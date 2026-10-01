!! Génocide à Gaza: J 1090 !! Le ministre israélien Bezalel Smotrich appelle à la guerre en Cisjordanie occupée

Les commentaires de Smotrich interviennent alors que les autorités israéliennes annoncent la fermeture militaire complète d’une semaine à travers la Cisjordanie occupée, citant la fête juive Soukkot

Le ministre des Finances d’extrême-droite, Bezalel Smotrich, a déclaré que l’armée israélienne devrait «partir en guerre» en Cisjordanie occupée et répéter ce qu’elle «a fait à Gaza».

Utilisant un terme biblique pour la Cisjordanie occupée, le ministre a déclaré à Ynet News dans une interview publiée dimanche qu’'Israël' devait «partir en guerre en Judée-Samarie, pour y faire ce que nous avons fait à Gaza, pour démanteler l’Autorité palestinienne, qui est une autorité terroriste».

Smotrich répondait à une question sur la façon dont 'Israël' devrait combattre les «tensions sécuritaires» croissantes en Cisjordanie occupée, où la violence israélienne contre les Palestiniens ne cesse de croître depuis l’éruption de la guerre génocidaire d’'Israël' contre Gaza en octobre 2023, mais les attaques se sont considérablement intensifiées cette année.

«Nous devons dire», ont-il déclaré, «tout comme vous avez démantelé le Hamas à Gaza, il n’y aura pas d’infrastructure terroriste en Judée-Samarie. Pas de terroristes, pas d’armes, pas de tunnels.»

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a enregistré plus de 1.330 attaques liées aux colons contre des Palestiniens en Cisjordanie de janvier à fin juillet, soit en moyenne six par jour, le taux le plus élevé depuis environ 20 ans.

Divers groupes de colons, souvent soutenus ou protégés par des soldats israéliens, ont attaqué les Palestiniens de plusieurs manières, notamment des fusillades, assiégeant des maisons et se livrant à d’autres formes de violence communautaire que les experts ont qualifiées de «pogroms».

Les groupes de défense des droits de l'homme avertissent que les colons sont de plus en plus armés d'armes transmises par l'armée et portent des uniformes militaires lors d'attaques, brouillant la frontière entre les colons et les soldats.

Fermeture militaire

Ces commentaires interviennent alors que les autorités israéliennes ont annoncé une fermeture militaire complète à travers la Cisjordanie occupée, citant la fête juive de Soukkot. Les restrictions accrues à la circulation des Palestiniens devraient rester en place jusqu'au 3 octobre.

Pendant ce temps, à Jérusalem-Est occupée, des centaines d’Israéliens ont pris d’assaut les cours de la mosquée Al-Aqsa sous une protection élevée de la police israélienne dimanche.

L’agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que les Israéliens sont entrés dans l’enceinte par la porte marocaine et ont accompli des rituels talmudiques, alors que les forces israéliennes augmentaient les restrictions autour de la mosquée et de la vieille ville de Jérusalem.

Rédaction Al Jazeera -

27.09.26