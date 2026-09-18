!! Génocide à Gaza: J 1077 !! La propagation continue des colonies israéliennes illégales à travers la Palestine

Quelque 750.000 colons vivent à travers plus de 500 colonies et avant-postes illégaux, alors que les pogroms israéliens contre les Palestiniens ont atteint des records

Les colonies israéliennes sont des communautés juives construites illégalement sur des terres palestiniennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Ces colonies ressemblent souvent à des banlieues ordinaires: maisons de ville uniformes, toits en tuiles rouges et pelouses soignées, perchées au sommet de collines qui leur donnent une vue imprenable sur les villes et villages palestiniens.

La propagation des colonies et des avant-postes israéliens

Les colonies sont antérieures à la création d’'Israël' en 1948, mais leur nombre et leur ampleur ont considérablement augmenté après qu’'Israël' ait occupé la Cisjordanie et Jérusalem-Est en 1967.

Au cours des six dernières décennies, le réseau de colonies est passé d’avant-postes perchés dispersés à un système tentaculaire de colonies, de routes et d’autoroutes les liant les uns aux autres et à 'Israël'.

Selon Peace Now, un organisme de surveillance israélien anti-colonisation, il y a au moins 148 colonies illégales en Cisjordanie occupée et 15 à Jérusalem-Est occupée, 163 au total, qui abritent aujourd’hui quelque 750.000 Israéliens, soit environ 10% de la population juive du pays.

Rien qu'en 2025, près de 28.000 logements ont été avancés dans les colonies existantes en Cisjordanie occupée, beaucoup plus de croissance que de nouvelles colonies ou avant-postes ajoutés par eux-mêmes.

En 2024, ces 163 colonies illégales abritaient 744.700 colons israéliens: 511.100 en Cisjordanie et 233.600 à Jérusalem-Est, ainsi qu'un nombre record d'avant-postes illégaux, maintenant plus de 400, qui ne sont pas officiellement comptabilisés mais sont souvent absorbés dans des colonies reconnues au fil du temps, ce qui rend un véritable décompte difficile à cerner.

Comment les avant-postes deviennent des colonies

Les colonies de peuplement sont illégales en droit international car elles violent la quatrième Convention de Genève, qui interdit à une puissance occupante de transférer sa population dans la zone qu'elle occupe.

Le Conseil de sécurité des Nations unies, la Cour internationale de Justice (CIJ) et le Comité international de la Croix-Rouge (CCIR), entre autres, ont affirmé cette position, plus récemment dans l’avis consultatif de la CIJ de juillet 2024.

En vertu de la loi israélienne, les colonies sont légalement sanctionnées, planifiées, financées et construites avec l’approbation directe du gouvernement, allant des petites communautés rurales aux grandes villes comme Ariel et Maale Adumim.

Les avant-postes sont différents. Ce sont de plus petites communautés construites sans autorisation formelle, bien que beaucoup soient ultérieurement légalisées ou absorbées dans les colonies existantes.

Comment les colonies se taillent la terre palestinienne

Certaines colonies israéliennes sont devenues des communautés urbaines importantes, avec leurs propres maires, écoles, centres commerciaux, centres médicaux et même universités. Modi’in Illit est la plus grande, avec 89.301 résidents, suivie par Beitar Illit avec 70.251 et Pisgat Ze’ev qui en compte 48.419.

Comme la plupart des colonies, elles sont reliées par un réseau dense de routes construites exclusivement pour les colons, dont beaucoup contournent les routes qui traversent les terres palestiniennes, fragmentant ainsi les communautés et, soutenues par des points de contrôle et des barrages routiers (check-points), limitant la circulation des Palestiniens qui vivent à leurs côtés.

Cela n’est nulle part plus clair que l’E1, une zone à l’est de Jérusalem prévue pour l’expansion de Maale Adumim, qui séparerait Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie et fragmenterait davantage la continuité territoriale palestinienne.

En août 2025, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a approuvé plus de 3.000 foyers dans le projet de colonisation E1, un plan gelé depuis des décennies sous la pression internationale, déclarant que cette décision «enterrerait l’idée d’un État palestinien».

La décision a suscité une condamnation mondiale, y compris de la part de près de 30 gouvernements et de la Commission européenne, qui l’ont qualifiée d’«inacceptable et de violation du droit international».

Pogroms en hausse

Les colons israéliens peuvent être largement divisés en deux types. Les premiers sont largement attirés par l'économie: loyers moins chers, hypothèques subventionnées, terres à prix réduits et incitations gouvernementales qui rendent le logement dans les colonies illégales beaucoup plus abordable qu'en 'Israël' proprement dit.

Les deuxièmes sont des nationalistes religieux, qui croient que la terre leur a été promise par Dieu. Ce groupe comprend les «jeunes gens des collines», connus pour établir des avant-postes et attaquer les communautés palestiniennes, souvent avec l’armée israélienne qui les encadre ou les soutiennent, comme dans le siège de Qusra, qui a commencé en août et se poursuit sous l’application militaire aujourd’hui.

Les experts et les responsables de l'ONU décrivent de plus en plus ces attaques comme des pogroms, des violences organisées, souvent soutenues par l'État contre une minorité ciblée, un terme que les officiers israéliens eux-mêmes ont utilisé après des incidents passés tels que l'attaque de 2023 contre Huwara.

Selon les données du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), les attaques de colons entraînant des victimes et/ou des dégâts matériels ont fortement augmenté, en particulier depuis le 7 octobre 2023.

En 2025, 1.836 attaques de ce type ont été enregistrées, soit plus du double des 852 enregistrées en 2022, soit une moyenne d'environ cinq attaques par jour.

Depuis le 7 octobre 2023, 5.131 attaques ont été enregistrées au total. L'augmentation s'est poursuivie jusqu'en 2026, avec 1.418 attaques enregistrées entre janvier et juillet, bien que l'année ne soit pas encore terminée.

La violence et la création de nouveaux avant-postes sont deux aspects différents de l'activité de colonisation, mais ensemble, ils montrent comment l'expansion illégale de la colonisation se produit non seulement par le biais de communautés établies et de la planification gouvernementale, mais aussi par de nouvelles activités sur le terrain.

Mohamed Hussein & Mohammed Haddad -

14.09.26