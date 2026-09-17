!! Génocide à Gaza: J 1076 !! Le mouvement national palestinien rejette le «collège électoral» et appelle à des élections directes

En vue des prochaines élections palestiniennes prévues (en principe) avant la fin de l'année

Le comité exécutif du mouvement national palestinien a appelé à la nécessité de tenir des élections libres et démocratiques pour les membres du Conseil national palestinien (CNP), permettant ainsi aux Palestiniens de l’intérieur, des camps et de la diaspora de choisir directement leurs représentants, et garantissant que la composition du conseil reflète la volonté populaire et les choix nationaux palestiniens. (Le Conseil national palestinien est le parlement en exil du peuple palestinien. C'est l'institution la plus importante de l'Organisation de libération de la Palestine).

Le comité exécutif a réaffirmé, dans un communiqué samedi, son rejet des mécanismes de nomination et de consensus qui se font à travers le principe du «collège électoral», soulignant que leurs résultats manquent de légitimité, et que la reconstruction du CNP et le renouvellement de sa légitimité ne peuvent être réalisés que par les urnes, loin des nominations et des consensus qui se font entre certains factions.

Le comité exécutif a critiqué les assemblées conçues à l’avance en faveur de l’équipe influente et dominante, considérant que l’adoption de telles mécanismes dépasse la volonté populaire et consacre une réalité politique qui, selon la déclaration, ne repose sur aucune base légitime ou légale.

Le mouvement a affirmé que la priorité de la phase actuelle réside dans le travail sérieux et rapide de reconstruction du projet national palestinien, en soulignant le besoin des Palestiniens d’une direction nationale et d’une référence unifiée qui place les exigences de la phase de libération nationale au premier plan de ses priorités, et qui renforce la résistance du peuple palestinien et les éléments de sa survie sur sa terre, tout en traitant ses questions de vie et de subsistance.

Il a estimé que la phase actuelle nécessite la formation d’une large coalition nationale incluant divers factions, forces, institutions et personnalités nationales, sur la base de l’engagement envers le pacte national et l’option de résistance à l’occupation, de confrontation à l’agression, de guerre d’extermination, de projets d’annexion, de judaïsation, de déplacement et de colonisation, et le rejet de ce qu’il a qualifié de formes de marchandage sur les droits nationaux et historiques du peuple palestinien.

Le comité exécutif du mouvement national palestinien a appelé à accélérer la formation de l’alliance «Front national uni», menant à la création du «Front de salut national», qui, selon le communiqué, se chargera de réorganiser les priorités nationales en phase de libération nationale, et de réaffirmer le droit historique du peuple palestinien à sa terre et son attachement à diverses formes de lutte pour la liberté, le retour et l’autodétermination.

Les positions du mouvement interviennent dans un contexte de critiques palestiniennes croissantes concernant le mécanisme de sélection des représentants de la communauté palestinienne au Koweït, au Qatar et à Bahreïn pour l’adhésion au Conseil national palestinien, après l’adoption d’un collège électoral déterminé par le mouvement Fatah.

Cette méthode a suscité des objections de la part de factions, d’organes et de coalitions populaires palestiniennes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, au milieu des critiques sur sa capacité à exprimer la volonté électorale directe des Palestiniens, notamment dans le contexte des discussions croissantes sur les mécanismes de restructuration du Conseil national et de son renouvellement de légitimité et de représentation des différentes communautés palestiniennes.

Centre Palestinien d'Informations -

12.09.26