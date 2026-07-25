!! Génocide à Gaza: J 1022 !! Un pan de l'Histoire du sionisme largement méconnu chez nous: les métastases du sionisme dans toutes les directions

'Israël' a exporté l’extermination en Amérique latine après l’avoir perfectionnée en Palestine

“Ils essaieront de nous faire croire que la démocratie, le droit international, les droits de l’homme et la dignité humaine existent et se portent bien; que le génocide perpétré contre le peuple palestinien n’était qu’une aberration, une exception au sein de l’oasis démocratique mondiale…” — Journaliste mexicain Sasi Alejandre

“L’Amérique latine a subi les mêmes tactiques de terrorisme d’État que celles auxquelles la Palestine est confrontée de la part de régimes armés, entraînés et conseillés par 'Israël'”. — Jack McGrath, Washington Report On Middle East Affairs

Un aspect largement sous-estimé des meurtres et dépossessions perpétrés par les sionistes est le caractère véritablement international de cette politique depuis ses débuts

Il se pourrait même qu’'Israël' n’ait jamais existé sans les livraisons d’armes de la dictature de Somoza au Nicaragua à la Haganah, organisation paramilitaire sioniste, en 1939, durant le mandat britannique sur la Palestine. Neuf ans après ce premier coup de pouce, la Haganah, avec l’aide de l’Irgoun et du Lehi, a rayé la Palestine de la carte sur ordre des autorités américaines et britanniques (ainsi que de dynasties bancaires comme les Rothschild), construisant l’État d’'Israël' littéralement sur les vestiges de la Palestine et recrutant des nazis en Europe pour permettre au jeune État juif de se doter d’un arsenal suffisant. Peu après, 'Israël' s’est impliqué dans la répression sanglante en Amérique latine.

'Israël' a formé l’armée du Castillo Armas qui a renversé la démocratie guatémaltèque en 1954, puis a renforcé la répression dans tout le Cône Sud en fournissant la même formation et les mêmes armes aux dictatures militaires du Chili, de l’Argentine et du Paraguay. 'Israël' a également financé des paramilitaires colombiens et développé les tactiques et les armes utilisées lors de la “Guerre sale” au Mexique, marquée par des disparitions forcées, des actes de torture et des exécutions extrajudiciaires perpétrés contre des étudiants manifestants, des dissidents politiques et des paysans.

Les liens avec l’Amérique centrale se sont tissés très tôt. Dès les années 1950, 'Israël' a commencé à fournir des armes automatiques, des chars et des avions militaires à la dynastie Somoza au Nicaragua, renforçant son soutien lorsque la dictature a dû faire face à une révolution populaire victorieuse dans les années 1970. Après que Jimmy Carter eut tardivement coupé l’aide militaire à Somoza en 1978, ce dernier, responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes durant ses deux dernières années au pouvoir, a eu recours à l’aviation israélienne pour bombarder Managua dans un ultime accès de violence vaine, est devenu le seul fournisseur d’armes du Nicaragua. Une fois la révolution sandiniste arrivée au pouvoir, 'Israël' a servi d’intermédiaire pour armer et entraîner des mercenaires trafiquants de cocaïne (les Contras) qui attaquaient des écoles, des coopératives agricoles et des dispensaires à travers le Nicaragua, dans le but d’anéantir les acquis de la révolution.

La politique israélienne la plus sanglante dans la région a de loin été menée contre le Guatemala des années 1970 aux années 1990, lorsque les Mayas autochtones se sont soulevés contre des oligarques d’origine européenne, défendus par une armée métisse brutale. Les armes, les services de renseignement, les conseillers, les technologies de surveillance et les tactiques de torture fournis par Tel-Aviv ont contribué à la mort de 200.000 personnes et au déplacement d’un million d’autres, dans ce que l’Église catholique et les tribunaux guatémaltèques ont qualifié de génocide. Des officiers de l’armée guatémaltèque ont reconnu qu’'Israël' avait renversé le cours de la révolte populaire grâce à des exterminations de masse dans les campagnes et à des techniques de contre-insurrection qui ont anéanti les réseaux de guérilla dans les villes.

Cette répression était alors une politique israélienne bien établie dans la région. En 1972, Tel-Aviv s’était mise au service de l’armée, de la police secrète et des escadrons de la mort salvadoriens, et l’année suivante, le Salvador devint le premier pays à recevoir une importante livraison d’avions militaires israéliens. De 1975 à 1979, les dernières années avant que le Salvador ne sombre dans la guerre civile, 'Israël' fournissait 83% des importations militaires salvadoriennes, et les accords entre les deux États se poursuivirent tout au long du conflit, notamment concernant le napalm, les armements, les technologies militaires et la formation.

Les campagnes de terre brûlée auxquelles 'Israël' a eu recours à maintes reprises visaient délibérément à détruire les ressources et les récoltes d’Amérique centrale afin de priver les mouvements de guérilla populaires des moyens de se maintenir, forçant ainsi les populations déplacées à se réfugier dans des espaces restreints et contrôlés, facilement soumis à une répression ciblée.

Mémorial des massacres du rio Sumpul

Les massacres de civils furent une caractéristique essentielle de ces opérations et se produisirent avec une régularité effroyable tout au long de la Guerre froide. Parmi les plus tristement célèbres figurent le massacre de Rio Sumpul, où des centaines de civils furent mutilés et tués, pris au piège entre les armées salvadorienne et hondurienne, l’opération Terre brûlée (Salvador), durant laquelle des corps furent partiellement dissous dans de l’acide puis jetés dans un fleuve, et le massacre d’El Mozote en 1981, où près d’un millier de Salvadoriens furent abattus, violés, décapités et brûlés vifs dans une église. On dénombra également des assassinats de prêtres et de théologiens de la libération, comme l’archevêque Oscar Romero et Ignacio Ellacuria. Le premier fut assassiné sur ordre de Roberto D’Aubuisson, formé par 'Israël', et le second faisait partie des six prêtres jésuites assassinés en 1989 par le bataillon Atlacatl, entraîné par les États-Unis, avec leur gouvernante.

Il ne s’agissait pas d’épisodes de violence gratuite, mais d’une répression rationnelle qui a réussi à étouffer la menace de démocratie populaire que représentaient les organisateurs syndicaux, les associations paysannes, les coopératives, les syndicats et les groupes d’étude biblique rattachés aux églises, “contaminés” par l’option préférentielle pour les pauvres prônée par la théologie de la libération, ainsi que tous ceux qui œuvraient à l’amélioration du sort des gens ordinaires. Un accord négocié mettant fin à la guerre civile salvadorienne a finalement été signé en 1992, mais le conflit de classes sous-jacent est resté irrésolu: la terre et d’autres ressources essentielles étaient concentrées entre les mains d’une infime minorité, ce qui était à l’origine même de la guerre civile.

Près de trois décennies de violence extrême entre gangs s’ensuivirent, après quoi Nayib Bukele fut élu président, promettant de résoudre le problème de la criminalité dans le pays. Issu d’une famille de Palestiniens chrétiens du côté de son père, Bukele estime que le problème à Gaza est le Hamas, et non 'Israël', et appartient à un groupe représentant 1% de la population salvadorienne. Nombre de membres de ce groupe ont combattu sur les fronts révolutionnaires durant la guerre civile, à l’instar de Schafik Handal, l’un des commandants généraux des forces de guérilla du FMLN. De fait, la famille de Bukele elle-même a collaboré avec le FMLN après sa transformation en parti politique, gérant sa communication pendant des années par le biais de ses sociétés de marketing, ce qui a permis à Mauricio Funes de remporter la présidence en 2009. Le FMLN a ensuite recruté Nayib pour une carrière politique; il est devenu maire de San Salvador en 2012, puis président sept ans plus tard.

S’étant forgé une image de dictateur “cool”, anti-marxiste et anti-système, Bukele perpétue aujourd’hui l’héritage de la dictature militaire que le FMLN a combattue, s’appuyant sur les conseils de Washington et les armes d’'Israël'.

“Pour obtenir de bons résultats dans la lutte contre les gangs, il a été nécessaire d’équiper nos institutions. Aujourd’hui, nous remettons 800 fusils Arad aux unités des Forces armées”, déclarait René Merino, ministre de la Défense de Bukele, en 2022, lors d’un programme de réarmement de 1,2 million de dollars impliquant du matériel israélien. Conséquence directe de la politique de Bukele, un Salvadorien adulte sur quarante est aujourd’hui incarcéré, soit le taux d’incarcération le plus élevé au monde. Nombre de ces détenus se trouvent au CECOT, une méga-prison surpeuplée tristement célèbre pour les violences et la famine infligées aux prisonniers, privés de droits, de procès et de visites.

Le CECOT correspond davantage à la définition d’un camp de concentration qu’à celle d’une prison, car les détenus y sont incarcérés non pas pour des délits individuels avérés, mais parce qu’ils présenteraient des caractéristiques associées à l’appartenance à un gang. Il s’agit de dissidents, de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, et même désormais de Vénézuéliens enlevés sur le sol américain et acheminés clandestinement vers le Salvador.

Dans ce modèle carcéral, le Salvador perçoit 20.000 dollars par prisonnier, un système extrêmement lucratif aux perspectives de croissance illimitée, puisque la cible ultime n’est pas le crime en soi, mais toute personne qui refuse de se soumettre aux objectifs et aux pratiques de la dictature de Bukele. Selon des documents internes des services de renseignement salvadoriens, 36% des personnes emprisonnées par Bukele n’ont aucun antécédent judiciaire. Les données de la Police nationale civile faisaient initialement état de 58.270 membres de gangs recherchés, mais fin mars 2026, 91.000 arrestations liées aux gangs avaient été effectuées. Parallèlement, l’“état d’urgence” décrété par Bukele, qui suspend les garanties constitutionnelles, entre dans sa cinquième année sous prétexte de devoir procéder à davantage d’arrestations.

Le modèle Bukele, qui prône l’anarchie, a suscité l’admiration des aspirants dictateurs à travers l’Amérique latine, qui se trouve au cœur d’une campagne accélérée visant à remplacer la lutte contre la criminalité constitutionnelle par une violence d’État institutionnalisée.

Au Chili, José Antonio Kast, proche de Pinochet, s’est présenté à la présidence en promettant de suspendre les garanties constitutionnelles.

En Équateur, Daniel Noboa reproduit l’état d’urgence permanent et poursuit ses projets de construction de méga-prisons inspirées du modèle de Bukele.

Au Costa Rica et au Paraguay, la détention préventive et les sanctions pénales sévères sont de plus en plus ancrées.

En Argentine, Javier Milei soutient ouvertement 'Israël', pays fasciste, tandis que sa politique de “tolérance zéro” en matière de criminalité inclut l’exhibition publique rituelle de prisonniers dans des conditions dégradantes. Des principes comme la présomption d’innocence sont réservés aux affaires de cols blancs.

À l’autre extrémité du spectre se trouvent de vastes mouvements de protestation latino-américains qui savent, par une expérience amère, que certains des plus fervents partisans du “plus jamais ça” sont en réalité engagés dans une politique de “toujours plus” à leurs dépens, ayant perfectionné l’extermination en Palestine puis l’ayant exportée dans toute l’Amérique latine.

Il ne faudra sans doute pas longtemps avant que les cachots de Bukele n’accueillent des dissidents exfiltrés des États-Unis pour avoir agi selon la conviction que “nous sommes tous Palestiniens”.

Sources:

- Le ministre salvadorien de la Défense, René Merino, cité par Sasi Alejandre, “La Palestine et l’état d’exception mondial” (en espagnol). https://www.naiz.eus/es

- “L’expansion dangereuse du bukelé-isme”, La Jornada (espagnol), 29 mars 2026.

- Isabel Rikkers et Noeli Brigden, “Le sionisme chrétien au Salvador de Bukele”, NACLA, 9 octobre 2024.

- “Le rôle d’Israël dans le génocide guatémaltèque”, Middle East Monitor, 5 octobre 2015.

- “L’héritage sanglant d’Israël en Amérique latine”, Jack McGrath, Washington Report On Middle East Affairs, 24 mars 2025.

- “La piste du terrorisme israélienne en Amérique latine”, Al Jazeera, 5 juin 2003.

- Concernant le recrutement de nazis par 'Israël' pour renforcer son arsenal, voir l’interview de Trita Parsi sur Breaking Points, “Le plan d’Israël: recruter des “terroristes” pour diriger l’Iran”, 14 juillet 2026.

Michael K/ Smith -

19.07.26