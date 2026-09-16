!! Génocide à Gaza: J 1075 !! La Cisjordanie sous la terreur des colons

Vagues d’attaques coordonnées et expansion continue

Les Palestiniens sont quotidiennement exposés à la terreur des colons extrémistes sionistes. Pas une heure ne se passe en Cisjordanie occupée sans qu’une nouvelle agression ne soit recensée. Ces dernières 24 heures, les vagues d’attaques perpétrées par les colons se sont multipliées: agressions physiques, tirs sur les habitations, dégradation de véhicules, pillage des moyens de subsistance, mais aussi érection de nouvelles structures et agrandissement d’implantations existantes.

Le tout sous l’œil bienveillant et la protection directe de l’armée d’Occupation «nazie sioniste» qui l’encourage à commettre plus de violations et crimes contres les Palestiniens et leurs biens.

Les colons intensifient leur violence cruelle et meurtrière, notamment dans la ville sainte de Jérusalem, Jenin, Ramallah, Nablus et la vallée du Jourdain. Il ne s’agit plus d’incidents isolés, mais bien d’une stratégie orchestrée où chaque attaque s’articule avec l’accélération de la colonisation pour imposer un fait accompli sur le terrain.

Un Palestinien, originaire de Faqqua, à l’est de Jenin, a été blessé par balle lors d’un raid perpétré par un groupe de colons extrémistes lors de leur offensive en s’emparant des terres agricoles. Face à la résistance des habitants venus défendre leurs champs, les affrontements ont éclaté. C’est alors que les forces armées d’Occupation sont intervenues en renfort aux côtés des colons extrémistes, ouvrant le feu sur les villageois. Cette attaque survient dans un climat déjà lourd, marqué par des incursions et des vagues d’arrestations quotidiennes dans tout le gouvernorat.

Dans le voisinage, toujours à l’est de Jenin, à Deir Abou Da’if, des colons ont hissé le drapeau sioniste sur le toit d’une maison sous le coup d’un arrêté de démolition, une provocation symbolique de plus dans une zone sous pression constante.

La zone de Ramallah n’a pas non plus été épargnée. Au nord-est, des hommes armés ont fait irruption dans le secteur oriental du village d’Al-Mughayyir, tirant à balles réelles vers les habitations sous la protection de l’armée usurpatrice «nazie sioniste».

Au même moment, sur le mont Darwish à l’ouest du village, d’autres installaient un bungalow préfabriqué pour grignoter un peu plus de terrain et inscrire leur présence dans la durée. Plus loin sur la route d’Al-Mu’arrajat, reliant Ramallah à Jéricho, deux jeunes du village, Ghaith et Muhiyyiddin Abou Na’im, ont vu leur véhicule pris pour cible, alors qu’ils circulaient pacifiquement.

Dans les environs, la communauté bédouine d’Arab Al-Ka’abna, à l’est d’Al-Taybeh, subit des intimidations quotidiennes, tandis que le nouvel avant-poste de «Wadi Al-Zaytoun», à Oum Safa, continue de s’étendre. Ces actions combinent la terreur physique à la confiscation silencieuse des terres, asphyxiant peu à peu les villages palestiniens.

Outre, dans la vallée du Jourdain, le harcèlement touche directement aux ressources vitales. Des colons extrémistes ont attaqué et profané le hameau d’Al-Hamma pour y voler des citernes d’eau, privant délibérément la communauté pastorale locale de la ressource essentielle à sa survie et à celle de son bétail.

Au sud de Nablus, du côté de Beita, après avoir attaqué des maisons, des groupes armés se sont emparés d’un troupeau d’ovins, frappant de plein fouet l’économie locale.

Plus au nord-ouest, entre Beit Imrin et Yasid, les colons ont réinstallé un avant-poste précédemment démantelé, confirmant leur volonté de mailler toujours plus le territoire.

Enfin, à Jérusalem occupée, des groupes de colons extrémistes sionistes ont arpenté les ruelles de la vieille ville pour y accomplir des rituels talmudiques à la veille du Nouvel An hébraïque, s’inscrivant dans une dynamique d’incursions de plus en plus pressantes au cœur des lieux saints.

Centre Palestinien d'Informations -

12.09.26