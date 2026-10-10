!! Génocide à Gaza: J 1099 !! 7 octobre: traumatisme, tragédie et ... normalisation de la souffrance palestinienne

Trois ans, c’est suffisamment long pour qu’un enfant apprenne à parler, à marcher et commence à découvrir le monde.

À Gaza, trois ans ont été mesurés autrement: des enfants tués avant d’avoir grandi, des familles effacées des registres d’état civil et des quartiers réduits à des paysages de poussière.

Le 7 octobre, le monde marque trois ans depuis l’offensive menée par le Hamas contre 'Israël' et le début de la guerre génocidaire d’'Israël' contre Gaza.

Pour les Palestiniens, toutefois, cette date ne marque pas le début de leurs souffrances. Elle marque le moment où des décennies d’occupation, de siège et de dépossession ont éclaté en une campagne visant à rendre Gaza invivable — et où une grande partie du monde a choisi de regarder cela se produire.

Depuis trois ans, les Palestiniens de Gaza ont été soumis non seulement à des bombardements, mais à la destruction systématique des conditions nécessaires à la vie collective. Des maisons, des hôpitaux, des universités, des écoles, des boulangeries, des réseaux d’eau, des terres agricoles et des lieux de culte ont été réduits en ruines. Des familles entières ont péri ensemble.

Une population massivement déplacée a été à plusieurs reprises sommée de se rendre d’une zone soi‑disant sûre à une autre, pour que ces lieux soient eux aussi attaqués.

Selon des estimations prudentes, plus de 74.000 Palestiniens ont été signalés tués. Plus de 21.000 d’entre eux sont des enfants.

Le bilan réel sera plus élevé: des corps restent ensevelis sous des immeubles effondrés, tandis que les morts causées par la faim, les maladies et la destruction des services de santé sont plus difficiles à comptabiliser.

Environ 1,9 million de personnes ont été déplacées, souvent à plusieurs reprises. Plus de 371.000 logements ont été endommagés ou détruits, presque toutes les écoles ont été touchées et plus de la moitié des hôpitaux de Gaza ne fonctionnent plus.

Une évaluation conjointe de l’ONU, de l’UE et de la Banque mondiale indique que le développement humain à Gaza a reculé de 77 ans.

La violence ne s’est pas limitée à Gaza

Depuis octobre 2023, 'Israël' a fortement intensifié ses attaques à travers la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem‑Est occupée. Plus de 1.100 Palestiniens, dont plus de 240 enfants, ont été tués par les forces israéliennes et des colons illégaux.

Les raids militaires, démolitions de maisons, attaques de colons illégaux, extension illégale des implantations et confiscations de terres se sont tous accélérés, forçant des milliers de Palestiniens à quitter leurs foyers et leurs communautés.

Tandis que l’attention du monde restait fixée sur Gaza, 'Israël' a profité du moment pour resserrer son contrôle sur la Cisjordanie occupée et faire avancer son annexion illégale.

Gaza et la Cisjordanie occupée subissent des formes différentes de violence israélienne, mais l’objectif est le même: effacer les Palestiniens de leurs terres.

Des noms derrière les chiffres

Des chiffres de cette ampleur peuvent rendre l’horreur abstraite. Mais chaque statistique était une personne avec un nom, des habitudes, des disputes, des ambitions et des proches qui l’aimaient.

Les morts ne doivent pas être réduits à la preuve d’une catastrophe que le monde avait déjà comprise et qu’il a à plusieurs reprises choisi de ne pas arrêter.

L’annonce d’un accord de 'cessez‑le‑feu' en octobre 2025 n’a pas apporté la sécurité non plus. Plus de 1.400 Palestiniens ont été tués depuis. Les forces d’occupation israéliennes contrôlent encore environ les deux tiers de Gaza, tandis que les Palestiniens sont confinés dans une fraction surpeuplée de leurs propres terres.

La reconstruction a à peine commencé. Les restrictions continuent d’entraver l’arrivée de matériaux de construction, de fournitures médicales, d’eau potable et des engins nécessaires pour dégager les montagnes de gravats.

Un accord de 'cessez‑le‑feu' au cours duquel des Palestiniens continuent d’être tués, déplacés et privés de la possibilité de reconstruire n’est pas la paix. C’est une violence gérée à un rythme que la communauté internationale trouve plus facile à ignorer.

Au cours de ces trois années, les Palestiniens ont été à plusieurs reprises loués pour leur «résilience». C’est généralement voulu comme un signe d’admiration. Mais le mot est devenu de plus en plus gênant. Trop souvent, célébrer la résilience palestinienne permet au monde de s’émerveiller de ce qu’un peuple peut endurer sans se demander pourquoi il est encore forcé de l’endurer.