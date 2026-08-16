!! Génocide à Gaza: J 1044 !! 30 % des tués lors du génocide de Gaza sont des enfants, selon une commission de l’ONU

«Le fait de prendre délibérément pour cible des enfants est l’un des éléments clés permettant d’établir l’intention génocidaire» a déclaré la commission

Environ 30 % des personnes tuées par Israël à Gaza depuis le 7 octobre 2023 sont des enfants, selon une enquête des Nations unies publiée mardi, qui a conclu que le ciblage «délibéré» des enfants avait contribué à un génocide contre les Palestiniens.

Ce rapport, rédigé par la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations unies sur le territoire palestinien occupé, fait suite à une précédente conclusion, rendue en septembre, selon laquelle les actions d’'Israël' à Gaza constituaient un génocide.

«Le ciblage délibéré des enfants est l’un des éléments clés établissant l’intention génocidaire des autorités et des forces de sécurité israéliennes de détruire, en tout ou en partie, le groupe palestinien à Gaza» a déclaré la commission.

Entre le début de la campagne militaire israélienne en octobre 2023 et l’accord de 'cessez-le-feu' conclu en octobre 2025, le rapport a révélé que plus de 20.000 enfants avaient été tués, tandis que plus de 44.000 avaient été blessés. Parmi les enfants tués, plus de 5.000 avaient moins de cinq ans, plus de 1.000 avaient moins d’un an et plus de 400 étaient des nouveau-nés.

Le rapport met en évidence des cas avérés où les forces israéliennes ont tiré directement sur des enfants, des professionnels de santé ayant témoigné avoir soigné des enfants présentant «des blessures par balle directes et des blessures de tir de sniper, souvent à la tête et à l’abdomen.» Une analyse portant sur un échantillon de 168 enfants tués par balle a révélé que 73 avaient reçu une balle dans la tête et 22 dans la poitrine, ce que la commission a considéré comme une preuve d’intentionnalité.

«Au vu de la concentration des blessures et des parties du corps visées, j’estime que les soldats israéliens ont délibérément tiré sur des adolescents comme s’il s’agissait d’un jeu de tir à la cible – une partie du corps différente étant visée chaque jour… Il existe un schéma très clair qui suggère qu’il s’agit d’un ciblage délibéré de différentes parties du corps des enfants» a déclaré un médecin à la commission.

La commission a également cité des dizaines de cas d’enfants pris pour cible par des tireurs d’élite et des drones quadricoptères. Le rapport cite un soldat israélien qui est apparu anonymement dans un documentaire sur la guerre et qui a décrit le pilotage des drones comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo.

«À mon avis, ce sont les drones qui déshumanisent le plus l’adversaire» a-t-il déclaré. «On voit tout sur un écran. On largue la bombe. On a l’impression de jouer à un jeu. On peut rester assis dans le sous-sol d’une maison, en sécurité, sans casque, en se grattant les couilles, à moitié habillé, et tuer des Palestiniens.»

Le rapport soutient également que les décès d’enfants lors des frappes aériennes n’étaient pas de simples dommages collatéraux, comme 'Israël' le prétend souvent, mais le résultat prévisible de l’utilisation par celui-ci d’armes à forte puissance de feu contre des zones densément peuplées, ce qui a entraîné un nombre considérable de victimes civiles.

«Ces attaques délibérées ont anéanti des familles entières sur deux, trois, voire quatre générations, les forces de sécurité israéliennes sachant parfaitement que des enfants seraient présents et que ces derniers, avec leurs corps petits et fragiles, courent un risque plus élevé de mourir ou d’être gravement blessés lors de telles attaques» indique le rapport.

«Les forces de sécurité israéliennes ont poursuivi et répété ces attaques pendant deux ans, sans modifier leurs critères de ciblage ni leur choix d’armes, alors que le nombre d’enfants victimes ne cessait d’augmenter» poursuit-il. «Cela indique que ces attaques, qui ont tué un nombre aussi élevé d’enfants, étaient intentionnelles.»

Selon le rapport, le fait que des centres de soins néonatals et de maternité aient été directement pris pour cible vient s’ajouter aux preuves d’une intention délibérée. Cela a, selon lui, «directement mis en danger» la survie des nouveau-nés et contribué à des fausses couches et à des malformations congénitales. Au cours du premier semestre 2025, Gaza a enregistré une baisse de 41% des naissances par rapport à la même période en 2022, selon le rapport.

Le rapport souligne que de nombreux responsables politiques israéliens ont explicitement justifié le fait de prendre pour cible des enfants dès les premiers jours de cette offensive génocidaire: le 9 octobre 2023, Nissim Vaturi, vice-président de la Knesset, a appelé l’armée à «rayer Gaza de la carte… Ne laissez aucun enfant sur place. Expulsez tous ceux qui restent à la fin.» En janvier 2025, il a déclaré: «Gaza regorge de terroristes et chaque enfant qui y naît est déjà un terroriste, dès sa naissance.»

Au cours de l’attaque israélienne contre l’hôpital Al-Shifa en juillet 2024, le député israélien Amit Halevi a déclaré que les centaines de bébés présents dans son service de maternité étaient «tous des terroristes de naissance.»

Cela s’inscrivait dans le cadre d’une «destruction systématique et totale du système de santé à Gaza» indique le rapport, qui a frappé le plus durement les enfants. Les attaques contre les hôpitaux pédiatriques ont contraint les enfants malades et blessés à être transférés vers des établissements plus modestes, dépourvus des fournitures nécessaires et du personnel pédiatrique requis.

Les restrictions imposées par 'Israël' à l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza ont, quant à elles, transformé des blessures qui auraient pu être surmontées en blessures mortelles ou entraînant une invalidité permanente. Des médecins ont déclaré que des enfants avaient été contraints de subir des «amputations horribles» sans anesthésie, tandis que d’autres, victimes de brûlures et d’autres blessures traumatiques, se sont retrouvés privés d’analgésiques.

La destruction des infrastructures médicales, précise le rapport, n’était pas fortuite. Il indique qu’'Israël' disposait de «plans et procédures opérationnels visant à attaquer les établissements de santé.» Il en a résulté, selon le rapport, une atteinte à la «capacité et à la possibilité pour les Palestiniens de se soigner, de se rétablir et de vivre.»

Le rapport souligne que depuis l’entrée en vigueur du 'cessez-le-feu', plus de 100 enfants avaient été tués et des centaines d’autres blessés à la mi-janvier, beaucoup d’entre eux ayant été touchés par balle près de la soi-disant 'ligne jaune' qui marque la limite de la zone d’occupation israélienne à Gaza, vers laquelle les Forces de défense israéliennes (FDI) n’ont cessé de progresser.

'Israël' a rejeté les conclusions de la commission, qualifiant ce rapport de «deuxième rapport de propagande diffamatoire.» «'Israël' rejette cette supercherie calomnieuse» a déclaré un communiqué, ajoutant que si «chaque enfant mérite d’être protégé», le rapport ignorait «les tactiques brutales du Hamas.»

Srinivasan Muralidhar, président de la commission des Nations unies, a déclaré: «Les preuves montrent que des enfants palestiniens ont été délibérément pris pour cible et tués par les forces de sécurité israéliennes. Même après le cessez-le-feu d’octobre 2025» a-t-il déclaré, «des enfants continuent d’être tués et gravement blessés, 'Israël' ignorant toujours le cessez-le-feu et la protection due aux enfants palestiniens en vertu du droit international.»

Au-delà de Gaza, la commission a signalé que les forces israéliennes ont tué plus de 200 enfants en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, territoires occupés illégalement, depuis le 7 octobre 2023. Des centaines d’autres ont été placés en détention, souvent sans aucune inculpation, et beaucoup ont été victimes de mauvais traitements systématiques pendant leur détention, notamment la privation de nourriture et de soins médicaux, la torture et les abus sexuels.

«Même si les bombes et les armes se taisent à Gaza et en Cisjordanie, les enfants palestiniens ne s’en remettront pas du jour au lendemain» a déclaré Muralidhar. «Les ravages causés à leur santé, à leur éducation et à leur développement sont irréversibles.»

«La protection, la prise en charge et la survie des enfants palestiniens sont indissociables du droit du peuple palestinien à l’autodétermination» a-t-il poursuivi. «En prenant les enfants pour cible, 'Israël' s’attaque à la capacité même du peuple palestinien d’exister et de déterminer son avenir.»



Stephen Prager -

12.08.26