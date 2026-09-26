!! Génocide à Gaza: J 1085 !! 'Israël' agrandit & modernise les bases des milices palestiniennes à Gaza

Au moins 5 milices palestiniennes soutenues par 'Israël' opèrent depuis des complexes situés à proximité de bases militaires israéliennes, dans des zones situées à l’est de la ligne jaune

Depuis l’entrée en vigueur du soi-disant 'cessez-le-feu' il y a près d’un an, ces complexes ont été modernisés et agrandis, tant en taille qu’en sophistication, selon une analyse préliminaire de Forensic Architecture. Bon nombre de ces aménagements ressemblent à des infrastructures militaires israéliennes, avec des talus de protection, des casernes, des clôtures et des bâtiments.

Au moins un complexe situé à Rafah-Est comprend de nouveaux magasins, des salles de classe et une aire de jeux.

Bien qu’il y ait eu quelques scissions et défections, les cinq principales milices palestiniennes soutenues par 'Israël' sont les suivantes:

Les Forces du Nord / Armée populaire à Beit Lahia, dirigées par Ashraf Al-Mansi

les Forces de défense populaires à Shujaïya, à l’est de la ville de Gaza, dirigées par Rami Halas

les Forces de la patrie libre dans le centre et l’est de Gaza, près de Deir al-Balah, dirigées par Shawqi Abu Nasira

la Force d’intervention antiterroriste au sud-est de Khan Younis, dirigée par Hussam al-Astal

les Forces populaires / Service antiterroriste à Rafah-Est, dirigées par Ghassan Al-Duhaini

Bon nombre des chefs de milices qui se sont hissés au pouvoir en collaboration avec 'Israël' pendant le génocide à Gaza sont d’anciens chefs de gangs ayant un passé criminel, et sont associés à des groupes djihadistes, ou sont d’anciens membres des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne qui ont tous été mis à l’écart après la prise de contrôle de l’enclave par le Hamas en 2007.

“Ces milices ne sont pas seulement soutenues par 'Israël'. Ces milices ont été créées par 'Israël'”, a déclaré à Drop Site News Muhammad Shehada, écrivain et analyste originaire de Gaza et chercheur invité au Conseil européen des relations étrangères. “Ce sont l’armée israélienne (IDF) et le Shin Bet [les services du renseignement intérieurs israéliens] qui ont recruté, financé, formé, hébergé, logé et nourri ces bandes, qui les ont rassemblées et qui ont attribué à chacune d’entre elles un territoire très précis où elles opèrent”.

Quatre des cinq complexes où sont basées ces milices sont situés tout près de la “ligne jaune” — la ligne de démarcation de la zone de contrôle israélienne — et tous se trouvent à proximité de bases militaires israéliennes.

'Israël' a établi près de 40 bases militaires dans des zones de Gaza situées à l’est de la ligne jaune. Un complexe de milice situé à l’est de Khan Yunis, juste sur la ligne jaune, se trouve à moins d’un kilomètre de deux bases militaires israéliennes.

Au départ, l’objectif principal d’'Israël' concernant ces gangs était de piller systématiquement l’aide humanitaire entrant à Gaza à partir de mai 2024 environ, tandis que les troupes israéliennes restaient les bras croisés sans intervenir.

“C’était leur première utilité pour 'Israël': piller systématiquement l’aide humanitaire tout en permettant à 'Israël' de nier toute implication de manière plausible”, a déclaré Shehada. “Ils ont fini par les équiper d’uniformes de police arborant des logos palestiniens pour faire croire qu’ils constituent une sorte d’autorité légitime, soutenue par une opération de propagande et de guerre psychologique”. Il a ajouté: “Ils sont soudainement devenus une milice organisée, et plus de simples bandits”.

Les membres des milices bénéficient d’une relative liberté de mouvement accordée par l’armée israélienne, ainsi que d’un accès privilégié aux ressources comme les armes et les soins médicaux en 'Israël'. Les milices ont également mené des raids armés et des attaques contre des Palestiniens vivant près de la ligne jaune, en coordination avec l’armée israélienne qui les a appuyées par des tirs d’artillerie et un soutien aérien.

Au moins un complexe à Rafah-Est comprend de nouveaux magasins, des salles de classe et une aire de jeux. Une vidéo publiée le 2 avril 2026 montre l’intérieur d’une salle de classe climatisée, située dans l’enceinte de la milice du Service de lutte contre le terrorisme. Dans la vidéo, on voit Ghassan Al-Duhaini — qui a pris la tête de la milice des Forces populaires, également connue sous le nom de Service de lutte contre le terrorisme, après l’assassinat de son ancien chef Yasser Abu Shabbab — faire le tour d’une salle de classe tandis que des écoliers suivent un cours. Ces complexes ne sont pas ouverts à tous les Palestiniens, mais sont réservés à une poignée d’élus, notamment aux familles des personnes affiliées aux milices.

Depuis l’entrée en vigueur du soi-disant 'cessez-le-feu' il y a près d’un an, 'Israël''' renforce ses bases militaires dans la partie orientale du territoire qu’il contrôle, et construit une barrière physique isolant les Palestiniens de la majeure partie de la bande de Gaza. Parallèlement, les complexes des milices palestiniennes soutenues par 'Israël' ont également été modernisés et fortifiés, notamment à l’aide de matériaux de construction israéliens tels que les murs en T (une barrière structurelle ou un panneau mural en forme de T).

La poursuite de la construction et de la fortification des bases militaires israéliennes et des complexes des milices palestiniennes intervient malgré l’absence totale de reconstruction dans la partie occidentale de Gaza, où la quasi-totalité des Palestiniens de Gaza ont été parqués. 'Israël' n’a pas autorisé l’entrée de matériaux et d’équipements de reconstruction à Gaza au cours de l’année écoulée, en violation de l’accord de 'cessez-le-feu'. Des centaines de milliers de Palestiniens vivent dans des camps de tentes délabrés ou cherchent refuge dans des bâtiments gravement endommagés par l’offensive israélienne et menacés d’effondrement. La semaine dernière, lors d’un incident qui n’est que le dernier en date, au moins 21 Palestiniens, dont 12 enfants, ont été tués et 45 autres blessés lors de l’effondrement d’un immeuble résidentiel à Gaza. On estime que plus de 100 personnes, dont 50 enfants, s’étaient réfugiées dans ce bâtiment.

“Ce qu’il faut savoir à propos de ces gangs, c’est que leurs structures sont totalement non viables”, a déclaré Shehada. “Elles ont été créées artificiellement par le gouvernement israélien, l’armée et le Shin Bet — et la seule chose qui les unit, ce sont essentiellement les pots-de-vin qu’elles reçoivent de l’armée israélienne, la protection que celle-ci leur accorde, ainsi que le territoire sur lequel elles sont autorisées à vivre, avec des privilèges accrus par rapport au reste de la population de l’ouest de Gaza. Si tout cela disparaît, les gangs se désintègrent”.

L’analyse de Forensic Architecture

À Gaza, au moins 5 milices palestiniennes opèrent dans la zone placée sous contrôle militaire israélien. Il s’agit de groupes armés palestiniens soutenus par 'Israël', qui leur fournit des ressources et leur assure la liberté de mouvement.

Leurs camps sont situés dans la zone contrôlée par 'Israël', entre des bases militaires.

Les milices bénéficient d’une liberté de mouvement