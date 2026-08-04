!! Génocide à Gaza: J 1032 !! Le point sur les annonces tonitruantes de 'désarmement' du Hamas

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que le Conseil de la Paix était parvenu à un accord sur le «désarmement complet» du Hamas et de divers groupes armés à Gaza, prévoyant le retrait des forces israéliennes au fur et à mesure de l'avancement du processus

Trump a précisé que cet accord, qu'il a qualifié d'étape «historique» vers la paix et la sécurité, serait exécuté par phases.

«L'accord sera mis en œuvre selon des étapes soigneusement structurées. À mesure que le désarmement s'achèvera, les forces israéliennes se retireront et la Force internationale de stabilisation travaillera aux côtés d'une nouvelle force de police palestinienne pour veiller à ce que Gaza devienne un territoire sûr pour ses habitants comme pour ses voisins», a-t-il écrit sur sa plateforme de réseau social Truth Social.

Il a souligné que cette entente représentait un «jalon majeur» dans l'application de son plan en 20 points pour Gaza, ajoutant que le territoire serait à terme administré par un «nouveau gouvernement palestinien qui travaillera en étroite collaboration avec le Conseil de la Paix afin d'aider le peuple palestinien».

Trump a également exprimé sa gratitude envers l'Égypte, le Qatar et la Turquie pour leurs efforts de médiation, affirmant que leur travail, conjugué à celui de l'équipe de son administration, avait rendu possible cette «avancée historique».

«Il y a un an, une guerre violente faisait rage, accompagnée d'une crise humanitaire et de la détention d'otages dans des conditions captives brutales. Nous avons accompli des progrès historiques mais il reste encore beaucoup à faire», a-t-il affirmé.

La guerre génocidaire menée par 'Israël' sur Gaza, déclenchée à la suite d'une attaque transfrontalière du groupe palestinien Hamas le 7 octobre 2023, a fait près de 73.500 morts à ce stade des recensements et près de 175.000 blessés parmi les Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, tout en détruisant environ 90% des infrastructures de l'enclave.

Un 'cessez-le-feu' avait été négocié dans le cadre du plan en 20 points de Donald Trump pour Gaza, dont le suivi est assuré par le Conseil de la Paix qu'il préside.

Malgré ce 'cessez-le-feu' entré en vigueur le 10 octobre 2025, 'Israël' a poursuivi ses attaques quotidiennes dans toute la bande de Gaza, coûtant la vie à 1.215 Palestiniens et en blessant 3.980 autres, principalement des femmes et des enfants, tout en occasionnant des destructions considérables.

Dans une publication sur le réseau social américain X, le Conseil de la Paix a indiqué que le Hamas avait accepté une «feuille de route détaillée pour la mise en œuvre des prochaines étapes du cessez-le-feu à Gaza».

«Notre attention se porte désormais sur l'exécution. Le Conseil de la Paix a travaillé de concert avec le Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG)», est-il précisé.

«Ce dernier entamera sous peu une transition progressive vers l'exercice de la pleine autorité, épaulé par la Force internationale de stabilisation (ISF), et accélérera la mise en place de l'État de droit, de la sécurité et l'amélioration de la situation humanitaire à Gaza», ajoute le communiqué.

Sans attendre, le Hamas a répondu qu'aucun désarmement n'aurait lieu avant le retrait israélien de Gaza. Nuance...

Un négociateur senior du Hamas déclare que le désarmement dépendait du retrait israélien et du respect par 'Israël' de ses obligations dans le cadre de l'accord sur Gaza.

Un responsable de haut rang du Hamas a déclaré vendredi que le groupe palestinien ne prendrait aucune mesure en vue de son désarmement avant le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza.

Ghazi Hamad, membre de la délégation de négociation du Hamas, a affirmé que la question du désarmement était liée au retrait d''Israël' de Gaza et à la reconstruction du territoire.

Dans des déclarations accordées à la chaîne qatarie Al Jazeera, Hamad a précisé qu''Israël' n'aurait aucun rôle dans le processus de désarmement, lequel sera plutôt pris en charge par un comité national palestinien.

Il a souligné que le Hamas n'appliquerait aucune mesure de désarmement tant qu''Israël' n'aura pas au préalable rempli ses obligations découlant de l'accord.

Hamad a qualifié les négociations de «difficiles et ardues», expliquant que le Hamas s'efforçait d'obtenir le meilleur résultat possible tout en restant déterminé à préserver les droits du peuple palestinien.

Il a également remercié l'Égypte, le Qatar et la Turquie pour leurs efforts de médiation qui ont permis de parvenir à cet accord.

Les déclarations de Hamad interviennent après l'annonce par le président américain Donald Trump de la conclusion d'un accord pour le désarmement complet du Hamas et d'autres groupes armés à Gaza, prévoyant un retrait progressif des forces israéliennes au fur et à mesure de l'avancement du processus.

Rabia Iclal Turan & Tarek Chouiref -

31.07.26