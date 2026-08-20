!! Génocide à Gaza: J 1048 !! Une ineptie honteuse…

Le silence du monde arabo-musulman devant l’annexion de la Cisjordanie par les génocidaires

Une autre étape vers la consolidation de l’annexion de la Cisjordanie occupée par l’occupation se concrétise dans la décision du ministre génocidaire de la Guerre, Yisrael Katz, de transférer les pouvoirs de sécurité dans les colonies de Cisjordanie occupée de l’armée d’occupation à sa police, qui est sous le contrôle du ministre extrémiste de la Sécurité nationale, Ben-Gvir.

Les analystes et les forces politiques estiment que cette décision représente un changement qualitatif dans le contrôle sioniste sur la Cisjordanie, ouvrant la voie à son annexion de facto sur le terrain.

Mustafa Barghouti : Le début de l’annexion de facto et du libre jeu des colons

Le secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne, Mustafa Barghouti, estime que le transfert des pouvoirs de sécurité à la police, dirigée par Ben-Gvir, équivaut concrètement au début de l’annexion de facto de la Cisjordanie, expliquant que cette décision ouvre la porte au déchaînement de colons extrémistes contre les Palestiniens sans aucun frein légal ou institutionnel.

M.Barghouti a ensuite déclaré que cette mesure s’inscrivait dans ce qu’il a décrit comme le complot le plus dangereux visant à déplacer les Palestiniens et à purger ethniquement la terre de ses habitants d’origine.

M.Barghouti a souligné que la responsabilité incombe désormais à toutes les institutions et forces palestiniennes, ainsi qu’aux pays arabes et islamiques et à toutes les parties internationales qui se disent attachées au droit international, les appelant à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ce qu’il a décrit comme la dangereuse violation perpétrée contre le peuple palestinien.

Al-Tafakji : Un projet visant à relier la côte à la Cisjordanie

Pour sa part, Khalil al-Tafakji, chercheur spécialiste de Jérusalem et des questions de colonisation, a expliqué que le projet de Katz n’est pas nouveau, mais remonte plutôt à un plan élaboré par l’ancien 1er ministre sioniste Sharon, et vise principalement à fragmenter géographiquement la Cisjordanie.

Al-Tafakji a expliqué que ce plan repose sur la création d’immenses blocs d’habitation reliant la plaine côtière au fond de la Cisjordanie, atteignant la vallée du Jourdain, empêchant ainsi toute connexion géographique entre le nord et le sud.

Al-Tafakji a souligné que les gouvernements d’occupation successifs s’étaient efforcés par le passé de judaïser la ville d’Hébron, notant que l’approche sioniste générale consiste à maintenir les colonies sous contrôle total avec le moins de Palestiniens possible autour.

Selon les experts, cette décision intervient dans le contexte des mesures progressives prises par l’entité génocidaire en vue de l’annexion de la Cisjordanie, au moment même où les Nations Unies ont averti que le rythme rapide des événements sur le terrain pousse vers une annexion de facto et compromet les chances d’établir un État palestinien indépendant et viable.

Hamas : Un pas dangereux vers l’imposition de l’annexion

Le mouvement de résistance islamique Hamas a mis en garde contre la gravité de cette décision, estimant dans un communiqué de presse qu’elle représente une étape dangereuse vers l’imposition d’une annexion de facto et la consolidation du contrôle sur les territoires palestiniens occupés par l’imposition des lois d’occupation, en violation flagrante du droit international qui criminalise la colonisation.

Le mouvement a souligné que le transfert de ces pouvoirs à la police d’occupation sous l’autorité de Ben-Gvir ne peut être dissocié de la politique du gouvernement d’occupation visant à renforcer l’activité de colonisation, à imposer de nouvelles réalités sur le terrain et à fournir davantage de couverture et de protection aux attaques croissantes des colons contre les Palestiniens, leurs biens et leurs lieux saints.

Le Hamas a mis en garde contre les décisions précipitées du gouvernement génocidaire visant à modifier le statut juridique et politique de la Cisjordanie occupée, à imposer des plans d’annexion et de judaïsation, et à saper le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à la création de son État. Le mouvement a souligné la nécessité de s’opposer à ces plans par tous les moyens disponibles. Le Hamas a appelé les États arabes et islamiques, la Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique à prendre des mesures politiques et diplomatiques immédiates pour contrer les plans d’annexion et de colonisation.

Elle a également appelé la communauté internationale et les Nations Unies à ne pas se contenter de simples condamnations, mais à prendre des mesures concrètes pour stopper les projets de l’occupation, la tenir responsable de ses violations et assurer la protection nécessaire au peuple palestinien, à sa terre et à ses lieux saints.

Rédaction Palinfo -

15.08.26