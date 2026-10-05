!! Génocide à Gaza: J 1094 !! Ce n’est pas seulement Al-Aqsa qui est prise d’assaut…

... les attaques de l’occupation touchent aussi les habitants de Jérusalem et paralysent complètement leur quotidien

Des cours de la mosquée Al-Aqsa aux marchés de la vieille ville et aux rues de Silwan, les restrictions et les attaques israéliennes se multiplient pendant la fête juive de Soukkot, touchant la liberté de culte, les déplacements et les moyens de subsistance des habitants de Jérusalem.

Parallèlement aux incursions de colons et à leurs rites à l’intérieur de la mosquée, la ville connaît des fermetures de routes et de commerces. Le gouvernorat de Jérusalem met en garde contre l’exploitation des fêtes pour imposer de nouvelles réalités au détriment des habitants et de leurs droits.

Dans un communiqué publié mardi, le gouvernorat a averti que les attaques de colons contre les habitants de la vieille ville pendant les célébrations de Soukkot constituaient une escalade grave et systématique. Il souligne qu’il ne s’agit plus d’incidents isolés ou ponctuels, mais de faits qui se répètent de manière notable à chaque fête ou occasion religieuse juive.

Le gouvernorat précise que ces attaques visent notamment les personnes âgées, les femmes et les commerçants, ainsi que les journalistes et photographes, qui subissent des intimidations et des agressions lorsqu’ils documentent les événements. Les habitants et les professionnels couvrant l’actualité de la ville sont ainsi soumis à une pression constante.

Le gouvernorat établit un lien entre ces attaques directes et la transformation des rues et quartiers de Jérusalem, notamment la vieille ville et ses entrées, en espaces de démonstration de force et d’imposition des rites des colons. Selon lui, cela porte atteinte au droit des habitants de Jérusalem à la sécurité, à la libre circulation et à une vie quotidienne normale.

De l’incursion à Al-Aqsa à la paralysie des marchés

Cette mise en garde intervient alors que la mosquée Al-Aqsa connaît de nombreuses incursions pendant les jours de la fête. 1.731 colons ont pénétré lundi dans ses cours sous la protection des forces israéliennes, où ils ont accompli des rites et des prières, tandis que des mesures de sécurité renforcées étaient imposées autour de la mosquée et de la vieille ville.

La veille, dimanche, 1.500 colons avaient pénétré dans la mosquée, selon le bilan du gouvernorat de Jérusalem, accomplissant des rites près de la porte Al-Qattanin et introduisant dans les cours ce qui est appelé les «offrandes végétales».

Ces pratiques se sont également étendues aux abords de la mosquée. Plusieurs commerçants du marché Al-Qattanin ont été contraints de fermer leurs magasins, tandis que des colons accomplissaient des rites à l’intérieur du marché et priaient à l’extérieur de la porte Hatta.

Ces faits montrent que les conséquences des incursions dépassent les murs d’Al-Aqsa: les rites accomplis dans la mosquée et à ses portes s’accompagnent de perturbations de l’activité commerciale et de restrictions d’accès, faisant des marchés et des routes environnantes une partie intégrante de la même situation.

Des fermetures qui perturbent tous les aspects de la vie

À Silwan, le gouvernorat de Jérusalem a indiqué lundi que les forces israéliennes avaient fermé le carrefour de Wadi al-Rababa alors que les élèves se rendaient à leurs écoles, provoquant d’importants embouteillages. Elles ont également fermé la rue Bab al-Asbat en direction du cimetière Bab al-Rahma et de Bab al-Maghariba afin de sécuriser les déplacements des colons participant aux rites.

Le gouvernorat considère ces mesures comme une restriction systématique de la circulation des habitants de Jérusalem. Il affirme que la protection des colons lors de leurs incursions à Al-Aqsa s’accompagne de fermetures et de restrictions dans la vieille ville, à Silwan et autour de la mosquée, faisant peser sur les habitants les conséquences de la perturbation des déplacements et des activités.

Dans son communiqué consacré aux attaques contre les habitants, le gouvernorat a averti que la combinaison des agressions répétées et des restrictions imposées pendant les fêtes juives créait une situation dangereuse susceptible d’alimenter davantage les tensions dans la ville.

Ces avertissements rejoignent son appel à mettre fin à l’exploitation des fêtes religieuses pour modifier la situation à Al-Aqsa et à Jérusalem, à faire pression sur le gouvernement israélien afin qu’il cesse les mesures visant la liberté de culte et le statu quo dans la mosquée, et à documenter les incursions, les attaques et les fermetures en tant que pratiques liées entre elles.

Ainsi, l’escalade ne se résume pas au nombre de personnes entrant dans Al-Aqsa, mais à ses répercussions sur la vie quotidienne de la ville: des commerçants contraints de fermer leurs magasins, une route bloquée pour les habitants, des fidèles dont les déplacements sont restreints ou encore un journaliste agressé alors qu’il documente les événements.

Ces situations placent le droit des habitants de Jérusalem à vivre, travailler et pratiquer leur culte en sécurité au cœur de leur confrontation quotidienne avec les politiques visant à imposer de nouvelles réalités sur le terrain.

Rédaction Centre Palestinien d'Informations -

29.09.26