!! Génocide à Gaza: J 1096 !! En Cisjordanie, 1.750.000 dollars d’oliviers détruits en une seule semaine

L'agriculture palestinienne directement ciblée

Avec le début de la saison de la cueillette des olives, les agriculteurs palestiniens de Cisjordanie font face à des pertes qui frappent aussi bien les arbres, dont ils attendent les fruits que les terres auxquelles l’accès leur est interdit.

En l’espace d’une seule semaine, le ministère palestinien de l’Agriculture a documenté des attaques sionistes ayant causé au secteur agricole des pertes directes dépassant 1,75 million de dollars, le ciblage des oliviers représentant la majeure partie de ce montant.

Le ministère a précisé, dans un communiqué couvrant la période du 25 septembre au 1er octobre 2026, que ses équipes ont enregistré des pertes s’élevant à 1.751.224 dollars, réparties sur sept gouvernorats, dans un contexte d’escalade des agressions contre les terres et les ressources de production agricole.

Les dommages comprennent le déracinement, l’incendie et l'arrachage d’arbres, le vol de récoltes, la destruction d’installations agricoles et de ressources en eau, le nivellement de terres, l’interdiction d’accès aux agriculteurs, ainsi que le percement de routes coloniales, l’établissement et l’extension d’avant-postes de colonisation.

Les oliviers ont été les plus touchés: le ministère a documenté des dommages subis par 1.582 arbres (déracinés, coupés, ou brûlés), représentant des pertes directes d’environ 1.545.310 dollars, soit près de 88% du total des pertes agricoles enregistrées au cours de la semaine.

Ce pourcentage met en évidence le poids des attaques contre les oliviers dans le bilan des dégâts, alors même que les familles d’agriculteurs aspirent à récolter leur production. Le ciblage frappe simultanément les fruits et les arbres, menaçant la capacité des agriculteurs à exploiter leurs terres durant cette saison et au-delà.

Le ministère a également enregistré des dégâts affectant les vignes, les amandiers, le cheptel, les infrastructures agricoles, les sources d’eau, les équipements, les infrastructures de base et les cultures en plein champ.

Le gouvernorat de Jenin arrive en tête des pertes agricoles avec un montant de 1.050.250 dollars, soit environ 60% du total documenté dans les sept gouvernorats.

La diversité des dégâts montre que les attaques s’étendent aux différentes mailles de la chaîne de production: des arbres et récoltes jusqu’à l’eau, aux équipements, aux installations et à l’accès même à la terre. L’agriculteur se retrouve ainsi confronté à la perte de ses biens et de sa récolte, couplée à des obstacles qui entravent sa capacité à poursuivre son travail.

Le ministère de l’Agriculture a averti que ces attaques constituent un ciblage continu des piliers de la production, de la sécurité alimentaire et de la résilience des agriculteurs palestiniens.

Attaques sur le terrain et expansion coloniale

Selon le ministère, les données de la semaine révèlent que les agressions sionistes revêtent un caractère complexe combinant le ciblage direct sur le terrain, les mesures officielles et l’expansion coloniale.

Brièvement, ce chevauchement inscrit les dommages agricoles dans un contexte plus vaste que la simple détérioration d’une récolte ou la destruction d’une infrastructure: les attaques coïncident avec le nivellement des terres, le percement de routes, ainsi que la création et l’extension d’avant-postes coloniaux, en plus d’empêcher les propriétaires terriens d’accéder à leurs parcelles.

Ce bilan intervient alors que les attaques de colons extrémistes sionistes contre les agriculteurs s’intensifient durant la saison de la cueillette des olives, allant de l’agression des cueilleurs au vol des fruits, en passant par la coupe et l’incendie des arbres ou l’entrave à l’accès aux champs.

Le ministère a appelé la communauté internationale, les institutions de l’ONU et les organisations de défense des droits humains à assurer la protection des agriculteurs, de leurs terres et de leurs moyens de production, et à œuvrer pour stopper les agressions et l’expansion coloniale.

Malgré la gravité des pertes financières, le déracinement d’un olivier engendre un préjudice qui dépasse ces calculs: une saison perdue, une production compromise pour des années et un agriculteur dont les moyens de subsister sur sa terre se réduisent — une équation qui ne vise en fin de compte, que le déplacement et l’annexion.

Rédaction Centre Palestinien d’Information -

02.10.26