue alors qu’elle documentait les faits et des diplomates agressés lors d’une visite de solidarité, le cercle des victimes de la violence des colons ne cesse de s’élargir. Ces incidents démontrent que la protection des Palestiniens, leur droit d’accéder à leurs terres et la garantie pour les journalistes d’exercer leur métier restent le véritable test de la détermination de la communauté internationale face à ces agressions.

Rédaction Centre Palestinien d'Information -

19.10.26