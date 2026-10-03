!! Génocide à Gaza: J 1092 !! Rassemblement ce dimanche 4 octobre à 15h à l’église du Béguinage

Appel au cœur et à la conscience de chacun: à 15h venez nombreux place du Béguinage à Bruxelles

Les grévistes de la faim lancent un appel à tous les citoyens et responsables politiques de Belgique pour qu’ils défendent les droits de l’enfant et les droits humains.

Cette grève de la faim, qui réclame la mise en œuvre effective du droit à une vie familiale par l’évacuation et le regroupement familial effectif, ne concerne en effet pas un seul droit humain. C’est un appel au respect et à la garantie effective de tous les droits humains, notamment le droit à la vie, l’interdiction de la torture, le droit à la sécurité et le droit à une vie familiale… Ensemble, faisons entendre notre voix pour la dignité humaine, la famille et les droits humains.

«Après des mois d’incertitude éprouvante, d’angoisse de mort, de nuits sans sommeil, d’actions de protestation hebdomadaires, après avoir écrit une lettre ouverte et lancé d’innombrables appels à l’humanité, nous n’avons pratiquement pas été entendus et l’effroyable souffrance de nos familles, de nos enfants, qui tentent depuis bien trop longtemps de survivre au génocide à Gaza, n’a suscité que très peu d’attention.

Nous ne demandons ni faveur ni privilège, mais l’application des droits humains et des droits de l’enfant.

C’est aussi un appel à l’empathie et à la solidarité : votre soutien, votre voix peuvent contribuer à sauver des vies et à réunir des familles déchirées.

Sauvez nos familles ! Cessez de réduire nos enfants au silence, jusqu’à les laisser mourir! »

Des centaines de citoyens belgo-palestiniens, titulaires d’une carte de séjour ou de nationalité belge, ont été séparés de leur famille à Gaza par le génocide. Depuis la Belgique, ils ont entamé une procédure de regroupement familial. Anneleen Van Bossuyt, ministre de l’Asile et de la Migration, a délivré des visas belges aux membres de leurs familles, après un examen particulièrement approfondi par l’Office des étrangers.

Mais contrairement à d’autres pays européens (Italie, Pays-Bas, Espagne, France…), notre pays refuse d’évacuer ces personnes de Gaza. Hormis quelques évacuations d’enfants grièvement blessés, la dernière évacuation de titulaires de visas remonte à décembre 2025. Le 11 septembre, Maxime Prévot, ministre des Affaires étrangères, a soumis le dossier au comité restreint du gouvernement. Le MR a réagi froidement; la N-VA a opposé son veto et a même voulu lier ce dossier à la déportation de personnes vers l’Afghanistan ou à leur transfert vers des «return hubs».

Il ne s’agit pas seulement d’un blocage sans précédent de la migration légale, mais aussi, de facto, d’une violation du droit humain fondamental à une vie familiale et, tout simplement, du droit à la vie. Des centaines de familles, et surtout des enfants, sont contraintes de vivre inutilement et pendant beaucoup trop longtemps dans des conditions effroyables. Durant cette attente, beaucoup sont tombés malades ou ont été blessés. Certains ont été tués.

La Belgique peut sauver des vies, mais la volonté politique fait défaut. Ce gouvernement atteint ainsi un niveau d’indignité morale et humaine sans précédent: il se rend complice d’un génocide.