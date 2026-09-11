!! Génocide à Gaza: J 1070 !! Cisjordanie: les attaques de colons israéliens relèvent d'un "nettoyage ethnique"

Le journaliste et écrivain israélien Gideon Levy a déclaré que l’intensification des attaques menées par des colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée s’inscrivait dans une campagne systématique soutenue par l’armée et le gouvernement israéliens afin de déplacer les Palestiniens.

«Vous voyez, il y a toute une réflexion derrière cela. Bien sûr, c’est une tentative de nettoyage ethnique de la Cisjordanie, qui est systématique, et elle est soutenue par les autorités israéliennes, sans aucun doute», a déclaré Levy dans un entretien accordé à Anadolu.

Le nombre d’attaques menées par des colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée est passé de 1.291 en 2023 à 1.449 en 2024 et 1.835 en 2025. Quelque 761 attaques supplémentaires ont été recensées au cours des quatre premiers mois de 2026.

Plus de 90% des enquêtes ouvertes par la police israélienne contre des colons sont classées sans inculpation, tandis que le taux de condamnation reste d’environ 3%, contribuant à ce que les critiques décrivent comme une impunité de fait.

Levy a déclaré à Anadolu que les attaques visaient à pousser progressivement les Palestiniens hors de Cisjordanie, en commençant par les bergers et les petites communautés avant de s’étendre aux villages et aux bâtiments.

«C’est très clair, je veux dire, c’est systématique, c’est soutenu par l’armée et le gouvernement, et cela a un objectif très clair: essayer de chasser les Palestiniens de Cisjordanie. Maintenant, ils ne peuvent pas chasser trois millions de personnes, alors ils essaient de le faire en s’attaquant aux points les plus faibles. Tout d’abord, ils ont commencé par les bergers, par de petites communautés, puis ils passent aux villages, alors ils commencent à prendre la première rangée de bâtiments.»

L’armée israélienne accusée de collaborer avec les colons

Levy a déclaré que l’armée et le gouvernement israéliens soutenaient cette campagne et que des soldats coopéraient parfois directement avec les colons.

«C’est un plan, il y a un plan, il y a un programme, c’est très systématique et cela poursuit des objectifs très clairs. C’est bien plus que cela, l’armée participe à une partie des pogroms. Ce n’est pas qu’ils essaient de les empêcher sans y parvenir, ils n’ont aucune intention de les empêcher. Au contraire, dans de nombreux cas, on voit des soldats collaborer avec les colons. Mais dans tous les cas, l’armée ne fait rien pour protéger les Palestiniens; son seul rôle en Cisjordanie est de protéger les colons, quoi qu’ils fassent. Et les Palestiniens restent totalement sans défense.»

Levy a estimé que le ministre des Finances B. Smotrich jouait un rôle particulièrement important dans le soutien au mouvement de colonisation par le biais de financements gouvernementaux et que le 1er ministre B. Netanyahu portait également une part de responsabilité.

«C’est extrêmement influent. Et avec quelques autres ministres, ils rendent possible tout ce projet. Tout d’abord, en leur envoyant réellement d’énormes sommes d’argent. Je veux dire, les budgets qui leur sont alloués sont incroyables. Et personne ne les arrête, parce que le gouvernement les soutient. Donc, dans l’ensemble, bien sûr, Smotrich joue un rôle très important, mais on ne peut pas exonérer Netanyahu de sa responsabilité, lui qui rend tout cela possible, parce que Netanyahu aurait pu l’arrêter.»

Levy a attribué l’absence de reddition de comptes concernant les attaques menées par des colons israéliens à ce qu’il a décrit comme un système d’apartheid.

«Rien n’arrivera aux colons. Tout d’abord, pour répondre à votre question sur la raison, c’est parce qu’il s’agit d’un système d’apartheid. C’est aussi simple que cela: les juifs et les Palestiniens ne sont pas égaux en Cisjordanie lorsqu’il s’agit de rendre des comptes.»

Aucun changement politique majeur attendu après les élections

Levy a déclaré que les critiques internationales n’avaient pas dissuadé 'Israël', soulignant que le pays n’avait pas fait l’objet de ce qu’il considère comme des sanctions efficaces.

«Ce ne sont que des condamnations et des paroles, mais le monde n’a pris aucune mesure réellement sérieuse contre 'Israël'. La Turquie l’a fait, mais l’Occident, je veux dire l’UE, les États-Unis, n’ont pris aucune mesure contre 'Israël'. Les Israéliens n’en ont donc absolument pas peur.»

Il a déclaré que les prochaines élections influaient également sur les développements en Cisjordanie, tandis que Netanyahu cherchait à renforcer les tensions sur plusieurs fronts.

«Pourquoi seulement la Cisjordanie? Pourquoi pas Gaza? Pourquoi pas le Liban? Pourquoi pas l’Iran? Je veux dire, il essaie, et ce gouvernement essaie d’échauffer tous les fronts.»

Levy a déclaré que le gouvernement cherchait à s’emparer du plus de territoire possible avant les élections parce qu’il pensait pouvoir perdre le pouvoir.

«En Cisjordanie, c’est un autre aspect, et il y a aussi le fait qu’ils sentent qu’ils pourraient perdre les élections, et qu’ils essaient donc d’obtenir le plus possible avant les élections, parce que tous ces territoires, tous ces champs dont ils peuvent prendre le contrôle — déjà un million de dounams — ne seront jamais rendus aux Palestiniens. Ils essaient donc de s’emparer du plus possible jusqu’aux élections et de construire autant de nouveaux avant-postes que possible, parce qu’ils comprennent qu’après les élections ce sera beaucoup plus difficile, car il y aura un nouveau gouvernement. Il existe donc un lien direct entre cela et les élections.»

Levy a déclaré qu’il ne s’attendait pas à un changement majeur de la politique israélienne, même si le gouvernement de Netanyahu était remplacé.

«Malheureusement, la bonne nouvelle est que ce gouvernement arrivera au terme de son mandat. Il se retirera, mais je ne pense pas qu’il y aura de changement majeur, ni à l’égard des Palestiniens, ni à l’égard de Gaza, ni à l’égard du sud du Liban.»

«Aucun d’entre eux n’a critiqué le génocide à Gaza. Aucun d’entre eux ne semble très préoccupé par ce qui se passe en Cisjordanie. Je pense qu’en Cisjordanie, ils freineront un peu les colons, oui, mais stratégiquement, l’État palestinien, toute forme de solution, la fin de l’occupation, la fin de l’apartheid, toutes ces choses ne les intéressent absolument pas, et ils poursuivront la même politique qui est la politique d’'Israël'», a-t-il conclu.

Halil İbrahim Medet -

05.09.26