!! Génocide à Gaza: J 1071 !! Rien de bon ne peut sortir de l'association de criminels de guerre

Tony Blair, le conseil de paix de Trump, a déclaré qu’il cherchait à retirer le nom «Palestine» des manuels scolaires palestiniens

L’ancien 1er ministre britannique Tony Blair et le soi-disant «Conseil de la paix» de Trump ont nié jeudi un rapport affirmant que Blair avait été envoyé pour faire pression sur l’Autorité palestinienne afin de «remplacer toute mention du mot 'Palestine' dans les manuels scolaires palestiniens par le terme israélien 'Samaria', malgré que Blair et le Conseil aient démontré un parti pris clair pro-israélien.

Middle East Eye a basé son rapport sur une conversation avec le diplomate britannique à la retraite Jeremy Greenstone, qui a déclaré que le président de l'Autorité palestinienne Mahmud Abbas avait rejeté la prétendue demande de Blair.

Greenstone a déclaré que Blair, "récemment, je comprends, a été demandé par le Conseil de paix d'aller à Ramallah et de demander à retirer du programme palestinien toute mention du mot Palestine." Il a déclaré que le président palestinien Mahmud Abbas "ne ferait rien de tel".

"Mais le fait même que le Conseil de la paix puisse demander que cela soit fait dans le programme éducatif palestinien me fait me demander sur quels principes le Conseil de la paix travaille, et quelle compréhension ils ont de la justice, du sens de l'équité, de l'histoire de tout cela", a-t-il ajouté.

Greenstone a également déclaré que Blair, un représentant du Conseil exécutif du «Conseil de paix», avait des «difficultés en tant qu’interlocuteur» entre les Palestiniens de Gaza et le «Conseil de la paix».

En réponse, l'Institut Blair a affirmé que l'histoire est une "fabrication complète" et a déclaré que le rapport est "entièrement faux et sans fondement".

L'institution a ajouté que Blair "continue, en coopération avec les membres du Conseil de la paix et les parties concernées, à concentrer ses efforts sur le soutien du processus de paix, en contribuant à la mise en œuvre du plan de paix, en soutenant le relèvement et la reconstruction de Gaza, et en travaillant à un avenir plus sûr, stable et prospère pour tous les peuples de la région".

Le «Conseil de la paix» a également déclaré que le rapport est "entièrement fabriqué. Et non soutenu par un lambeau de preuves (parce qu'il n'y en a pas)."

Le Conseil a ajouté que Blair "a été un chef de file dans l'ensemble de l'effort pour mettre fin à la guerre à Gaza, obtenir la libération d'otages, permettre des afflux d'aide historiques et sceller un accord pour que le Hamas renonce à ses armes et remette l'autorité à un nouveau gouvernement technocratique".

Blair siège au Conseil exécutif de Gaza

La pression sur l’AP fait état d’efforts israéliens plus larges pour supprimer les références à la Palestine et aux Palestiniens des institutions éducatives et culturelles.

Les autorités d’occupation israéliennes ont récemment imposé un programme d’études israélien à plus de 45.000 étudiants palestiniens dans des écoles publiques de Jérusalem-Est occupée, dans le cadre d’une campagne plus large visant l’éducation palestinienne dans la ville.

Plus tôt cette année, Blair, connu pour sa position pro-israélienne, a affirmé que l’assaut d’'Israël' contre Gaza ne constitue pas un génocide, malgré les conclusions de groupes de défense des droits humains et de rapports confirmant le contraire, après deux ans de génocide au cours desquels 'Israël' a tué plus de 73.500 Palestiniens, les zones entières généralisées, déplacé de force la majorité de la population et utilisé la famine comme méthode de guerre.

Il a également justifié les restrictions israéliennes sur l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza par crainte que les matériaux puissent être utilisés par la résistance.

Blair est connu pour son rôle dans l'invasion et l'occupation de l'Irak menée par les États-Unis en 2003.

L'organisation de conseil de Blair, le Tony Blair Institute (TBI), a également reçu de l'argent d'un fraudeur financier lié à des colonies israéliennes illégales et à un réseau islamophobe américain.

Blair sert également comme un patron honoraire de la branche britannique du Fonds national juif (JNF) d''Israël', qui a fait l'objet de vives critiques pour ses activités - y compris le don de £ 1m (1,3m$) à ce qu'il a décrit comme "la plus grande milice d''Israël'" et l'effacement de la Palestine de ses cartes officielles.

Le TBI a été plus récemment lié à un plan largement condamné qui proposait le nettoyage ethnique de Gaza, impliquant un vaste réaménagement de la bande assiégée après la guerre.

Le projet comprend la transformation de l’enclave dévastée en la «Riviera Trump», avec une infrastructure nommée d’après les monarques du Golfe et a été créée par des hommes d’affaires israéliens avec le soutien de Boston Consulting Group (BCG).

Une carte sur le site Web de TBI comprend la Cisjordanie occupée, Gaza et le plateau du Golan dans le cadre d’'Israël', renforçant ainsi les préoccupations concernant l’alignement de l’organisation.

Il a décrit les plans de Trump pour Gaza comme la "meilleure chance de mettre fin à deux années de guerre, de misère et de souffrance".

Concédant que l'inclusion de Blair au conseil d'administration est controversée, Trump a déclaré en octobre: "J'ai toujours aimé Tony, mais je veux découvrir qu'il est un choix acceptable pour tout le monde."

Le soi-disant «Conseil de paix» de Trump a également fait l’objet de critiques pour son parti pris pro-israélien dans sa gestion du cessez-le-feu à Gaza, blâmant à plusieurs reprises les Palestiniens pour violation de l’accord tout en ne reconnaissant pas les violations en cours d’'Israël', y compris les meurtres quotidiens et les attaques et les restrictions à l’entrée de l’aide humanitaire.

Rédaction Quds News Network -

04.09.26