!! Génocide à Gaza: J 1055 !! La souris qui veut devenir un éléphant

'Israël' et les «stéroïdes» de l’aide américaine

Ben-Gvir, obèse et transpirant, physiquement plus repoussant que Goering, plus sanguinaire que Himmler, exige désormais que 30 à 40 Palestiniens soient tués chaque jour parce qu’ils ne sont «pas dignes de vivre», une expression issue de l’Allemagne nazie et qui, en réalité, résume bien le génocide en cours à Gaza.

Dans le cas d’'Israël', les Palestiniens ne sont pas dignes de vivre parce qu’ils sont des animaux humains ou les insectes et les serpents que les rabbins, les politiciens et les généraux sionistes les ont décrits comme tels depuis des décennies. Une fois classés dans cette catégorie, il est plus facile de les tuer, de les écraser, de les enterrer sous des tonnes de béton afin qu’ils meurent dans l’ombre, seuls et invisibles.

L’évêque Desmond Tutu disait que le sionisme était pire que l’apartheid, mais personne ne devrait hésiter à aller plus loin et à le comparer au nazisme. Bon nombre de nazis étaient des gentlemen comparés à la racaille meurtrière que sont Ben Gvir et les gangsters qui l’entourent au sein de la cabale connue sous le nom de «gouvernement» d’'Israël'.

Le sionisme est une idéologie fanatique, qui s’apparente davantage à une secte, pourrait-on dire, mais il a tout de même son propre extrême, à savoir les croyances et les comportements encore plus meurtriers des colons de Cisjordanie, de Netanyahu, de Ben-Gvir, de Smotrich et d’autres comme eux.

Leur sionisme partage avec le nazisme et l’État islamique les mêmes caractéristiques: violence extrême, haine sectaire, persécution d’un groupe ciblé et rejet de toutes les lois sauf les leurs.

Les parallèles entre le nazisme et le sionisme, tant sur le plan idéologique que dans leur recours à la violence de masse, sont évidents pour ceux qui sont prêts à les observer et à faire fi des cris stridents d’«antisémitisme».

Qui sont d’ailleurs les véritables Sémites? Certainement pas les Israéliens juifs d’origine européenne. Ils n’ont aucun lien vivant ni génétique avec le Moyen-Orient antique. Les Sémites, si l’on veut employer ce terme, sont les Palestiniens, qui vivent depuis d’innombrables générations dans le bassin méditerranéen des civilisations antiques. Les recherches ADN montrent qu’ils sont en très grande majorité d’origine cananéenne ou «levantine» de l’âge du bronze.

Les Palestiniens juifs ont la même lignée ancestrale, mais ce n’est pas le cas des sionistes. Ils sont arrivés en Palestine en tant qu’intrus européens n’ayant aucun lien vivant ou génétique avec la Palestine, ni avec la géographie de la Palestine, ni avec le peuple palestinien, ni même avec les juifs de Palestine, qu’ils considéraient avec mépris. Ils étaient des étrangers, tant sur le plan culturel qu’historique, sur le sol palestinien.

Les croisés étaient soutenus par les ressources des rois, princes, papes et cardinaux européens; les sionistes, par les gouvernements européens, mais le résultat fut le même. Les uns comme les autres ont mis la main sur la Palestine. Les croisés ont régné du XIè au XIIIè siècle; quant à la durée de l’«État croisé» sioniste, elle reste à déterminer.

Le bassin méditerranéen est une zone de conflit depuis des milliers d’années, mais il s’est toujours agi de guerres et non de génocides. Un camp l’emporte, des soldats meurent sur le champ de bataille, des civils sont tués et exploités, leurs biens sont confisqués ou ils sont réduits en esclavage, mais ils ne sont pas exterminés et il n’y a pas non plus d’intention de les exterminer.

«Carthago delenda est» était le cri qui s’éleva au Sénat romain deux siècles avant notre ère – «Carthage doit être détruite» – mais elle ne l’a jamais été, pas totalement. Rendez-vous aujourd’hui à Carthage et vous pourrez vous promener parmi les ruines de cette banlieue périphérique de Tunis.

Comparez cela à Gaza, dont 90% ont été rasés. Si 'Israël' parvient à ses fins, le reste sera bientôt totalement détruit, car 'Israël' ne veut rien laisser de la Palestine, de sorte qu’avec le temps, quel que soit le temps que cela prendra, elle aura entièrement disparu et le mensonge selon lequel elle a toujours été juive sera plus facile à faire gober.

Carthage était une cité phénicienne; son bassin d’influence couvrait ce qui est aujourd’hui la Syrie, la Palestine et le Liban. Gaza est aujourd’hui Carthage, mais en bien pire et détruite avec un bilan humain bien plus lourd, non pas comme la conséquence inévitable de la guerre (car Gaza n’est pas une guerre mais un génocide), mais parce que l’extermination de la population civile était un objectif dès le départ. Comme en 1948, la «guerre» était un moyen nécessaire pour parvenir à cette fin.

Parmi tous les massacres perpétrés dans le bassin méditerranéen et ses environs au cours des millénaires, rien n’est comparable aux horreurs commises par les sionistes. Aucune partie d’une civilisation antique n’a été aussi complètement détruite.

Gaza restera dans les mémoires pendant des milliers d’années. Elle ne sera jamais oubliée. Le sionisme est une tache sur l’histoire juive qui ne pourra être effacée que par le rejet total de cette excroissance parasitaire qu’il représente.

À l’instar des croisades, le massacre de Gaza n’a pas été perpétré par des autochtones contre d’autres autochtones, mais par des étrangers, tant par leurs origines ethniques que par leur provenance.

Ils étaient laïcs et n’utilisaient la religion que comme une arme pour servir leur cause, détournant ses symboles et transformant l’Étoile de David en un symbole de menace et de destruction imminente. Il n’y a peut-être qu’un seul danger plus grand pour le judaïsme dans sa longue histoire: le nazisme. Mais alors que le nazisme menaçait la vie des juifs et les symboles du judaïsme – ses bibliothèques et ses lieux de culte – le sionisme est un poignard enfoncé en plein cœur spirituel de cette religion. Aucun antisémite ne pourrait être un ennemi plus dangereux.

Comme les preuves sont balayées aussi vite que possible, on ne saura jamais combien de personnes ont été massacrées à Gaza jusqu’à présent. Des gens continuent d’être tués chaque jour, ce n’est donc pas encore fini, mais le chiffre actuel, proche de 80.000, ne repose que sur les corps qui ont pu être comptés et est bien loin du chiffre réel, qui pourrait s’élever à des centaines de milliers.

Même en se basant sur ce chiffre minimal, jamais, au cours des milliers d’années d’histoire documentée du bassin méditerranéen et de ses environs, un tel massacre n’a eu lieu – non pas un massacre gratuit dans le feu de l’action, mais une volonté froide, calculée et impitoyable d’exterminer la population et de disperser les survivants au-delà des frontières de Gaza. Voilà ce que le sionisme a apporté aux terres centrales du Moyen-Orient.

À quel moment de cette histoire les civils, y compris les femmes et les enfants, ont-ils été considérés comme des soldats à part entière, que l’on pouvait tuer sans scrupule? Des civils sont souvent tués ou massacrés dans le feu de l’action, lors d’actes de vengeance ou de représailles, mais jamais par dizaines de milliers.

Le mobile est également tout à fait différent. 'Israël' a identifié comme ennemi l’ensemble de la population de Gaza, et non les civils formés à la guérilla, fabriquant leurs propres armes et affrontant l’ennemi en t-shirt, jean et baskets. L’ennemi, ce sont aussi bien les enfants que les adultes. Personne n’est épargné.

Les Israéliens invoquent la vengeance comme motif. Après le 7 octobre 2023, cela est sans doute vrai. Soudain, les rôles s’étaient inversés. Ce n’étaient plus les milliers de Gazaouis que les Israéliens avaient tués au cours de leurs opérations de «tonte de pelouse» menées depuis des décennies, mais plusieurs centaines de colons juifs civils, ainsi que des centaines de soldats et de gardes armés des colonies.

La vengeance était certes l’un des motifs, mais un motif secondaire dans l’esprit des responsables politiques et des commandants militaires qui planifiaient l’opération à Gaza. La destruction de Gaza et de sa population, ainsi que la colonisation juive de Gaza et son annexion finale à 'Israël', constituaient leurs motivations et leurs objectifs profonds.

À l’instar de la Syrie occupée et du sud du Liban, l’objectif est d’obtenir davantage d’«espace vital», ou Lebensraum, comme l’appelaient les nazis lorsqu’ils tournaient leur regard vers la Pologne. Cette expression s’inscrit parfaitement à la jonction entre l’idéologie nazie et l’idéologie sioniste.

Le mot «stéroïdes» revient fréquemment dans le discours israélien récent. Il existe de nombreux types de stéroïdes, mais celui auquel on fait référence ici est le stéroïde anabolisant destiné à la prise de masse musculaire.

On en trouve de nombreuses variantes: le Hamas qualifié par Netanyahu d’«État islamique sous stéroïdes»; l’attaque de Naftali Bennett contre le Qatar et l’implication d’Erdogan dans les propositions du comité de «paix» pour Gaza qualifiées d’«Oslo sous stéroïdes»; le rôle du Qatar en tant que «soft power» sous stéroïdes; un colloque palestinien à New York qualifié d’«antisionisme» sous stéroïdes; l’allègement des sanctions contre l’Iran qualifié de «terrorisme» sous stéroïdes; la prochaine attaque d’'Israël' contre l’Iran qualifiée d’«Opération Lion en pleine ascension» sous stéroïdes; et les «calomnies» de la propagandiste britannique Melanie Phillips contre 'Israël' qualifiées de «manipulation psychologique sous stéroïdes».

Il y a toutefois une omission dans cette liste qui pèse plus lourd que toutes les autres. Il s’agit d’'Israël' sous stéroïdes: d’abord le stéroïde du soutien britannique, puis les stéroïdes anabolisants que constituent le soutien sans fin des États-Unis en matière d’armement, de politique et d’économie depuis plus de 70 ans. C’est ce qui a permis à 'Israël' d’être ce qu’il est, de conquérir toute la Palestine et de dévaster les pays voisins.

Les conséquences potentielles de l’utilisation de stéroïdes pour développer la masse musculaire chez l’être humain sont bien connues. Aussi impressionnants que puissent être les muscles au départ, l’usage constant de stéroïdes peut entraîner un rétrécissement des testicules, des maladies hépatiques, des tumeurs du foie, des crises cardiaques et des AVC pouvant entraîner la mort, ainsi que des troubles mentaux. Ce corps hors de contrôle qu’est 'Israël' présente les mêmes symptômes de maladie.

Le culturiste accro aux stéroïdes ne peut pas s’arrêter. Quelqu’un doit l’arrêter, et il devra alors se contenter d’une vie réduite. De la même manière, dans son propre intérêt, l’approvisionnement d’'Israël' en stéroïdes dangereux aurait dû être interrompu il y a des décennies.

Sans la force artificielle procurée par les stéroïdes, il aurait été ramené aux dimensions du petit État qu’il est. Les stéroïdes l’ont transformé en une souris qui veut devenir un éléphant. Sans les stéroïdes que constituent les armes et l’aide économique américaines, il n’aurait pas pu intimider ses voisins, envahir, occuper, piller, assassiner et, finalement, commettre un génocide ouvert, flagrant et annoncé à l’avance. Il aurait été contraint de traiter les Palestiniens et ses anciens voisins d’égal à égal.

Même aux yeux des sionistes, une dépendance excessive vis-à-vis des États-Unis a été jugée dangereuse, mais pour être ce qu’il est et ce qu’il souhaite rester, 'Israël' doit compter sur quelqu’un. Le problème, c’est que personne ne se bouscule pour endosser le rôle de l’oncle infiniment indulgent, au détriment de son neveu.

Que se passera-t-il si les États-Unis décident de mettre fin à leur aide, ce qui semble être la direction qu’ils prennent? Amnesty International figurait parmi les 111 organisations appelant les sénateurs américains à soutenir une résolution de Bernie Sanders visant à bloquer les ventes d’armes à 'Israël'. La résolution a été rejetée, mais une douzaine de sénateurs qui avaient auparavant voté en faveur des ventes d’armes ont cette fois voté contre. À la Chambre des représentants, en juin dernier, 98 démocrates ont voté en faveur d’un amendement visant à réduire l’aide à 'Israël', contre 103 qui s’y sont opposés. Ces votes sont encore minoritaires, mais ces chiffres étaient inimaginables il y a encore quelques années.

Les signes avant-coureurs sont là, mais Netanyahu mord vigoureusement la main qui l’a nourri, lui et 'Israël', en particulier celle de Donald Trump. Il semble déterminé à lui rendre la vie aussi difficile que possible avant les élections de mi-mandat, probablement pour le faire chanter afin qu’il se lance dans une nouvelle guerre à grande échelle contre l’Iran, tout en le laissant faire ce qu’il veut au Sud-Liban. Leurs positions sont diamétralement opposées, mais il joue ses besoins électoraux contre ceux de Trump.

Quel que soit le vainqueur, cela n’aura aucune incidence sur la dégradation lente et régulière de la position d’'Israël' aux États-Unis, accompagnée de réductions, en fin de compte constantes et croissantes, des «stéroïdes» que constituent les livraisons d’armes et l’aide économique.

Jeremy Salt -

19.08.26