!! Génocide à Gaza: J 1081 !! Au sommet de son génocide contre les Palestiniens le Maroc intensifie ses liens avec 'Israël'

Le Maroc accepte de renforcer les liens avec 'Israël' à l’ensemble des ambassades à l’occasion de l’anniversaire des accords d’Abraham, alors qu’'Israël' mène son pire assaut contre les Palestiniens depuis la Nakba

Le Maroc et 'Israël' ont convenu mercredi d'élever leur relation diplomatique avec les ambassades à part entière, avec les ambassadeurs résidents, une importante mise à niveau des bureaux de liaison que les deux pays ont maintenus depuis leur adhésion aux Accords d'Abraham en 2020.

L’accord a été négocié lors d’une réunion à New York organisée par l’ambassadeur américain aux Nations Unies, Mike Waltz, réunissant le ministre israélien des Affaires étrangères, Gédéon Saar, et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

Les deux parties ont convenu d'ouvrir des ambassades complètes et de nommer des ambassadeurs, de reprendre les vols commerciaux directs, de faire progresser deux accords économiques bilatéraux sur la protection des investissements et la double imposition d'ici la fin de l'année et de planifier des visites de haut niveau dans les mois à venir.

Une déclaration commune publiée par la mission américaine auprès de l'ONU a déclaré que les relations diplomatiques complètes entre le Maroc et 'Israël' servaient l'intérêt commun des deux pays et faisaient avancer "la cause de la paix".

Cette annonce est intervenue un jour après le sixième anniversaire des accords d’Abraham, le cadre initié par l’administration Trump au cours de son premier mandat pour normaliser les relations entre les États arabes et musulmans à majorité et 'Israël'. Le Maroc a été parmi les premiers à se joindre, aux côtés des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Soudan et du Kazakhstan, à des échanges qui impliquaient en grande partie des garanties de sécurité et des incitations économiques américaines en échange d’une normalisation avec 'Israël'. Dans le cas du Maroc, Washington a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental dans le cadre de l'accord.

La mise à niveau arrive à un moment qui expose la faillite morale de tout cadre qui récompense 'Israël' avec une légitimité arabe plus profonde. La guerre d''Israël' contre Gaza a tué près de 74.000 Palestiniens (chiffre actualisé-ndlr.MCP) depuis octobre 2023, détruit 90% de l'infrastructure civile du territoire, et déplacé presque toute la population à plusieurs reprises. Une ampleur de destruction que les historiens, les juristes et les plus grands corps mondiaux de spécialistes du génocide ont décrit comme l'assaut le plus grave contre les Palestiniens depuis la Nakba de 1948.

Dans le même temps, les ministres israéliens encouragent ouvertement le nettoyage ethnique de Gaza, appelant à son dépeuplement et à la saisie de ses terres pour la colonisation juive, tandis que le meurtre en Cisjordanie occupée atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies.

La Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre les dirigeants israéliens pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. La Cour internationale de Justice a jugé l'occupation illégale. La décision du Maroc d'approfondir ses liens avec 'Israël' en ce moment n'est pas un acte diplomatique neutre, mais un choix politique d'étendre la légitimité et le partenariat à un État qui réalise ce que ses propres ministres décrivent comme un nettoyage ethnique.

Des millions de Marocains sont descendus dans la rue à plusieurs reprises pour protester contre le génocide d’'Israël' et pour s’opposer à la normalisation de leur gouvernement avec lui.

Alors que de plus en plus de gouvernements imposent des embargos sur les armes, sanctionnent les colons, interdisent le commerce des colonies et poursuivent les soldats israéliens pour des crimes de guerre, et alors que l'opinion publique mondiale se retourne brusquement contre 'Israël', le Maroc a avancé dans la direction opposée, choisissant ce moment pour ouvrir des ambassades et reprendre les vols avec un État que les tribunaux du monde tiennent pour responsable.

Rédaction Quds News Network -

17.09.26