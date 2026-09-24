!! Génocide à Gaza: J 1083 !! Les trahisons et traîtrises de certains pays arabes les unes après les autres

Face aux Houthis, l’Arabie saoudite sollicite l'aide... d''Israël' !

Sous la pression face aux Houthis du Yémen, l'Arabie saoudite se tourne vers 'Israël' pour renforcer ses capacités de renseignement et de défense. Une coopération sécuritaire qui se développe malgré le gel, pour l'heure, de la 'normalisation' politique entre les deux pays.

Selon plusieurs sources régionales, le royaume saoudien aurait sollicité, par l’intermédiaire du Commandement central américain pour le Moyen-Orient (Centcom), une assistance israélienne face aux Houthis. Riyad chercherait notamment à obtenir des renseignements sur les dirigeants du mouvement yéménite, ses installations militaires ainsi que ses capacités en matière de missiles et de drones. Ce rapprochement «rouvre la voie à un élargissement des accords d’Abraham», s’est félicité un responsable sécuritaire israélien.

Une réunion discrète sous l'égide des États-Unis

La prise de contrôle militaire et économique par les rebelles yéménites du détroit de Bab el-Mandeb, passage stratégique pour le commerce mondial, a poussé les chefs militaires de neuf pays de la région à se réunir discrètement la semaine dernière dans une station de ski en Allemagne, sous la supervision des États-Unis.

Parmi les participants figuraient le général Eyal Zamir, chef d'état-major israélien, mais également ses homologues d'Arabie saoudite et du Qatar, deux pays qui n'entretiennent pas (officiellement-ndlr.MCP) de relations diplomatiques avec 'Israël'. Au cœur des discussions figuraient «les possibilités de renforcer la coopération en matière de sécurité au Moyen-Orient», laissant entrevoir les contours d'une alliance informelle.

Selon des responsables américains, 'Israël' a commencé à transmettre aux pays du Golfe des renseignements sur les Houthis recueillis par le Mossad.

Vers un rapprochement diplomatique entre Riyad et Tel-Aviv?

Le commandant du Centcom, Brad Cooper, s'est par ailleurs rendu ces derniers jours en Arabie saoudite, où il a rencontré le prince héritier Mohammed ben Salmane ainsi que plusieurs hauts responsables du royaume. Riyad aurait ainsi sollicité, par l'intermédiaire du Commandement central américain pour le Moyen-Orient (Centcom), une assistance israélienne face aux houthistes.

Sur le plan diplomatique, la question est désormais de savoir si l'existence d'un ennemi commun peut favoriser un rapprochement entre 'Israël' et l'Arabie saoudite. Jusqu'à présent, Riyad a refusé de rejoindre les accords d'Abraham, qui impliquent une reconnaissance d''Israël' et qui ont été conclus en 2020, lors du premier mandat de Donald Trump, entre 'Israël', les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.

Mohammed ben Salmane, le prince héritier saoudien, exige au préalable qu''Israël' accepte la création d'un État palestinien, une perspective qui paraît aujourd'hui très improbable.

« Les Saoudiens recalculent actuellement leur trajectoire »

Un responsable israélien a affirmé mardi soir que ce rapprochement sécuritaire «rouvre la voie à un élargissement des accords d'Abraham. Les Saoudiens recalculent actuellement leur trajectoire», a-t-il ajouté, estimant que les intérêts communs avec 'Israël' apparaissent désormais plus clairement.

Rédaction Mizane -

20.09.26