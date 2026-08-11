!! Génocide à Gaza: J 1039 !! Au-delà des apparences & de la propagande, le sionisme recule même aux USA

Déclin américain: les quatre dimensions d’une chute sans filet

Le 7 août 2026 est un jour ordinaire dans un empire qui s’effondre. À Camp David, Donald Trump explose contre son propre secrétaire à la Défense. Il vient d’apprendre que les arsenaux américains sont vides. “Sa frustration a débordé”, rapporte le Washington Post. Hegseth tente de blâmer son adjoint. La Maison Blanche dément. Le mal est fait.

Dans le Michigan, un socialiste critique d’'Israël' vient de remporter les primaires sénatoriales démocrates. L’AIPAC a dépensé 32 millions de dollars pour le faire battre. Il a gagné.

Au Moyen-Orient, il n’y a pas d’ambassadeur américain en Arabie saoudite. Ni aux Émirats. Ni au Qatar. Ni au Koweït. Ni en Irak. Les postes sont vacants. Quand les frappes iraniennes ont commencé, “c’était le chaos total et la panique”, témoigne une ancienne ambassadrice.

À Jeddah, la Turquie, l’Arabie saoudite et le Pakistan signent un accord de défense. Washington ne réagit pas. Les alliés s’organisent sans lui.

Quatre nouvelles. Un seul récit. L’Amérique ne gouverne plus le monde — elle peine à se gouverner elle-même.

Militaire : le pompier sans eau

“Lancer des missiles Patriot à plusieurs millions de dollars sur des Shaheds iraniens à 35.000 dollars, c’est comme jeter des Ferrari contre des frisbees”.

Cette citation d’un sénateur américain, reprise par les médias, résume l’absurdité stratégique dans laquelle Washington s’est enfermé. Les États-Unis mènent une guerre qu’ils ne peuvent pas soutenir avec des armes qu’ils ne peuvent pas remplacer.

Les chiffres sont implacables. Plus de 850 Tomahawk tirés en cinq mois. La production annuelle est de 150 à 180 unités. Il faudra entre cinq et sept ans pour reconstituer les stocks. 65% des intercepteurs Patriot ont été consommés. “Virtuellement tous” les missiles de précision longue portée sont épuisés, selon Reuters.

Le CSIS, dans un rapport glaçant, prévient que le Pentagone “serait réticent à reprendre une guerre à grande échelle sans ces armes clés, érodant ainsi sa capacité à dissuader les adversaires ailleurs”. En clair: l’Amérique ne peut plus faire la guerre. Elle bluffe.

Et le bluff a un prix politique. Quand Trump découvre à Camp David que ses généraux l’ont trompé sur l’état réel des arsenaux, il explose. Le Washington Post parle d’une confrontation où “sa frustration a débordé”. Hegseth tente de se défausser. Le président ne fait plus confiance à son propre secrétaire à la Défense.

Un soldat américain à Bahreïn attend des instructions. Il ne sait pas à qui parler. L’ambassade est vide. La chaîne de commandement est floue. Les missiles iraniens peuvent tomber à tout moment. Il est seul.

Politique : le boomerang électoral

L’AIPAC a dépensé 32 millions de dollars pour faire battre Abdullah El-Sayegh dans le Michigan. Il a gagné. Rashida Tlaib a été réélue. Bridget Brink, ex-ambassadrice en Ukraine, a perdu.

Le message est sans ambiguïté. L’électorat démocrate se radicalise à gauche, rejette le soutien inconditionnel à 'Israël', et se désintéresse de l’Ukraine. La Palestine est devenue un enjeu de politique intérieure américaine.

Pendant ce temps, les Républicains sont sous l’eau dans les sondages. La guerre en Iran est impopulaire. 35% des Américains l’approuvent. 80% ne la comprennent pas. 90% pensent que Trump n’a rien obtenu. “Le coût croissant de l’essence est un vent contraire majeur pour le GOP”, résume Semafor.

Un électeur du Michigan a voté El-Sayegh. Il a vu les 32 millions dépensés contre lui. Il a vu les publicités, les mailings, les appels téléphoniques. Il a voté pour lui quand même. Parce que la guerre en Iran n’a pas de sens. Parce que l’essence est trop chère. Parce qu’il en a assez. Les mid-terms de novembre s’annoncent comme un référendum sur la guerre. Et Trump le sait.

Économie : le grand mensonge

Trump avait promis 3% de croissance. La réalité: 1,5%. Il avait promis un déficit de 3% du PIB. La réalité: 7%, soit 3.000 milliards de dollars par an. Il avait promis une augmentation de la production pétrolière de 3 millions de barils par jour. Elle a baissé.

Les réserves stratégiques de pétrole sont au plus bas depuis le début des années 1980. Les prix de l’essence restent 60 à 80% au-dessus des niveaux d’avant-guerre. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans dépasse les 5%, signalant que les marchés doutent de la solvabilité américaine.

Trump accuse désormais les pétroliers de “faire trop d’argent”. Le président qui promettait un “âge d’or” et la domination énergétique en est réduit à blâmer son propre secteur privé. Le grand mensonge économique se retourne contre son auteur.

Diplomatie : le silence assourdissant

Il n’y a pas d’ambassadeur américain confirmé en Arabie saoudite. Ni aux Émirats. Ni au Qatar. Ni au Koweït. Ni en Irak. Les postes sont vacants depuis des mois. Barbara Leaf, ancienne ambassadrice aux Émirats, témoigne: “Aucun de ces gouvernements n’a jamais été confronté à une situation où il y avait si peu de gens à joindre, à Washington comme sur le terrain”.

Quand les frappes iraniennes ont commencé, “c’était le chaos total et la panique dans ces pays parmi les grandes communautés d’Américains”.

Les alliés historiques, livrés à eux-mêmes, cherchent des alternatives. L’accord de défense Turquie-Arabie-Pakistan, signé le 7 août, est une réponse directe à ce vide.

Même le Mossad, l’allié israélien, échoue. Le nouveau directeur a limogé deux hauts responsables après l’échec d’un plan de changement de régime en Iran. Même les alliés les plus proches ne peuvent plus compter sur la réussite américaine.

La spirale

Ce qui rend cette crise unique, c’est que chaque dimension renforce les autres. Ce n’est pas une somme de problèmes séparés — c’est une seule crise à quatre visages.

Les arsenaux vides rendent Trump plus agressif verbalement, mais incapable d’agir militairement. Cette agressivité verbale effraie les alliés, qui cherchent d’autres partenaires. Le départ des alliés isole davantage les États-Unis. L’isolement diplomatique rend la guerre encore plus impopulaire. L’impopularité de la guerre affaiblit Trump, qui devient plus erratique. Les errements incessants de Trump rendent les marchés nerveux. La nervosité des marchés pèse sur l’économie. La faiblesse économique rend la reconstruction militaire impossible à financer.

C’est une spirale descendante. Et personne n’a de plan pour l’arrêter.

Stabiliser avant de remonter

Même si les États-Unis décidaient aujourd’hui de changer de cap, la remontée prendrait des années.

Reconstituer les arsenaux: cinq à sept ans minimum. Réduire le déficit à un niveau soutenable : une décennie de croissance ou d’austérité. Rétablir la confiance des alliés: une génération diplomatique. Panser les fractures politiques: au-delà des mid-terms.

Ce qui est en jeu, ce n’est pas un mandat. C’est un modèle. L’ordre américain de 1945 est mort. Ce qui vient n’est pas encore écrit. Mais avant d’écrire quoi que ce soit, il faut déjà stopper l’hémorragie.

La chute peut être ralentie. Mais qui appuiera sur le frein?

Rédaction Geostrat Watch -

08.08.26