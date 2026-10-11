!! Génocide à Gaza: J 1100 !! «Tout le monde se contrefout de 'votre' 7 octobre. Tout le monde s’en balance»

Pendant un temps, les gens s’en souciaient, mais 'Israël' a ensuite passé trois ans à montrer au monde entier la raison même pour laquelle le 7 octobre s’était produit. Après avoir été témoins de la cruauté et de la sauvagerie de l’État d’'Israël', les gens ont compris maintenant. Tout le monde comprend.

Après le lancement par le Hamas de l’opération 'Déluge d’Al-Aqsa' au matin du 7 octobre, il y a eu un élan d’amour et de sympathie pour 'Israël' à travers le monde entier. Tous les monuments majeurs, de la tour Eiffel à l’Opéra de Sydney en passant par l’Empire State Building, se sont illuminés en bleu et blanc en solidarité avec le peuple israélien.

Des hommes mûrs ont pleuré. Bono a définitivement massacré «Pride (In The Name of Love)» en changeant les paroles pour: «Au petit matin, le 7 octobre, alors que le soleil se lève dans le ciel du désert, étoiles de David, ils ont pris votre vie, mais ils n’ont pas pu prendre votre fiertréééée».

Quiconque ne suivait pas de très près la question israélo-palestinienne était du côté d’'Israël' ce jour-là.

Et puis les bombes ont commencé à tomber.

Et à tomber.

Et à tomber.

Et à tomber...

Et à mesure que les bombes tombaient, la cote de popularité d’'Israël' s’effondrait avec elles.

Il y a une limite au nombre d’enfants que l’on peut voir déchiquetés en morceaux par les explosifs militaires israéliens avant de commencer à suspecter que le projet sioniste souffre d’une tare terrible.

Il y a une limite au nombre de photos et de vidéos publiées par des soldats de l’IDF — posant en sous-vêtements de femmes palestiniennes mortes ou déplacées — que l’on peut voir avant de commencer à se demander si la culture de l’armée israélienne n’est pas profondément malade.

Il y a une limite au nombre de sondages israéliens publiés montrant un soutien massif à l’assaut contre Gaza que l’on peut voir avant de commencer à croire que c’est la société israélienne elle-même qui a un problème terrible.

Il y a une limite au nombre d’institutions humanitaires de premier plan qui peuvent conclure qu’'Israël' est coupable de génocide avant que l’on ne commence à reconnaître exactement ce que l’on a sous les yeux.

Il y a une limite au nombre d’hôpitaux bombardés, au nombre de kilomètres de quartiers complètement rasés, au nombre de récits macabres de prisonniers palestiniens brutalement violés et torturés par des soldats israéliens que l’on peut voir avant que toutes les excuses, justifications et manipulations médiatiques ne cessent de fonctionner. Et une fois que la hasbara ne prend plus, il ne reste plus que vous et la réalité nue de la situation, à vous regarder droit dans les yeux.

Les propagandistes et les professionnels du spin se sont pliés en quatre pour essayer de faire passer l’effondrement du soutien mondial à 'Israël' pour une épidémie d’«antisémitisme», mais cela ne marche plus non plus. Tout le monde sait que c’est un mensonge. Personne n’y croit. On a juste l’impression qu’ils insultent notre intelligence.

Le 'holocauste' de Gaza est la pire chose que j’aie jamais vue de toute ma vie. Jour après jour, mois après mois, année sanglante après année sanglante, regarder droit dans le canon de ce cauchemar éveillé m’a changé à jamais, et rien en moi n’oubliera jamais les horreurs dont j’ai été témoin. Et le monde est plein de gens qui ont vécu exactement la même expérience que moi.

Le soutien à 'Israël' ne reviendra jamais. Lorsque les lumières clignotent et que vous voyez que la pièce dans laquelle vous vous tenez est pleine de scorpions, vous n’allez pas oublier ce que vous avez vu quand la lumière s’éteindra à nouveau.

Tous les événements qui se sont produits après le 7 octobre ont montré au monde ce qu’était la vie des Palestiniens avant le 7 octobre. 'Israël' a jeté une pierre en l’air et a passé trois ans à pleurer après que la pierre lui est retombée sur la tête.

Les agents de la hasbara se débattent dans tous les sens pour tenter d’effacer tout ce qui s’est passé avant le 7 octobre et de justifier tout ce qui s’est passé depuis, mais leurs mots ne sont plus que des mots. Ils n’ont plus aucun pouvoir. Et maintenant, ce n’est plus qu’une question de temps avant que le monde ne se retourne contre 'Israël' pour réparer les torts du passé et rétablir les choses comme elles devraient l’être.

Du fleuve à la mer.

Caitlin Johnstone -

07.10.26