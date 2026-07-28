!! Génocide à Gaza: J 1025 !! Le Maire de Londres S. Khan suit celui de New-York, Z. Mamdani, dans leur volonté d'arrêter Netanyahu

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que le 1er ministre israélien B. Netanyahu était responsable du génocide à Gaza et s'est engagé à exhorter le gouvernement britannique à l'arrêter s'il se rendait dans le pays, suivant les traces du maire de New York, Zohran Mamdani

Plus tôt cette semaine, Mamdani a déclaré que Netanyahu est un criminel de guerre et que le gouvernement fédéral américain devrait l’arrêter au nom de la Cour pénale internationale (CPI) lors d’un voyage prévu aux Etats-unis plus tard cette année.

Le maire de Londres a été interrogé jeudi par Channel 4 News pour savoir s’il allait «suivre le procès». "Eh bien, j'ai des pouvoirs différents que le maire de New York", a déclaré Khan. «Mais je crois qu’un génocide est commis à Gaza. Je pense que Netanyahu est responsable.» Il a ajouté: «Et en tant qu’auteur d’un génocide, je pense qu’il a enfreint la loi. Et je pense que la justice doit se produire, cela signifie qu’il doit être mené devant la loi.»

On a demandé à Khan si cela signifiait qu’il ferait pression sur le gouvernement britannique, dirigé par le nouveau 1er ministre Andy Burnham, pour faire respecter le mandat d’arrêt de la CPI.

«Eh bien, la bonne nouvelle, et c’est une très bonne nouvelle, Netanyahu ne viendra pas à Londres. Parce que s'il le faisait, il ressentirait tout le poids de l'opinion publique. Mais, s’il se risquait de venir à Londres, oui je ferai pression sur le 1er ministre pour que la loi soit appliquée.»

Lorsqu’on lui a finalement demandé si Netanyahu était le bienvenu à Londres, Khan a conclu: «Les gens qui commettent un génocide ne sont pas les bienvenus à Londres.»

De son côté, Z. Mamdani, cependant, a reconnu mardi que son administration n’avait pas l’autorité d’arrêter Netanyahu s’il se rend dans la ville. Il a exhorté le gouvernement fédéral à faire respecter le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale contre le dirigeant israélien, qu’il a qualifié de «criminel de guerre».

"Benjamin Netanyahu est un criminel de guerre, l'architecte d'un génocide horrible contre le peuple palestinien", a déclaré Mamdani dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

"Mon administration a examiné toutes les voies disponibles en vertu de la loi applicable pour déterminer si la ville de New York pouvait exécuter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale si Benjamin Netanyahu venait ici", a déclaré Mamdani.

"Le gouvernement fédéral, cependant, le fait, et je les appelle à rejoindre la CPI et à exécuter ce mandat", a ajouté le maire. ''Et je veux être tout aussi clair: Benjamin Netanyahu n’est pas le bienvenu à New York, pas plus qu’aucun autre criminel de guerre n’est en liberté.''

Netanyahu devrait se rendre à New York en septembre pour l’assemblée générale de l’ONU.

La semaine dernière, Z. Mamdani a déclaré qu’il examinait s’il était en mesure d’arrêter Netanyahu lors de cette visite, après s’être engagé à le faire pendant sa campagne de mairie l’année dernière. "Je crois que le 1er ministre Netanyahu appartient à La Haye", a déclaré M. Mamdani en référence à la ville néerlandaise où se trouve la CPI.

Les États-Unis ne reconnaissent pas l’autorité de la CPI. Les États-Unis et 'Israël' ne sont pas non plus signataires du Statut de Rome.

Le Royaume-Uni est signataire et serait attendu sous ses obligations de remettre Netanyahu à la Cour.

La CPI a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant en novembre 2024 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors du génocide d''Israël' à Gaza.

Rédaction Quds News Network -

24.07.26