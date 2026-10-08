!! Génocide à Gaza: J 1097 !! L’occupation restreint la liberté de culte à Jérusalem et à Hébron en septembre dernier

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Les forces d’occupation et les colons ont effectué 26 incursions dans la mosquée Al-Aqsa au cours du mois de septembre dernier. Les autorités d’occupation ont également interdit l’appel à la prière dans la mosquée Ibrahimi à 150 reprises et l’ont totalement fermée aux musulmans pendant six jours sous prétexte des fêtes juives, soit l’équivalent de 20% des jours du mois, selon une documentation publiée par le ministère des Waqfs et des Affaires religieuses.

L’extension des rites juifs publics à l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa, l’éloignement de Palestiniens de ses esplanades, ainsi que la fermeture de la mosquée Ibrahimi et l’interdiction de l’appel à la prière sont autant de pratiques simultanées qui placent le bilan des atteintes aux lieux saints en septembre dernier dans un contexte dépassant la simple répétition des incursions, pour s’inscrire dans une restriction de la liberté de culte et des tentatives de modifier la situation existante des deux mosquées.

Des incursions en hausse et des restrictions visant les fidèles

À la mosquée Al-Aqsa, le nombre d’incursions ne suffit pas à mesurer l’ampleur des violations qui les ont accompagnées. Le ministère a constaté une intensification des prières publiques et des prosternations collectives connues sous le nom de «prosternation épique», ainsi que des incursions des forces d’occupation dans les environs de la salle de prière Al-Qibli et du Dôme du Rocher pendant les prêches du vendredi, accompagnées de restrictions visant les fidèles.

Le chiffre de 26 correspond au nombre d’incursions documentées par le ministère et non au nombre de colons qui y ont participé. Pour illustrer l’ampleur de la présence des colons sur une période plus longue, le gouvernorat de Jérusalem a recensé l’incursion de 27.830 colons dans la mosquée au cours du troisième trimestre de l’année, de juillet à fin septembre, parallèlement à l’extension des rites collectifs et à l’introduction d’objets de prière et de plantes rituelles, avec la participation de responsables sionistes et de dirigeants des groupes du «Temple».

Parallèlement, le gouvernorat a documenté l’émission de 73 décisions d’éloignement au cours des trois mêmes mois, dont 63 visant la mosquée Al-Aqsa. Cinquante de ces décisions ont été prises au seul mois de septembre. Les mesures ont visé des gardiens, des employés, des prédicateurs, des journalistes et des militants, illustrant l’extension des restrictions imposées à la présence palestinienne parallèlement à la période des fêtes juives.

Dans ce contexte, le ministère des Waqfs a mis en garde contre les revendications des groupes du «Temple» visant à ouvrir Al-Aqsa aux colons les samedis, estimant qu’elles cherchent à imposer une division temporelle et spatiale de la mosquée. Selon le ministère, le danger de ces revendications réside dans l’élargissement des horaires d’incursion et l’instauration de pratiques portant atteinte au statu quo de la mosquée, parallèlement aux restrictions imposées à l’accès des musulmans.

Les rites se sont également étendus au cimetière de Bab Al-Rahma, adjacent au mur oriental d’Al-Aqsa. Le ministère y a documenté des prières collectives et des soufflements dans le shofar au-dessus des tombes musulmanes, élargissant ainsi les atteintes aux environs de la mosquée et à ses sites relevant des waqfs.

La mosquée Ibrahimi… des restrictions qui s’accumulent

À Hébron, le bilan des interdictions de l’appel à la prière et des fermetures s’ajoute à une situation imposée par l’occupation depuis le massacre de la mosquée Ibrahimi en 1994. La fermeture de la mosquée pendant six jours en septembre s’inscrit ainsi dans un système de contrôle des horaires de culte et des espaces accessibles aux fidèles, et non dans une mesure isolée de son contexte historique.

Le ministère des Waqfs a indiqué que l’occupation continue également de fermer sa porte orientale et de couvrir ses fenêtres avec des barrières depuis le début de l’année 2025, parallèlement aux incursions répétées de ministres sionistes.

Les difficultés d’accès à la mosquée commencent avant même ses portes. En février 2025, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) avait déjà documenté des fermetures répétées et prolongées des points de contrôle menant à la mosquée, à la rue des Martyrs et à Tel Rumeida, affectant les déplacements de milliers de Palestiniens à Hébron.

Des atteintes qui dépassent les deux mosquées

Le bilan du ministère fait également état d’attaques contre d’autres mosquées en Cisjordanie, notamment l’incendie par des colons de la mosquée Imad al-Din Zanki à Nablus, accompagné d’inscriptions racistes sur ses murs, ainsi que l’incursion dans la nouvelle mosquée de Madama et le lancement de grenades lacrymogènes ayant provoqué des cas d’asphyxie. Une salle de prière d’Al-Douaïssat, dans la région d’Al-Jiftlik, dans le gouvernorat de Jéricho, a également été démolie.

Les faits rapportés dans le document révèlent plusieurs niveaux d’atteintes à la liberté de culte: de l’interdiction d’accès et de l’interruption de l’appel à la prière à l’intensification des incursions et des rites des colons, jusqu’aux attaques visant directement les bâtiments des mosquées. Entre Jérusalem, Hébron et les autres localités de Cisjordanie, ces mesures s’accumulent et restreignent la capacité des Palestiniens à accéder à leurs lieux saints et à y accomplir leurs rites.

Rédaction Centre Palestinien d'Informations -

06.10.26