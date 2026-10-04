!! Génocide à Gaza: J 1093 !! Octobre, un mois d’action pour «bloquer la machine de guerre israélienne»

«3 ans de génocide du peuple palestinien, 3 ans de complicités des entreprises d’armement, de transport et de l’État français», résume le communiqué unitaire de l’AFPS, BDS-France, Stop Arming Israel France et Urgence Palestine.

Les quatre organisations appellent, en octobre, à un mois d’actions à travers toute la France pour dénoncer et bloquer l’armement israélien et la complicité française dans celui-ci.

Saluant les mobilisations qui ont eu lieu aux cours des trois années écoulées, telles que les blocages des dockers et des syndicats aériens, mais aussi toutes les prises de positions, grèves et rassemblement organisés, les quatre organisations appellent à amplifier et multiplier ces mobilisations.

«Le génocide se fabrique près de chez nous», souligne le communiqué. «C’est pourquoi nous appelons l’ensemble des membres de nos organisations, les associations, les collectifs, les syndicats et les partis politiques soutenant le peuple palestinien, et toute personne de conscience, à participer en octobre 2026 à un mois d’actions contre l’armement d’'Israël' à travers la France.»

Organisées conjointement ou non, ces actions pourront prendre de multiples formes. Les initiateurs de l’appel insistent sur l’importance de tisser des liens localement, avec salarié·es et syndicats, de mettre la pression sur les responsables des entreprises complices ou de dénoncer la complicité active de la France avec le génocide en Palestine. D’autres actions pourront avoir lieu sur la même période dans toute l’Europe.

[Le Mouvement Citoyen Palestine (MCP) profite de l'occasion pour rappeler à ses lecteurs l'importance du BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) initié et demandé instamment par les Palestiniens. Si nous ne sommes pas capables de modifier nos gestes au quotidien en soutien à la Palestine, tous nos discours ne sont que du vent. Bien souvent, nous continuons nos habitudes quotidiennes sans les remettre en question, par confort. Nous vous rappelons que ce sont ces petits gestes qui alimentent la machine de guerre sioniste. Par exemple, l'enseigne Carrefour ne devrait jamais faire partie de nos magasins dans la mesure où ses dirigeants déclarent ouvertement soutenir l'armée israélienne en lui fournissant des colis alimentaires gratuitement. Tout comme l'enseigne de fast-food MacDo encore trop souvent fréquentée. Nous avons la chance dans nos pays, d'avoir quantité d'autres enseignes auprès desquelles nous approvisionner, tout en veillant à ne pas se fournir en produits israéliens le plus souvent issus des colonies illégales implantées en territoire palestinien].

«Ensemble, nous avons le pouvoir de faire cesser toute coopération militaire et tout commerce d’armement entre la France et 'Israël' ! »

Rédaction Agence Medias Palestine -