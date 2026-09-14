!! Génocide à Gaza: J 1073 !! Le drame palestinien ne s'arrête pas aux frontières de la Palestine historique

L’UNRWA coupe son aide à six camps de réfugiés palestiniens au nord du Liban

Dans les rues du camp de Nahr al-Bared, au nord du Liban, où les ruelles sont à peine assez larges pour y circuler et où les bâtiments masquent le ciel, Aziza Wahbeh, une réfugiée palestinienne de 45 ans, mesure les longues heures d’une journée interminable.

L’électricité n’est disponible que deux heures par jour, les familles doivent acheter l’eau car elle n’est pas fournie, le loyer des logements exigus et vétustes ne cesse d’augmenter, et le manque de travail empêche de nombreux jeunes de subvenir aux besoins de leur famille.

Aziza Wahbeh, qui souffre d’une colique néphrétique chronique, explique que chaque mois, sa famille est obligée de choisir entre se nourrir et se soigner – une situation que connaissent près d’un millier d’autres familles dans ce camp.

Elle fait partie des dizaines de milliers de Palestiniens résidant dans les douze camps de réfugiés du Liban et qui dépendent depuis longtemps de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) pour se nourrir, s’instruire, se soigner et trouver un emploi. Exclus de l’économie libanaise par la loi, la majorité des quelque 300.000 réfugiés palestiniens au Liban ne disposent d’aucun autre filet de sécurité que l’agence.

Or, confrontée à la pire crise financière qu’elle ait connue depuis sa création en 1949, l’UNRWA doit aujourd’hui choisir quels camps soutenir et lesquels laisser sans aide. La dernière aide financière d’urgence que Wahbeh a reçue de l’UNRWA remonte au printemps.

Puis, en mai, l’agence a décidé d’exclure six camps de son programme d’aide financière d’urgence, au motif qu’ils n’étaient pas «directement touchés» par le conflit en cours au Liban: Nahr al-Bared et Baddawi au nord, Ein al-Hilweh et Mieh Mieh dans la région de Saïda, et Mar Elias et Dbayeh à Beyrouth. Cette décision, qui touche des milliers de familles, a immédiatement déclenché des protestations. Mi-juin, des factions palestiniennes et des comités populaires ont organisé des sit-in simultanés devant les bureaux de l’agence à Nahr al-Bared et Baddawi, dénonçant une distribution injuste et exigeant des critères applicables à tous les réfugiés, quelle que soit leur zone de résidence.

Depuis, le mécontentement s’est amplifié. Des manifestations ont éclaté à Beyrouth le 14 août contre les coupes budgétaires dans les services de l’UNRWA, réclamant une aide financière mensuelle pour chaque famille palestinienne sans exception. Les habitants affirment qu’une guerre qui a paralysé l’économie libanaise, fait flamber les prix et interrompu l’activité économique n’a épargné aucune région du pays, et surtout pas les camps dont l’économie fragile dépendait des villes libanaises environnantes.

Les réfugiés palestiniens dans les camps au Liban doivent désormais choisir entre une miche de pain ou les médicament: «Nous devons maintenant choisir entre une miche de pain et nos médicaments», a déclaré Wahbeh à Mondoweiss chez elle, dans le camp. «L’UNRWA était notre seul soutien, nous permettant de bénéficier d’une aide alimentaire, de soins médicaux et de la scolarisation de nos enfants. Qu’ils coupent les vivres maintenant et nous excluent des dernières distributions, c’est comme si nous avions été abandonnés au bord du chemin.»

Sa famille vit désormais grâce aux ressources que son père peut cueillir. «Il monte à la montagne pour ramasser de la sauge et la vendre», explique-t-elle. «Un bouquet se vend cent mille lires (environ 1,1 centime d’euro), et c’est tout ce qui suffit pour la maison. S’il vend, nous mangeons pour un jour. S’il ne vend pas, nous ne mangeons pas.»

"Les besoins de chacun sont les mêmes et les difficultés sont partagées".

Cette décision intervient au moment où l’UNRWA traverse sa plus grave crise institutionnelle. Cette crise trouve son origine début 2024, lorsqu’'Israël' a accusé plusieurs membres du personnel de l’UNRWA d’être impliqués dans les attentats du 7 octobre. Plus d’une douzaine de donateurs, menés par les États-Unis, ont suspendu leur financement. Bien que la plupart aient repris leurs contributions par la suite, les dégâts ont été durables.

L’agence a reçu 829 millions de dollars en 2025, à peine un quart de ses besoins estimés, et fait face à un déficit de trésorerie de 100 millions de dollars pour 2026. Une conférence de donateurs organisée à New York le 30 juin n’a permis de récolter que 4 millions de dollars. Le commissaire général par intérim de l’agence, Christian Saunders, a déclaré aux donateurs le 30 juin que la situation financière de l’agence était intenable.

Une succession de cessez-le-feu fragiles entre le Hezbollah et 'Israël' depuis novembre 2024 n’a guère amélioré la situation sur le terrain. Les prix à la consommation ont augmenté d’environ 15% en 2025, malgré un ralentissement de l’inflation annuelle, qui atteignait des niveaux à trois chiffres ces dernières années. Les loyers ont fortement augmenté, les dégâts de guerre, les retards de reconstruction et les déplacements massifs de population ayant accentué la pénurie de logements. La Banque mondiale estime que le conflit a engendré 14 milliards de dollars de pertes économiques et que le Liban a besoin de 11 milliards de dollars pour son redressement et sa reconstruction.

Dans les camps, ces pressions ont aggravé des conditions de vie déjà extrêmement difficiles. Nahr al-Bared subit les conséquences d’une reconstruction inachevée depuis 2007, date à laquelle une bataille entre l’armée libanaise et le groupe militant Fatah al-Islam a ravagé une grande partie du camp. Layla Rabih, 40 ans, est enceinte après treize années de traitements de fertilité qu’elle et son mari ont financés eux-mêmes, car l’UNRWA ne les prend pas en charge. Son mari a travaillé jusqu’à ce qu’il se casse la hanche et prenne maintenant des médicaments pour son cœur. Elle vend des vêtements d’occasion via son téléphone quand elle le peut. Ils n’ont aucun revenu stable.

«La décision d’exclure les camps du nord a été un choc terrible», a-t-elle déclaré. «Les besoins des gens sont les mêmes et leurs difficultés sont partagées. Personne ne devrait être exclu de cette aide humanitaire essentielle.»

Bahiyya al-Majdoub, 38 ans, également originaire de Nahr al-Bared, passe ses matinées à chercher du travail: ménage, vente, n’importe quel emploi qui pourrait lui rapporter un salaire. Cette mère de deux enfants n’a plus pu payer leurs frais de scolarité depuis que l’aide financière de l’UNRWA, dont sa famille dépendait, a cessé d’arriver.

«Je veux juste un travail», a-t-elle dit. «Je ne veux pas dire à mes enfants qu’ils doivent quitter l’école parce qu’on n’a pas les moyens de payer.» Selon Wahbeh, les familles ne mangent qu’un seul repas par jour. Un sachet de lait ou un paquet de couches sont devenus un luxe pour un enfant. Des parents ont commencé à retirer leurs enfants de l’école pour les envoyer travailler.

«Certaines personnes ont dû interrompre leurs traitements contre l’hypertension, le diabète et le cancer faute de moyens pour se procurer les médicaments, et l’UNRWA ne prend pas en charge les frais», a déclaré Wahbeh. «Nous ne sommes pas des mendiants», a-t-il ajouté. «Nous avons le droit de vivre dans la dignité jusqu’à notre retour sur nos terres en Palestine, et exclure les camps du Nord est une punition collective infligée à des personnes dont le seul tort est d’être réfugiées.»



À quelques kilomètres de là, dans le camp de Baddawi, la colère se mêle à l’effroi

Zeina al-Abed, 38 ans, mère de trois enfants, n’a rien reçu de la dernière aide. «Franchement, nous avons peur de l’UNRWA», dit-elle. «Ils réduisent les services petit à petit, systématiquement. Avant, nous recevions les 50 dollars alloués aux enfants à titre d’aide périodique, puis ils ont réduit ce montant aux seuls enfants de moins de dix ans.» Finalement, l’aide financière a complètement cessé. Elle marque une pause avant d’ajouter: «J’ai très peur que demain ces réductions s’étendent aux soins de santé et à l’éducation, et que nous entrions dans une période très sombre.»

Elle reconnaît que le camp n’a pas été directement bombardé, hormis une frappe 'limitée'. «Mais nous avons subi de plein fouet les conséquences économiques et sociales de la guerre», ajoute-t-elle. «L’inflation et le chômage ont touché tout le monde, et la guerre économique n’a épargné personne dans ce pays.»

L’UNRWA au bord de la rupture

L’agence affirme que l’exclusion des camps du nord des dernières distributions d’aide d’urgence en espèces est une réponse aux conditions imposées par les donateurs. «Cette récente distribution d’aide a été rendue possible grâce aux contributions des donateurs spécifiquement destinées à soutenir les réfugiés palestiniens touchés par le conflit», ont indiqué des sources proches de l’agence à Mondoweiss. Ces sources ont précisé que les zones touchées par le conflit et couvertes par cette aide sont la banlieue sud de Beyrouth, Baalbek, le sud du Liban et les zones environnantes.

Les montants distribués – de 20 dollars par personne à 45 dollars par ménage – sont «conformes aux montants standard de l’aide en espèces des Nations Unies appliqués au Liban par toutes les organisations humanitaires», ont ajouté les sources. Les services essentiels, notamment la collecte des déchets et le soutien hospitalier, ont été maintenus malgré une réduction de 20% des heures de travail, «mesure difficile de maîtrise des coûts» mise en place en janvier, ont-elles indiqué.

L’UNRWA n’a pas répondu à l’argument principal des habitants: une guerre qui a détruit 14 milliards de dollars de l’économie libanaise n’a pas limité ses dégâts aux seules zones bombardées. L’ampleur de la crise financière de l’ONU a été révélée lors de la conférence des donateurs du 30 juin. Le Secrétaire général António Guterres a averti les participants que toute nouvelle réduction budgétaire pourrait rendre la situation intenable, condamnant les efforts systématiques visant à marginaliser l’agence par la désinformation, les campagnes de diffamation, les actions législatives et les restrictions opérationnelles. Il a également souligné que le siège de l’UNRWA à Jérusalem-Est occupée avait été illégalement saisi plus tôt dans l’année, en violation des privilèges et immunités de l’ONU.

"Nous pouvons être en désaccord avec l’administration de l’UNRWA, mais jamais avec l’UNRWA elle-même"

À l’intérieur des camps, les responsables syndicaux perçoivent cette exclusion comme un élément d’un repli institutionnel délibéré. Abu Firas Moussa, secrétaire du bureau administratif de la Fédération des syndicats des travailleurs palestiniens au nord du Liban, prévient que l’effondrement du département des secours et des services sociaux de l’agence viderait l’institution de sa substance. «Si ce département s’effondre, le nom même de l’agence et sa mission principale s’effondreront avec lui, et l’UNRWA se transformerait d’une agence d’aide aux réfugiés en une agence chargée de leur souffrance, de leur assujettissement et de leur famine, non seulement au Liban et dans ses camps, mais dans les cinq zones de refuge», a déclaré Moussa.

Moussa rejette catégoriquement les justifications géographiques. Il n’existe aucune différence économique ou de niveau de vie entre les camps du nord et du sud, affirme-t-il, puisque la loi libanaise refuse aux réfugiés à travers le Liban le droit d’exercer des professions libérales et de posséder des biens. «Il existe un projet sioniste-américain clairement défini qui vise à liquider le droit au retour des Palestiniens en démantelant l’UNRWA et en mettant fin à son mandat», a-t-il déclaré, soulignant que l’agence mettait en œuvre «des politiques de famine manifeste contre le peuple palestinien», intentionnellement ou non, «sous couvert de neutralité». «Mais la neutralité n’existe pas lorsqu’il s’agit de la cause nationale palestinienne», a ajouté Moussa.

Le déficit invoqué par l’UNRWA, soutient-il, n’est pas imputable aux réfugiés ni à la surpopulation des camps, et la direction internationale de l’agence doit rechercher activement, auprès des États donateurs et au sein des Nations Unies, un financement arabe, européen ou international durable, plutôt que de présenter un déficit permanent comme une fatalité. Ali Huwaidi, écrivain et chercheur spécialiste de l’UNRWA et des affaires palestiniennes, affirme que le taux de pauvreté parmi les réfugiés palestiniens au Liban a atteint 80%, tandis que le chômage réel s’élève à 45% – des chiffres qui se sont encore aggravés après la dernière offensive israélienne contre le Liban en 2025 et 2026, sans pour autant que les financements n’aient augmenté. La surpopulation dans les camps, ajoute-t-il, dépasse désormais les 400%.

Les 4 millions de dollars collectés lors de la conférence de juin sont destinés au programme d’urgence de soutien aux réfugiés directement touchés par la guerre, et non au budget général couvrant les salaires, les écoles et les soins de santé, souligne-t-il. «Les 100 millions de dollars manquants sont négligeables comparés aux milliards dépensés quotidiennement dans les guerres du monde», ajoute-t-il.

Faisant référence au vote de l’Assemblée générale de l’ONU en novembre 2025 autorisant l’UNRWA, en manque de fonds, à poursuivre ses activités, Huwaidi déclare qu’«un mandat prolongé jusqu’en juin 2029 par plus de 155 États membres n’est que de l’encre sur le papier si les obligations ne sont pas honorées». Concernant le droit libanais, Huwaidi propose d’accorder aux réfugiés leurs droits civils et sociaux, le droit au travail, à la propriété et à l’éducation, arguant que cela ne constitue pas une naturalisation et ne remet pas en cause leur droit historique au retour. Cela renforce leur capacité à mener une vie digne dans l’intervalle.

«Nous pouvons avoir des divergences d’opinions avec l’administration, les politiques et la répartition des ressources de l’UNRWA», a-t-il déclaré, «mais nous sommes unanimes sur l’UNRWA elle-même. Nous devons maintenir cette agence comme garante de la responsabilité politique et juridique internationale en matière de questions de réfugiés, son rôle étant intrinsèquement lié à la présence palestinienne jusqu’au retour effectif et à l’indemnisation.»

(Cet article a été réalisé en collaboration avec Egab.)

Alaa Serhal -

11.09.26