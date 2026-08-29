!! Génocide à Gaza: J 1057 !! 125 pays contraints d’arrêter Netanyahu avec le mandat d’arrêt de la CPI

Le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu est confronté à une restriction drastique des voyages internationaux: 125 pays, légalement liés par l'adhésion à la Cour pénale internationale (CPI), sont tenus de l'arrêter s'il entre sur leur territoire, selon un rapport.



Netanyahu "ne peut pas visiter 125 pays aujourd'hui", y compris les principaux États occidentaux qui sont parmi les plus proches alliés et partenaires commerciaux d''Israël', a rapporté lundi l'édition hébraïque du Times of Israel.



Les médias israéliens ont déclaré que parmi les grands pays concernés figurent la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et le Canada.



La restriction découle d'un mandat d'arrêt émis par la CPI en novembre 2024 contre Netanyahu pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors de la campagne génocidaire d''Israël' à Gaza, qui a fait plus de 73.500 morts (recensés à ce jour-ndlr.MCP) parmi les Palestiniens et blessé plus de 17.500 depuis sa création en octobre 2023.



Le tribunal de La Haye blâme Netanyahu pour le crime de guerre de famine comme méthode de guerre, ainsi que pour les crimes contre l’humanité de meurtre, de persécution et d’autres actes inhumains.



L’impact pratique est déjà devenu évident dans les voyages internationaux de Netanyahu, car ses avions ont opté pour des itinéraires alternatifs pour éviter l’espace aérien dans les États membres de la CPI.



Netanyahu a évité les événements dans les pays où l’ordre pourrait être exécuté, y compris le Forum économique mondial à Davos, en Suisse, étant donné que la Suisse est un État membre de la CPI, indique le rapport. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du tribunal, Netanyahu n’a visité qu’un seul État membre de la CPI où cette ordonnance est appliquée: la Hongrie, en avril 2025.



Le rapport note que la restriction n’est pas simplement un inconvénient diplomatique, déclarant que «si Netanyahu ne peut pas visiter la plupart des pays du monde, y compris la plupart des puissances occidentales, il est impossible de considérer cela comme une 'position internationale supérieure' mais plutôt comme un isolement international».



Netanyahu peut techniquement voyager dans environ 70 pays qui ne sont pas membres de la CPI, mais la plupart n’entretiennent pas de relations diplomatiques avec 'Israël' ou ont des relations tendues avec le régime.



Pendant ce temps, Washington a intensifié sa campagne de pression sur la CPI depuis que le tribunal a rendu l'ordonnance du tribunal. Le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré que l’administration du président américain Donald Trump travaillait à «démanteler» le tribunal.



Les États-Unis ont imposé des sanctions aux responsables de la CPI impliqués dans l’enquête israélienne et ont fait pression sur les États membres de la Cour pour qu’ils se retirent de l’institution.

Rédaction médias israéliens -

26.08.26