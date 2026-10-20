!! Génocide à Gaza: J 1109 !! Le blocus israélien laisse des milliers d’enfants diabétiques à Gaza sans insuline vitale

Les restrictions israéliennes sur les fournitures médicales entrant à Gaza ont causé de graves pénuries d’équipement de surveillance de l’insuline et de la glycémie, laissant les enfants palestiniens diabétiques exposés à un risque croissant d’acidocétose diabétique (DKA)

Environ 3.500 enfants atteints de diabète de type 1 ont besoin d'un traitement à l'insuline ininterrompu, tandis que les pénuries de médicaments et d'équipements de test mettent des milliers de patients à travers la bande de Gaza à risque, a rapporté Gaza Herald vendredi.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, environ 71.000 Palestiniens ont le diabète de type 1 ou de type 2. Le rapport a noté que les patients sont confrontés à la diminution de l'apport d'insuline et à la pénurie de stylos d'injection, de bandes de test de glycémie et de capteurs de surveillance continue du glucose, laissant beaucoup d'entre eux sans les outils nécessaires pour gérer leur état en toute sécurité.

Dr. Ahmed al-Farra, directeur du bâtiment Al-Tahrir au complexe médical de Nasser, a averti que les pénuries de médicaments contre le diabète menaçaient la santé des patients et a souligné la nécessité urgente de rétablir l’accès aux traitements essentiels.

Al-Farra a rapporté que les hôpitaux recevaient des patients souffrant de complications graves dues à un taux de sucre dans le sang instable, dont certains peuvent nécessiter des soins intensifs lorsque le traitement est retardé ou indisponible.

En l'absence d'un équipement de surveillance fiable, les patients rencontrent également de plus grandes difficultés à détecter les changements dangereux de la glycémie avant qu'ils ne se développent en urgences médicales, a averti le rapport.

Lors d'une manifestation devant le complexe médical Nasser à Khan Younis jeudi, les patients diabétiques et leurs familles ont exigé que les médicaments et les fournitures médicales essentielles soient autorisés à entrer à Gaza.

Selon le rapport, l’effondrement des services essentiels a également sapé le stockage sûr de l’insuline, car les coupures de courant prolongées, la réfrigération inadéquate et le déplacement en tentes rendent plus difficile la préservation de l’efficacité du médicament,

Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que 47% des médicaments essentiels et 58% des consommables médicaux étaient en rupture de stock, tandis que les pénuries de fournitures de test en laboratoire avaient atteint 85%, limitant encore la capacité des hôpitaux à diagnostiquer et à traiter les patients.

Les restrictions imposées par 'Israël' aux expéditions médicales ont aggravé les dommages causés à l’infrastructure de soins de santé de Gaza, avec 81% des centres de soins de santé primaires contraints de quitter le service.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti le 2 octobre qu’aucun hôpital de Gaza n’était pleinement fonctionnel, invoquant des pénuries chroniques de médicaments et de fournitures médicales.

L'organisation a également souligné de longues procédures d'approbation israéliennes, notant que les fournitures médicales attendaient une moyenne de 74 jours pour l'autorisation!

Les autorités sanitaires de Gaza exigent l’entrée immédiate de l’insuline, des kits de diagnostic, de l’équipement de surveillance et des fournitures de stockage à température contrôlée, avertissant que des pénuries continues pourraient exposer les enfants et d’autres patients à des complications et des décès évitables, conclut le rapport.

Le ministère de la Santé de Gaza a estimé que l'assaut génocidaire d''Israël' sur le territoire depuis le 7 octobre 2023, a tué 74.396 Palestiniens et en a blessé 175.449 autres, sans compter les victimes toujours piégées sous les décombres et dans des zones inaccessibles aux équipes de secours.

Rédaction Presstv -

17.10.26