!! Génocide à Gaza: J 1108 !! Blessés, arrestations et vol de moutons...

L’Occupation et les colons intensifient leurs agressions en Cisjordanie

À l’aube et dans la matinée de ce samedi, les forces armées d’Occupation sioniste et les colons extrémistes ont intensifié leurs agressions dans diverses régions de la Cisjordanie occupée, en prenant d’assaut les villes et zones, en perquisitionnant des habitations et en arrêtant des civils. Ces actes ont coïncidé avec des attaques menées contre des agriculteurs et des cueilleurs d’olives – faisant des blessés – ainsi que des vols de moutons et des dégâts causés aux terres agricoles.

Blessés et agressions contre les cueilleurs d’olives

Dans le gouvernorat d’Hébron, trois palestiniens ont été blessés lors d’une attaque de colons à Massafer Yatta, au sud de la ville. L’un d’eux a été touché par une balle réelle à la cuisse, tandis que les deux autres ont été blessés par du gaz poivre.

Dans le même contexte, des colons ont volé un troupeau de moutons dans la région d’Est-Ma’in, à Massafer Yatta, sous la protection des forces armées d’Occupation sioniste.

Dans le gouvernorat de Ramallah et Al-Bireh, des colons, protégés par les forces armées d’Occupation sioniste, ont attaqué des cueilleurs d’olives et des bénévoles avec eux dans le village de Deir Jarir, au nord-est de Ramallah.

L’organisation de défense des droits humains Al-Bayader a indiqué que plusieurs colons, venus des avant-postes coloniaux voisins, ont pris pour cible des agriculteurs en train de cueillir des olives et ont ouvert le feu à balles réelles, sans qu’aucun blessé ne soit recensé.

Dans le village d’Al-Mughayyir, au nord-est de Ramallah, des colons ont lâché leurs moutons dans des terres agricoles plantées d’oliviers, situées dans la plaine orientale du village. Cela a causé des dommages aux arbres et aux cultures, selon des sources locales.

La veille de vendredi, trois palestiniens avaient déjà été blessés lors d’une attaque menée par des colons contre des habitants qui se rendaient dans leurs terres agricoles pour récolter les olives dans ce même village.

Dans un bilan plus large des agressions incessantes sionistes, la Commission de résistance au mur et à la colonisation a recensé 34 incidents d’attaques et de ciblage perpétrés par des colons contre des agriculteurs, leurs terres et leurs récoltes, entre le vendredi matin et le soir.

La Commission a précisé que ces agressions comprenaient des attaques contre des cueilleurs d’olives accompagnées de violences physiques, l’obligation de quitter leurs terres, des actes de détention et des arrestations, ainsi que le vol de récoltes et de matériel, et l’incendie de véhicules et d’arbres.

Ces violences ont fait au moins 19 blessés parmi les civils, en plus de cas d’asphyxie. Les attaques ont touché des enfants, des femmes, des personnes âgées, des journalistes et des équipes de secours.

Ces exactions surviennent dans un contexte de recrudescence des attaques de colons contre les agriculteurs palestiniens pendant la saison des olives, menaçant leur sécurité, endommageant leurs terres et leurs récoltes, et entravant leur accès à leurs sources de subsistance.

Incursions, perquisitions et arrestations

Simultanément avec les agressions des colons, les forces armées d’Occupation sioniste ont mené une campagne de descentes et de perquisitions dans différentes zones de la Cisjordanie occupée, marquées par des interpellations et des mesures de terrain visant plusieurs zones et domiciles.

Dans le gouvernorat de Nabeul (Nablus), les forces armées d’Occupation sioniste ont fait irruption dans plusieurs quartiers de la ville, perquisitionné et fouillé plusieurs maisons, et arrêté l’ancien prisonnier Hazem Jouda dans la zone d’Iraq al-Taeh, à l’est de la ville.

Elles ont également arrêté le jeune homme Yasser Yamen, après avoir pris d’assaut et fouillé sa maison dans le village de Tell, au sud-ouest de Nablus, selon des sources locales.

Dans le gouvernorat de Jenin, l’armée d’Occupation sioniste a envahi la localité d’Al-Yamoun, à l’ouest de la ville, menant une campagne de perquisitions dans plusieurs habitations qui s’est soldée par l’arrestation de trois jeunes hommes. Des sources locales ont indiqué que cette campagne de descentes visait les domiciles d’anciens prisonniers dans la zone.

Cependant, les forces armées d’Occupation sioniste ont pris d’assaut la localité de Silat al-Harithiya (ou Silat al-Zahr) au sud de Jenin, ainsi que le village de Fahma au sud-ouest de la ville, où une maison a été perquisitionnée.

Dans le gouvernorat de Ramallah et Al-Bireh, les forces armées d’Occupation sioniste ont pénétré dans le village de Turmus Ayya, au nord de la ville, et ont fermé les portes de son entrée principale dans les deux sens, restreignant la circulation des entrées et sorties.

Concernant le gouvernorat d’Jéricho, l’armée a fait incursion dans la ville, s’installant en son centre, et a également pénétré dans le quartier de Katef al-Wad.

Dans le gouvernorat de Salfit, les forces d’Occupation sioniste ont perquisitionné une maison dans le village de Sarta, à l’ouest du gouvernorat.

Ces incursions se sont étendues au village d’Al-Tabaqa, dans la ville de Dura au sud d’Hébron, dans le cadre des mouvements militaires observés dans diverses régions de la Cisjordanie occupée, samedi à l’aube.

Ces actes agressives et violations sionistes coïncident avec l’intensification des attaques de colons contre les Palestiniens et leurs biens – en particulier les agriculteurs durant la saison de la récolte des olives – tandis que se poursuivent les opérations d’incursion, de perquisition et d’arrestation dans les villes, régions et villages palestiniens.

Rédaction Centre Palestinien d’Information -

17.10.26