!! Génocide à Gaza: J 1106 !! La ligne jaune engloutit Gaza… Plus de 70% de la superficie de la bande de Gaza est sous contrôle de l’occupation

Les répercussions de la guerre israélienne sur la bande de Gaza vont au-delà des destructions causées par les frappes aériennes et les bombardements, avec la poursuite des opérations de démolition des bâtiments et de nivellement des quartiers résidentiels, ainsi que l’expansion des zones sous contrôle occupé, dans une scène qui redessine la géographie de la bande et réduit l’espace disponible pour la vie de plus de deux millions de Palestiniens.

L’expert en affaires de reconstruction et ancien directeur du ministère des Travaux publics et du Logement, l’ingénieur Naji Sarhan, a averti que ce qu’on appelle la « ligne jaune » engloutit, selon ses estimations, plus de 70 % de la superficie de la bande de Gaza, ce qui prive les habitants d’accéder à de vastes étendues de leurs terres, maisons et biens, et crée des obstacles supplémentaires au retour des déplacés et à la reconstruction des zones détruites.

Dans un entretien avec « Al-Risala Net, M. Sarhan a révélé que les opérations de démolition n’avaient pas cessé avec l’annonce du cessez-le-feu, mais avaient continué à grande échelle, notamment dans les zones situées derrière la ligne jaune, où les forces d’occupation poursuivent la destruction des immeubles résidentiels et le nivellement des quartiers qui abritaient des milliers d’unités résidentielles.

Il a expliqué que la poursuite de ces opérations aggrave l’ampleur des destructions et transforme de vastes zones résidentielles en décombres, réduisant ainsi les chances de retour des familles déplacées dans leurs régions d’origine, même en l’absence d’opérations militaires à grande échelle.

Destruction continue après le cessez-le-feu

Les chiffres fournis par Sarhan, basés sur des indicateurs des Nations Unies, révèlent que la destruction urbaine à Gaza a continué d’augmenter après l’annonce du cessez-le-feu ; le nombre de bâtiments classés comme complètement détruits est passé de 123 464 en octobre 2025 à 134 422 en juin 2026, soit une augmentation d’environ 11 000 bâtiments.

Il a indiqué que ces chiffres ne se limitaient pas aux immeubles résidentiels, mais incluaient divers bâtiments et installations, ce qui reflète l’ampleur des pertes subies par l’urbanisme palestinien, et la poursuite de la détérioration de la situation sur le terrain malgré les mois écoulés depuis l’annonce du cessez-le-feu.

La gravité de ces indicateurs ne s’arrête pas au nombre de bâtiments détruits, mais s’étend aux lourdes charges techniques et financières laissées par les opérations de démolition et de déblaiement, dans le contexte de la nécessité d’enlever les décombres, d’examiner les bâtiments endommagés et de réhabiliter les réseaux d’infrastructure, avant que la reconstruction ne devienne possible.



Sarhan a souligné que de vastes parties du secteur ont été détruites ou endommagées à des degrés divers, estimant qu’environ 85 % des infrastructures urbaines de Gaza ont été endommagées ou détruites, alors que des bâtiments existants continuent de souffrir de dommages structurels rendant leur utilisation risquée.

Plus de deux millions de Palestiniens dans un espace restreint

Parallèlement à la destruction continue, l’expansion du contrôle israélien impose une réalité géographique extrêmement dure pour les habitants, avec une diminution des espaces auxquels ils peuvent accéder pour se loger, se déplacer ou reprendre leur vie normale.

Sarrahan a estimé que les espaces utilisés pour la résidence effective ne dépassent pas 12 % de la superficie totale de la bande de Gaza, en raison de l’expansion des zones de contrôle, de la prolifération des décombres et des tentes, et de la diminution des terres disponibles pour établir de nouveaux quartiers résidentiels.

Cette réalité signifie, selon ses estimations, l’entassement de plus de deux millions de Palestiniens dans une zone géographique extrêmement étroite, où la densité de population augmente, en particulier dans les quartiers occidentaux de la ville de Gaza et les zones de déplacement au centre et au sud de la bande de Gaza.

Des milliers de familles sont contraintes de vivre dans des tentes ou des bâtiments endommagés, au milieu d’un manque de services de base et de réseaux d’eau, d’assainissement et de routes endommagés, alors que les options disponibles pour les déplacés pour trouver des lieux sûrs et habitables se réduisent.

L’impact de cette répression ne se limite pas aux conditions de vie quotidiennes, mais s’étend également à l’avenir des habitants et à leur droit de retourner dans leurs maisons et sur leurs terres, car la poursuite du contrôle sur de vastes zones et l’interdiction d’y accéder créent des obstacles directs à la reprise de la vie dans les régions dont les habitants ont été déplacés.

La ligne jaune complique la reconstruction

Sarhan a confirmé que la poursuite du contrôle israélien sur ces zones, en parallèle avec la destruction continue des bâtiments et le déblaiement des zones résidentielles, constitue un obstacle majeur à tout plan sérieux de reconstruction de la région.

Il a expliqué que la reconstruction ne peut pas commencer de manière efficace en raison de l’impossibilité d’accéder aux terres et aux installations détruites, de la poursuite des démolitions, et du manque de clarté sur les conditions qui permettront le retour des habitants dans leurs régions.

Ces défis sont exacerbés par les quantités énormes de débris, le manque d’équipements lourds et de machines de génie, les restrictions imposées à l’importation de matériaux de construction, ainsi que le besoin de financements importants pour reconstruire les logements, les infrastructures publiques et les réseaux d’infrastructure.

Selon le responsable palestinien, la résolution de cette crise nécessite de dépasser les solutions temporaires qui se limitent à fournir des tentes ou des logements alternatifs, et de passer à des mesures concrètes permettant aux habitants de retrouver les éléments essentiels de la vie, notamment l’arrêt des démolitions et des déblaiements, le retrait des forces d’occupation des zones qu’elles contrôlent, et l’ouverture de la voie à l’enlèvement des débris et à la réparation des réseaux d’eau, d’égouts et des routes.

Le retour aux maisons est conditionné par l’arrêt de la destruction

Sarhan a averti que la poursuite de la destruction et l’expansion du contrôle israélien transforment la crise du logement à Gaza en une crise de longue durée, menaçant le droit de centaines de milliers de familles à retourner dans leurs maisons et leurs régions d’origine.

Il a souligné que tout effort international de reconstruction restera limité en impact tant que les démolitions ne cesseront pas, que les restrictions imposées au secteur ne seront pas levées, et que les Palestiniens ne pourront pas accéder à leurs terres et propriétés.

Ainsi, la ligne jaune ne semble pas être simplement une marque de terrain séparant les zones de contrôle israélien des zones où se déplacent les Palestiniens, mais elle est devenue un facteur influent sur l’avenir du secteur urbain et résidentiel, avec le chevauchement du contrôle territorial, la destruction continue et la réduction des espaces disponibles pour la vie.

Dans ce contexte, la bataille de la reconstruction de Gaza ne concerne pas seulement la fourniture de fonds et de matériaux de construction, mais aussi la fin des conditions qui empêchent les habitants de revenir, permettent la destruction continue de ce qui reste de leurs quartiers, et transforment la reconstruction en une opportunité de réhabilitation complète qui redonne aux Gazaouis leur droit à la vie sur leur terre.

Rédaction Centre Palestinien de l'Information -

16.10.26