!! Génocide à Gaza: J 1062 !! Cisjordanie: la violence des colons israéliens dépasse «le point de rupture»

Les troupes israéliennes «se sont tenues et ont regardé» alors que les colons menaient un nouveau pogrom en Cisjordanie

Le pogrom a pris pour cible Qusra près de Nablus, et a suivi l'enlèvement d'un militant britannique par des colons armés dans une autre partie du territoire occupé.

Aucune arrestation n’a été effectuée au sujet de la dernière attaque de colons contre la ville palestinienne de Qusra en Cisjordanie occupée au cours du week-end, ont confirmé les médias hébreux le 30 août – tandis que les familles palestiniennes sont toujours piégées et que les colons et les troupes d’occupation restent dans la région.

Selon les rapports israéliens, l’armée israélienne «passait» et «permettait» à l’attaque d’avoir lieu. Certains des colons illégaux qui ont participé au pogrom de samedi ont publié leurs photos en ligne ainsi que dans les médias, mais Tel-Aviv n’a pris aucune mesure contre eux, a déclaré la chaîne israélienne Channel 12.

Des dizaines de colons avaient attaqué samedi l'une des maisons assiégées, où des civils palestiniens sont piégés depuis plusieurs semaines.

Les troupes israéliennes auraient été appelées à dégager les colons, mais n’auraient pas organisé de détentions et n’auraient «pas été prises et auraient permis aux extrémistes qui se déchaînent d’attaquer une maison à la périphérie de la ville», a rapporté le Times of Israel.

Qusra, située près de la ville de Nablus, a fait l'objet d'attaques répétées de colons. Depuis trois semaines, les familles palestiniennes y sont assiégées par les colons dans leurs maisons.

Les forces d’occupation qui ont été déployées dans la ville n’ont rien fait pour empêcher de nouvelles attaques, renforçant et facilitant le siège des familles Abu Rida et Hassan tout en faisant des déclarations publiques condamnant la violence des colons.

L'électricité et l'approvisionnement en eau de la ville ont été ciblés et coupés par les colons. Ces colons extrémistes tentent depuis quatre mois de mettre en place de nouveaux avant-postes illégaux dans la région.

Les rapports hébreux ont coïncidé dimanche avec la confirmation que la police israélienne détient en détention un militant britannique qui a été enlevé par des colons armés le 29 août.

Les colons auraient remis l’activiste à la police israélienne, qui a déclaré avoir arrêté l’homme britannique – identifié comme Finn Joughin – et enquêter sur les allégations des colons selon lesquelles il «aurait agressé un mineur».

Des images vidéo montrent l'activiste qui tente de bloquer un enfant de colons juifs et d'autres colons de harceler des habitants de la ville d'Umm al-Kheir, en Cisjordanie, où des tentatives d'établir des avant-postes illégaux restent en cours.

«Des enfants de colons de l’avant-poste ont volé un ballon à des enfants palestiniens à Umm al-Khair, puis ont appelé des adultes armés sur les lieux, et ils ont kidnappé le militant», a déclaré Nadav Weiman de l’organisation 'Breaking the Silence'.

L’enlèvement de Joughin est survenu quelques jours après que Londres ait déclaré qu’il était prêt à imposer une interdiction commerciale sur les colonies illégales en Cisjordanie occupée.

Selon un rapport de la Commission palestinienne de colonisation et de résistance des murs (CWRC) publié le 28 août, les colons israéliens illégaux et les soldats d'occupation ont été directement derrière près de 89% des incendies criminels contre des biens palestiniens en Cisjordanie occupée depuis le début de 2023.

Les colonies se développent rapidement alors que Tel-Aviv continue de promouvoir une politique d'annexion de facto. Le Centre d’Information de Palestine 'Mo’ata' a documenté 4.560 agressions perpétrées par des bandes de colons dans diverses régions de la Cisjordanie depuis le début de l’année en cours, un indicateur de l’escalade des crimes des colons contre les Palestiniens.

Mise en page & traduction MCP -

30.08.26