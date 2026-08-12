!! Génocide à Gaza: J 1040 !! Netanyahu a autorisé, sans annonce publique, des travaux dans un secteur de l’est de Rafah contrôlé par l’armée

Selon des medias, Netanyahu approuve «discrètement» la reconstruction d’une zone de Rafah

Le 1er ministre israélien B. Netanyahu et le ministre de la Défense I. Katz ont approuvé «discrètement» la reconstruction d’une zone sous contrôle de l’armée dans l’est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont rapporté des médias israéliens.

Sans annonce publique, Benjamin Netanyahu et Israel Katz ont autorisé «des travaux d’infrastructure dans “Rafah verte”, dans l’est de Rafah, afin d’y établir un projet résidentiel destiné aux Palestiniens en dehors du contrôle du Hamas», a indiqué la radio de l’armée israélienne.

«Rafah verte» est une zone contrôlée par l’armée israélienne à l’intérieur de la «Ligne jaune», qui sépare les secteurs occupés par 'Israël' de ceux dans lesquels les Palestiniens sont autorisés à circuler.

La zone a été «entièrement rasée et déblayée et est actuellement vide». Elle doit être placée «sous le contrôle d’une force multinationale», a précisé la radio.

«Les travaux d’infrastructure qui viennent de recevoir le feu vert permettront aux entrepreneurs et aux ouvriers d’entrer dans la zone, d’y effectuer des travaux d’excavation et de la raccorder aux réseaux d’électricité, d’eau et d’assainissement», selon le média.

«Les entrepreneurs et les ouvriers qui travailleront dans la zone sont des Palestiniens de Gaza», a ajouté la radio, citant des sources sécuritaires israéliennes.

«Ils font actuellement l’objet de contrôles de sécurité par le Shin Bet afin d’obtenir l’autorisation d’entrer dans les secteurs situés le long de la Ligne jaune. Ils devraient commencer les travaux dans quelques semaines, ou peu après», ont déclaré les mêmes sources.

Le bureau de B. Netanyahu a toutefois affirmé à la radio que ces informations «déforment les faits et reprennent des éléments obsolètes».

Selon ses services, le projet est une initiative pilote des Émirats arabes unis en cours depuis plusieurs mois. «Les travaux liés à l’électricité, à l’assainissement et à l’eau ne seront pas effectués par des entrepreneurs de Gaza, mais seront supervisés par l’armée israélienne», a-t-il ajouté.

L’armée israélienne mène depuis octobre 2023 une guerre qualifiée de génocidaire dans la bande de Gaza, qui a fait plus de 73.350 morts et plus de 174.500 blessés palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, et dévasté environ 90% des infrastructures de l’enclave.

Zein Khalil & Serdar Dincel -

09.08.26