!! Génocide à Gaza: J 1021 !! Une frappe israélienne de nuit tue une famille de six personnes dans un foyer de Gaza

Des enfants brûlés à mort lors de la frappe israélienne de nuit tuant une famille de six personnes

Une famille palestinienne de six personnes, comprenant un père, une mère de famille et leurs quatre enfants, a été tuée dans une frappe israélienne dans la nuit qui a visé leur maison dans la ville de Gaza, marquant la dernière violation israélienne du cessez-le-feu soutenu par les États-Unis. Plus de 10 Palestiniens ont été tués depuis lundi.

Des sources locales ont déclaré qu’à environ 02h50 heure locale, une frappe israélienne a touché la maison de la famille Al-Masri dans la ville de Gaza, tuant Feras Al-Masri, sa femme Salsabil et leurs quatre enfants – trois filles et un fils.

Les sources ont ajouté que la frappe a provoqué l'explosion d'une bouteille de gaz, déclenchant un incendie qui a englouti la maison. Des vidéos circulant en ligne montrent les corps brûlés des enfants à la suite de l'attaque.

Il y a eu un pic d’attaques israéliennes dans la bande déchirée par la guerre malgré le 'cessez-le-feu' qui a pris effet en octobre.

Plus de 1.160 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes à travers la bande de Gaza depuis l’entrée en vigueur de ce 'cessez-le-feu' soutenu par les États-Unis. Cela signifie en moyenne quatre Palestiniens tués par jour.

Le ministère a déclaré que le bilan global de la guerre d’'Israël' contre Gaza a également dépassé les 73.000 morts (officiellement recensés à ce jour-ndlr.MCP).

Au moins 119 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes à travers la bande de Gaza déchirée par la guerre en mai, a déclaré le ministère palestinien de la Santé, marquant le plus haut nombre de morts mensuels enregistrés depuis le début de 2026.

Selon le Ministère, les femmes, les enfants et les personnes âgées représentaient 30% des personnes tuées, dont 19 enfants (16%) et 10 femmes (8,5%).

'Israël' a violé le 'cessez-le-feu' plus de 3.689 fois, selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, mardi.

Les immeubles d'appartements, les marchés, les véhicules et les cafés ont continué à être attaqués. Dans certains cas, les familles ont reçu des ordonnances de déplacement quelques minutes seulement avant que leurs maisons ne soient bombardées, tandis que beaucoup d'autres n'ont reçu aucun avertissement.

Le chef des droits de l’homme des Nations-Unies, Volker Turk, a condamné les récentes attaques d’'Israël' dans la bande de Gaza, affirmant que «le schéma inébranlable des meurtres reflète l’impunité qui s’effondre», d’'Israël'.

"Les Palestiniens sont toujours tués et blessés dans ce qui reste de leurs maisons, de leurs abris et de leurs tentes de familles déplacées, dans les rues, dans les véhicules, dans un établissement médical et dans une salle de classe", a déclaré Turk.

"Nous pleurons alors que Gaza atteint une autre étape tragique (...) Des milliers de personnes à qui l'on a dit que le pire était terminé enterrent encore leurs proches", a déclaré Fikr Shalltoot, directeur de Gaza chez Medical Aid for Palestinians.

Rédaction Quds News Network -

21.07.26