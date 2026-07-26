!! Génocide à Gaza: J 1023 !! Le nombre de victimes du génocide à Gaza reste une inconnue, mais avec une certitude: il sera beaucoup plus élevé que les chiffres officiels actuels

47 corps retirés dans le quartier d’Al-Sabra : des dizaines de disparus sous les décombres à Gaza

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé, ce mardi, avoir extrait les corps et les restes de 47 victimes massacrées sous des ruines de la demeure de la famille Al-Hassaina, située dans le quartier d’Al-Sabra, au sud de la ville de Gaza.

Le colonel Mohammad Abu Dan, superviseur exécutif des opérations de recherche, a précisé que les secouristes sont parvenus à retirer ces 47 dépouilles d’une seule et même maison familiale.

Il a souligné que les équipes de secours poursuivent sans relâche leurs efforts pour retrouver 36 autres corps, que l’on suppose encore ensevelis sous les ruines du bâtiment.

Le colonel Abu Dan a expliqué que les opérations se heurtent à d’immenses difficultés sur le terrain. Il a indiqué que les recherches se poursuivront sous les habitations adjacentes, le souffle effroyable des explosions ayant pu déplacer les corps vers les structures voisines.

Ces interventions s’inscrivent dans le cadre de la deuxième phase du programme d’extraction des dépouilles mortelles, lancé dimanche dernier par la Direction générale de la Défense civile à Gaza.

Ce programme vise à retrouver environ 8.500 corps et restes humains qui gisent encore sous les décombres de maisons détruites à travers la bande de Gaza.

Les dépouilles actuellement retrouvées sont celles des victimes du massacre du quartier d’Al Sabra, survenu le 23 novembre 2023. Ce jour-là, des frappes aériennes de l’Occupation «nazie sioniste» avaient rasé un pâté de maisons appartenant aux familles Al-Hassaina et Abu Sharia, coûtant la vie à plus de 93 citoyens, dont plus de 55 membres de la seule famille Al-Hassaina, majoritairement des femmes et des enfants.

Les corps de ces victimes sont restés enfouis sous des tonnes de béton pendant plus de deux ans et demi. Il était jusqu’alors impossible de les atteindre en raison de la destruction généralisée et du refus d’acheminer les engins lourds indispensables au déblaiement.

La Défense civile fait face à des obstacles titanesques: le manque criant de matériel lourd est dramatique, le gouvernorat de Gaza ne disposant que d’une seule brise-roche. À cela s’ajoutent la complexité des recherches, due au déplacement des restes sous les immeubles voisins sous l’impact des frappes, et l’état de décomposition avancée des corps après tant de temps.

Une grande partie des véhicules de la Défense civile est hors de service en raison des dégâts et du manque de pièces, ce qui ralentit considérablement les opérations et prolonge l’interminable calvaire de milliers de familles qui attendent toujours de pouvoir offrir une sépulture digne à leurs proches.

Rédaction Palinfo -

21.07.26