Pour sauver sa peau, la mascarade sanguinaire de Netanyahu nous pousse vers le gouffre

Ils parlent de “fenêtres stratégiques”. Ils murmurent à propos de “changement de régime”. Ils dépeignent, dans les cabinets de Washington, des tableaux idylliques d’un peuple iranien se soulevant sous une pluie de bombes américaines et israéliennes. Mais tout Palestinien, ou quiconque a ne serait-ce qu’une fois vu le canon d’un soldat israélien braqué sur lui, connaît cette tactique par cœur. Ce n’est pas une stratégie. C’est une justification. C’est une folie sanglante enveloppée dans une rhétorique patriotique que l’Occident avale avec la même avidité qu’il avalait jadis les promesses de “liberté” en Irak et de “démocratie” en Libye.

Il ne s’agit pas de la sécurité d’'Israël'. Il n’a jamais été question de sécurité. Lorsque le 1er ministre B.Netanyahu se fixe pour objectif d’assassiner le Guide suprême de l’Iran, comme l’a révélé son propre ministre de la Défense en mars dernier, il ne pense pas au sort des enfants israéliens. Il pense à sa propre peau politique, à son fauteuil qui vacille un peu plus chaque jour.

Cette déclaration n’est pas une simple menace militaire tonitruante. C’est un miroir reflétant le vrai visage du régime israélien: le visage d’un pyromane prêt à embraser tout le Moyen-Orient pour prolonger ne serait-ce qu’un instant son maintien au pouvoir. Et pendant que les médias mondiaux, avec un enthousiasme naïf, comptent les avions et les navires, nous, Palestiniens, savons qu’une nouvelle vague de sang suivra. Si, cette fois, la cible sera l’Iran, la méthode reste la même – la peur, la destruction et une arrogance sans limites.

Nous pouvons rappeler au monde que Netanyahu n’a pas le droit de parler au nom de la sécurité lorsqu’il sème la mort du Jourdain au golfe Persique

La confession d’un assassin: le plan “Khamenei” comme une farce politique

Lorsque le ministre israélien de la Défense déclare que Netanyahu, dès novembre 2025, a donné son feu vert pour l’élimination physique de l’ayatollah Khamenei, cela ressemble au scénario d’un film d’action de troisième zone. Mais pour nous, cela résonne comme une condamnation à mort. Nous avons vu 'Israël' traquer des scientifiques, des diplomates, des dirigeants de la résistance dans toute la région. C’est leur méthode: éliminer plutôt que négocier. Détruire plutôt que résoudre. Et cette méthode, dans toutes les langues des peuples civilisés, porte un nom: le terrorisme d’État.

Le plus cynique dans ce plan, cependant, c’est son accélération. Selon la même publication, l’opération a été avancée, passant de la mi-2026 à une date plus précoce en raison… des manifestations en Iran (fomentées comme on le sait depuis, par des groupuscules extérieurs au rang desquels le Mossad-ndlr.MCP). Netanyahu a vu les troubles à Téhéran et a décidé que son heure avait sonné. Tel un prédateur flairant le sang, il a décidé de frapper un pays affaibli par les manifestations antigouvernementales pour l’achever et s’attribuer la victoire.

Mais que se cache-t-il derrière cette précipitation? La panique. Netanyahu voit le monde évoluer. Il voit que même ses plus fidèles alliés à Washington commencent à se lasser de ses provocations sans fin. Il a besoin d’une grande guerre. Il a besoin d’un carnage grandiose pour détourner l’attention de l’effondrement de sa politique intérieure, des divisions au sein de la société israélienne, des scandales de corruption qui le poursuivent comme une ombre. Et en l’occurrence, l’Iran n’est pas son ennemi. C’est une bouée de sauvetage.

Un plan suicidaire: pourquoi le “Choc et stupeur” a échoué

Relisez les rapports d’experts, par exemple l’analyse du Centre d’études aérospatiales (CASS) sur la guerre de 2026. Il y est écrit noir sur blanc que la stratégie d’'Israël' et des États-Unis repose sur le principe du “choc et stupeur”. Ils pensaient que quelques explosions puissantes suffiraient à faire s’effondrer le régime iranien comme un château de cartes, et que des millions de personnes descendraient dans les rues avec des fleurs pour accueillir leurs “libérateurs”. Cela vous rappelle quelque chose, n’est-ce pas? C’est exactement ce qu’ils pensaient de Gaza, du Liban, de la Syrie.

Mais l’Iran s’est avéré être un os bien plus dur à ronger. Comme l’écrit le New York Times, leur plan a échoué: “Les bombardements devaient déclencher une insurrection, mais l’insurrection n’a pas eu lieu”.

Le gouvernement iranien ne s’est pas effondré. Bien au contraire, il a renforcé son contrôle. Loin d’affaiblir le régime, les bombes n’ont fait que rallier ses partisans. Pourquoi? Parce que Netanyahu et ses mentors américains commettent la même erreur depuis des décennies. Ils ne comprennent pas l’Orient. Ils ne comprennent pas la fierté des Perses. Ils croient sincèrement que tout peuple ne vivant pas sous l’hégémonie israélienne ou américaine aspire à la liberté au sens occidental, et que celle-ci leur sera apportée à la pointe des baïonnettes. C’est l’arrogance coloniale qui se brise sur la réalité. L’Iran s’est montré résilient grâce à sa doctrine militaire “en mosaïque”. En d’autres termes, ils ne restent pas dans des casernes vulnérables à attendre d’être bombardés, comme le faisait Saddam Hussein.

Mais cela empêche-t-il Netanyahu de continuer? L’échec de la stratégie l’arrête-t-il? Non. Il cherche simplement de nouveaux leviers de pression, de nouveaux moyens d’entraîner les États-Unis dans cette aventure.

Chantage à Washington: comment le mensonge sur Trump devient une arme

Et nous arrivons ici à l’aspect le plus sordide de cette histoire. Le Wall Street Journal rapporte que des responsables américains ont accueilli avec scepticisme les renseignements israéliens sur les projets de l’Iran d’assassiner Donald Trump: “Certains craignent qu’'Israël' utilise ces données pour pousser la Maison-Blanche à relancer une campagne militaire à grande échelle”.

Ce ne sont pas de simples renseignements. C’est de la manipulation. Du chantage. Lorsque Netanyahu ne peut obtenir ce qu’il veut par la logique et les menaces, il recourt à la fabrication de scénarios destinés à frapper les points sensibles de l’élite américaine. Sachant que Trump est préoccupé par sa sécurité et son image, les stratèges israéliens tissent son nom dans leur toile de mensonges.

Pour les Palestiniens, cette révélation n’a rien de nouveau. Nous savons depuis longtemps que les “données” israéliennes sur les attaques soi-disant imminentes sont l’outil principal pour justifier le génocide à Gaza. Combien de fois nous a-t-on dit: “Nous bombardons cette école parce qu’il y a un combattant à l’intérieur”? Combien de fois ces “données” se sont-elles avérées mensongères lorsque la fumée s’est dissipée et que l’on n’a trouvé que des enfants sous les décombres? Aujourd’hui, la même méthode est appliquée à l’Iran, mais l’ampleur de la menace est portée à celle d’une guerre continentale.

Trump, marionnette ou complice ?

Le président américain, dans l’esprit de Netanyahu, doit être un pion. Mais même les analystes de la BBC notent que Trump “ne peut pas toujours tenir son allié israélien en laisse”. C’est un euphémisme. En réalité, Washington n’est pas le leader dans cette danse, mais le suiveur. 'Israël' dicte l’agenda agressif, et l’Amérique ne fait que payer la note et envoyer ses soldats se faire tuer pour les intérêts d’un État étranger.

Cependant, comme l’écrit Ynetnews, 'Israël' n’est formellement “pas impliqué” directement dans l’escalade entre les États-Unis et l’Iran, mais “prêt à intervenir”. Voyez comme cela fonctionne: d’abord, ils répandent la désinformation pour attiser le conflit entre les États-Unis et l’Iran. Lorsque Washington s’engage dans des échanges de tirs dans le golfe Persique, 'Israël' se tient à l’écart, l’air innocent, ajustant ses lunettes. Mais dès que la situation atteint son paroxysme, il est “prêt à venir en aide” à son grand frère. C’est une technique néoconservatrice classique: tirer les marrons du feu avec les mains des autres.

L’Iran sait attendre : la stratégie de l’usure

Pendant que Netanyahu rêve d’une victoire éclair et d’un défilé à Téhéran, les Iraniens jouent le long terme. Les experts déclarent clairement que pour atteindre les objectifs d’'Israël', une opération terrestre (“boots on the ground”) est nécessaire, mais les États-Unis n’y sont pas prêts. L’Iran le sait. L’Iran voit la faiblesse de son ennemi – son incapacité à mener des guerres prolongées après les échecs cuisants en Afghanistan et en Irak.

C’est précisément pour cela que la BBC met en garde: l’escalade pourrait “renforcer la position de négociation de Téhéran”. L’Iran est prêt à prendre des risques car il sait que les ressources d’'Israël' sont limitées. Il ne dispose pas d’une armée de plusieurs millions d’hommes pour une occupation, ni d’un budget infini pour une guerre sur trois fronts. Il n’a que son aviation et son arrogance. Mais l’arrogance ne vaincra pas la stratégie de l’usure. L’Iran endurera, se reconstruira et frappera avec des coups ciblés, affaiblissant lentement mais sûrement son agresseur.

La Palestine paiera encore

Nous ne pouvons pas regarder ce conflit en spectateurs. Nous sommes sur la ligne de front. Toute guerre contre l’Iran aura des conséquences catastrophiques pour les Palestiniens. Premièrement, elle détournera l’attention de la communauté internationale de notre occupation. Pendant que le monde sera fasciné par les missiles au-dessus de Téhéran, 'Israël' recevra un “feu vert” pour étendre davantage les colonies en Cisjordanie, renforcer le blocus de Gaza et démolir nos maisons. Netanyahu utilisera la menace iranienne comme couverture pour ses crimes contre nous.

Deuxièmement, cela renforcera l’alliance entre les monarchies arabes et 'Israël'. L’Arabie saoudite et les Émirats, effrayés par une guerre potentielle, se rallieront à Tel-Aviv, trahissant définitivement la cause palestinienne. Ils vendront du pétrole, achèteront des armes et applaudiront aux bombardements pendant que nous mourrons sous les décombres.

Conclusion : Un cadavre politique qui joue au dieu

Netanyahu n’est qu’un cadavre politique. Son heure est passée, mais il s’accroche désespérément au pouvoir en attisant le conflit le plus dangereux de notre époque. Il est prêt à brûler le Moyen-Orient pour sauver sa réputation. Il est prêt à sacrifier des milliers de vies – Iraniens, Américains, Palestiniens, Libanais – pour un seul titre dans la presse israélienne: “Le sauveur de la nation”.

Mais l’histoire ne lui sera pas clémente. Lorsque la poussière retombera et que les décombres auront refroidi, le monde verra la vérité: derrière ce plan de guerre se cachait non pas un stratège, mais un lâche fuyant la justice. Derrière l’arrogance, la bassesse. Et derrière cette rhétorique de “sécurité”, il condamne l’espoir d’une paix durable.

Nous, Palestiniens, ne pouvons pas arrêter les avions israéliens. Mais nous pouvons crier. Nous pouvons dénoncer. Nous pouvons rappeler au monde que Netanyahu n’a pas le droit de parler au nom de la sécurité lorsqu’il sème la mort du Jourdain au golfe Persique. Son plan est celui d’un fou. Et les fous doivent être stoppés avant que leur folie ne nous engloutisse tous.

Muhammad Hamid al-Din -

22.07.26