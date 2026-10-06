!! Génocide à Gaza: J 1095 !! Gaza connaît «la pire crise économique jamais enregistrée dans le monde»

L’agence onusienne (UNCTAD) décrit un territoire dont l’appareil productif a été presque entièrement détruit et où la quasi-totalité de la population vit dans la pauvreté

L'UNCTAD a déclaré jeudi 24 septembre que Gaza connaissait “la crise économique la plus sévère jamais enregistrée dans le monde”. L’agence onusienne indique que 92% des établissements économiques de Gaza ont été endommagés ou détruits, que plus de 90% de la population en âge de travailler est sans emploi, et que le PIB par habitant est tombé à l’équivalent de 0,58 dollar par jour.

La crise économique la plus sévère «jamais enregistrée dans le monde»

«L’effondrement de l’économie de Gaza est la crise économique la plus sévère jamais enregistrée dans le monde», a déclaré Pedro Manuel Moreno, secrétaire général par intérim de l’UNCTAD, lors d’une présentation consacrée à la situation économique palestinienne. Les dernières évaluations de l’agence montrent l’ampleur de l’effondrement.

En 2024, le produit intérieur brut de Gaza avait déjà chuté de 83% en une seule année. Entre 2023 et 2024, la contraction cumulée atteignait 87%, ramenant le PIB du territoire à seulement 362 millions de dollars. Le PIB annuel par habitant était parallèlement tombé à 161 dollars, soit environ 44 centimes de dollar par jour sur la base des données de 2024.

Selon l’UNCTAD, il ne représentait plus que 4,6% du niveau enregistré en Cisjordanie. L’agence estime que deux années d'agressions militaires et de restrictions ont détruit plusieurs décennies de développement économique. La totalité de la population de Gaza a basculé dans ce que l’ONU qualifie de pauvreté multidimensionnelle.

Neuf entreprises sur dix détruites

Les données présentées par l’UNCTAD montrent également que près de neuf établissements économiques sur dix ont été détruits ou endommagés depuis le début du génocide. Les infrastructures, entreprises, terres agricoles et services essentiels ont été massivement touchés. L’UNCTAD souligne également les effets à plus long terme des destructions d’écoles, d’universités et du système sanitaire sur le capital humain et les capacités futures de reconstruction.

La situation économique de la Cisjordanie s’est elle aussi fortement détériorée, sous l’effet notamment des restrictions de circulation, de la violence des colons et de la perte d’activités économiques. Mais, selon l’agence onusienne, le cas de Gaza se situe dans une catégorie sans équivalent parmi les grandes crises économiques documentées depuis 1960.La reconstruction nécessitera plusieurs dizaines de milliards de dollars et des années de travaux.

Deux soldats israéliens tués par leur propre drone

Sur le terrain, l’armée israélienne a parallèlement annoncé vendredi la mort de deux réservistes dans un accident impliquant un drone militaire israélien. Les deux soldats opéraient jeudi un petit drone FPV chargé d’explosifs depuis le nord de Gaza. L’appareil s’est écrasé au décollage pour une raison encore inconnue.

Les deux soldats se sont approchés du drone quelques minutes plus tard et l’ont ramassé. L’appareil a alors explosé, les blessant mortellement. Ils ont été transportés vers l’hôpital Barzilai, où leur décès a été prononcé.

Rédaction Mizane -

25.09.26