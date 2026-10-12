!! Génocide à Gaza: J 1101 !! Il a fallu un génocide diffusé en direct pour percer le mur de l’apathie occidentale

Je n’ai jamais demandé à savoir à quoi ressemble un enfant démembré. 'Israël' m’a imposé cette connaissance.

Je n’ai jamais voulu savoir à quoi ressemble l’explosion de la tête d’un nourrisson sous l’effet d’explosifs militaires. Je ne le sais que parce qu’'Israël' m’a forcée à le savoir.

Si l’holocauste de Gaza a frappé les Occidentaux avec une telle force, c’est parce qu’il a percé le mur de notre narcissisme occidental de suprématie complètement crétin et de notre culture dominante insipide, nous réveillant brutalement face à quelque chose de réel et de terrifiant.

Tout à coup, l’idée que nos bombes tuent des gens au Moyen-Orient n’était plus une vague abstraction située à la périphérie de notre conscience. C’était une réalité qui nous frappait en plein ventre au milieu de la journée, alors que nous faisions tranquillement défiler nos téléphones, nous forçant à courir aux toilettes pour vomir notre déjeuner.

Cela nous a rendus personnellement concernés. Nous étions frappés à coups répétés dans l’estomac par l’État d’'Israël', avec le soutien de nos propres gouvernements occidentaux. Les violences infligées aux Palestiniens n’étaient pas quelque chose qui arrivait exclusivement aux Palestiniens ; dans une bien moindre mesure, c’était aussi quelque chose qui arrivait à tous ceux qui en étaient témoins.

Les Occidentaux ne sont pas habitués à de telles confrontations. Nous sommes habitués à nous agiter dans notre dystopie contrôlée mentalement, avec nos problèmes de pays riches, nos névroses et nos distractions, notre attention absorbée par les petits plaisirs, les écrans, nos préférences consuméristes et les petites intrigues qui se jouent dans nos cercles sociaux respectifs. Puis, tout à coup, nous nous retrouvons dans la salle de bains à vomir notre sushi parce que notre téléphone vient de nous montrer la chose la plus horriblement inimaginable que nous ayons jamais vue.

Et nous savions à tout moment que toute la nausée, l’horreur, la rage et le dégoût que nous ressentions en étant témoins de 'l’holocauste' de Gaza étaient le résultat des actions matérielles de personnes réelles. Les Israéliens provoquaient délibérément autant de dévastation que possible afin de faire avancer leur objectif de longue date consistant à transférer de force tous les Palestiniens hors de Gaza.

Nos dirigeants faisaient délibérément traîner les choses et multipliaient les atermoiements depuis leurs tribunes afin de donner à 'Israël' suffisamment de temps pour rendre Gaza inhabitable. Nous comprenions tous que le cauchemar éveillé dont nous étions témoins n’était pas une catastrophe naturelle qui se produisait passivement ; il était activement infligé par des personnes parfaitement conscientes de ce qu’elles faisaient.

C’est le genre de chose qui vous change en tant que personne. Qui change toute votre vision du monde. Qui change votre politique. Qui change vos convictions. L’Occidental moyen doit procéder à une profonde restructuration intérieure pour véritablement affronter 'l’holocauste' de Gaza et toutes ses implications.

C’est cela, je pense, qui explique principalement pourquoi le génocide des Palestiniens a suscité autant d’attention et de sympathie. C’est parce que le fait qu’il soit diffusé en direct l’a fait nous toucher d’une manière que les autres massacres militaires de masse ne provoquent généralement pas.

Les Occidentaux sont tellement saturés de propagande et endoctrinés qu’ils sont, dans une large mesure, indifférents à ce que nos bombes font aux corps humains de l’autre côté du monde. Ce n’est que lorsque nous avons nous-mêmes quelque chose à perdre, comme avec la conscription pendant la guerre du Vietnam, que nous commençons à nous en soucier d’une manière politiquement significative. Gaza nous a donné quelque chose à perdre en entrant dans nos vies par l’intermédiaire de nos appareils électroniques et en nous montrant des choses si bouleversantes qu’elles ont laissé une marque permanente dans nos vies.

Gaza nous a forcés à regarder, et nous a forcés à voir, malgré tous les efforts déployés par les propagandistes pour nous empêcher de remarquer de telles choses. C’est pourquoi cette affaire ne disparaît pas. Les gens sont de plus en plus en colère. L’empire a passé trois ans à s’agiter désespérément et sans succès pour nous faire refermer les yeux, et il échoue, encore et encore, et encore.

Caitlin Johnstone -

08.10.26