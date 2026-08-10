!! Génocide à Gaza: J 1038 !! Gaza compte le plus grand nombre d’enfants amputés au monde

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les bombardements menés par 'Israël' depuis le 7 octobre 2023 ont fait de la bande de Gaza le territoire comptant le plus grand nombre d’enfants amputés au monde

Les attaques israéliennes menées depuis le début du génocide dans la bande de Gaza ont entraîné l’amputation de milliers de Palestiniens. Plusieurs ONG et défenseurs des droits humains évoquent aujourd’hui «la plus grande cohorte d’enfants amputés dans l’histoire moderne».

En mai dernier, l’ONU a alerté sur une situation sanitaire dramatique dans l’enclave palestinienne, où un amputé sur cinq serait un enfant!

Des enfants amputés confrontés à une nouvelle vie sans soins adaptés

La vie de Sara Musab Al-Barsh, âgée de neuf ans, a basculé en quelques secondes lorsqu’un bombardement israélien a tué son père et l’a privée de ses deux bras. Aujourd’hui réfugiée dans une tente pour personnes déplacées à Gaza, Sara doit affronter une réalité qu’aucun enfant ne devrait connaître: elle apprend à vivre autrement en accomplissant les gestes du quotidien à l’aide de ses pieds.

De Raed, amputé de trois membres, à Omar et aux nombreux autres enfants ayant perdu leurs jambes, les survivants font face à un nouveau combat: vivre sans prothèses, sans rééducation et sans accès à des soins adaptés. Des histoires comme celles de Sara, Raed et Omar se répètent dans toute la bande de Gaza, qui détient le triste record du plus grand nombre d’enfants amputés par habitant au monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Les mineurs représenteraient près d’un quart des 5.300 personnes ayant perdu un ou plusieurs membres depuis le début du génocide mené par 'Israël'.

En mai dernier, l’ONU a alerté sur une situation sanitaire préoccupante dans la bande de Gaza, où un amputé sur cinq serait un enfant, dans un contexte marqué par une pénurie majeure de spécialistes en prothèses et par des restrictions persistantes sur l’entrée de matériel médical.

« Un amputé sur cinq à Gaza est un enfant »

Lors d’un point de presse, le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric a fait part de préoccupations croissantes face à la dégradation des conditions sanitaires, notamment avec la propagation de maladies de peau et d’autres pathologies liées à la présence de nuisibles et de rongeurs.

Plus de 6.600 personnes auraient aujourd’hui besoin de prothèses et de soins de rééducation, a-t-il indiqué, rappelant que des milliers de blessés ont subi des amputations depuis octobre 2023. Dans ces conditions, répondre à l’ensemble des besoins pourrait prendre «cinq ans ou plus», a averti le responsable onusien, estimant que les capacités disponibles restent largement insuffisantes face à l’ampleur de la situation.

La croissance rend également le parcours des jeunes amputés particulièrement difficile. Tous les six mois environ, certains doivent subir de nouvelles opérations afin de retirer les excroissances osseuses qui apparaissent au niveau du moignon et provoquent des douleurs lors du port de la prothèse. Le développement de leur corps oblige aussi à ajuster ou remplacer régulièrement leurs équipements à mesure qu’ils grandissent, chaque intervention interrompant leur parcours de rééducation.

Des milliers d’enfants privés de prothèses et de réadaptation

Mais au-delà des difficultés médicales, les moyens disponibles restent très largement inférieurs aux besoins. Le blocus imposé par 'Israël' entraîne notamment une pénurie de composants essentiels à la fabrication des prothèses, dont le plâtre.

À ce jour, 1.500 personnes auraient bénéficié de programmes de rééducation soutenus par le Comité international de la Croix-Rouge. Seules 300 d’entre elles auraient reçu un appareillage, parmi lesquelles moins d’une quarantaine d’enfants, uniquement pour des amputations des membres inférieurs.

Le manque de personnel aggrave encore la situation: la bande de Gaza ne compterait plus aujourd’hui que huit prothésistes-orthésistes actifs pour l’ensemble du territoire, alors que plus de 1.500 enfants amputés attendent toujours une prise en charge et restent privés de possibilités de réhabilitation.

Rédaction Mizane -

04.08.26