!! Génocide à Gaza: J 1058 !! Quatre familles sur cinq vivant dans des abris à travers la bande de Gaza sont confrontées à une situation de famine critique ou catastrophique

«Les Nations unies ont déclaré jeudi que quatre familles sur cinq vivant dans des abris à travers la bande de Gaza sont confrontées à une situation de famine critique ou catastrophique, tandis que 94% des Palestiniens de ce territoire ont besoin d’une aide pour se loger, et de produits ménagers de première nécessité, alors que l’offensive militaire israélienne, le blocus et les restrictions imposées à l’aide humanitaire se poursuivent

Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré jeudi que 94% de la population de Gaza avait actuellement besoin d’un abri et de produits ménagers de première nécessité, alors que les Palestiniens continuent de subir les conséquences de la campagne militaire israélienne et du blocus imposé au territoire.

M. Dujarric a fait ces déclarations lors d’un point presse à New-York, alors qu’il faisait le point sur l’évolution de la situation en Palestine et dans l’ensemble de la région. Cette conférence s’est tenue pendant la semaine de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, célébrée chaque année le 19 août.

S’appuyant sur des rapports du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), M. Dujarric a indiqué que des civils à Gaza continuaient d’être tués, blessés ou de subir d’autres préjudices à la suite des frappes aériennes, des tirs d’artillerie et des tirs d’armes à feu israéliens (…).

M. Dujarric a déclaré que de nombreux abris étaient déjà confrontés à des pénuries de carburant, d’électricité et de produits ménagers de première nécessité, des conditions qui ont gravement affecté la capacité des personnes à dormir, à préparer leurs repas, à se laver, à stocker de la nourriture et de l’eau, à disposer d’un éclairage adéquat et à faire face aux températures extrêmes.

M. Dujarric a également indiqué que les corps de 50 Palestiniens retrouvés sous les décombres avaient été inhumés jeudi. Parmi les victimes figuraient 19 enfants tués il y a plus de deux ans.»

Rédaction IMEMC -

22.08.28