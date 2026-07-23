!! Génocide à Gaza: J 1020 !! Interpellation citoyenne: Après l’interdiction des produits des colonies israéliennes ...

...la Belgique doit sortir de la politique du minimum et prendre ses responsabilités face aux violations du droit international

Monsieur Maxime Prévot,

Vice-Premier ministre,

Ministre des Affaires étrangères,

je prends connaissance de la décision du gouvernement belge d’interdire l’importation de produits issus des colonies israéliennes établies dans les territoires palestiniens occupés.

Cette annonce est présentée comme une avancée diplomatique majeure et comme une démonstration de l’engagement de la Belgique en faveur du droit international.

Pourtant, permettez-moi de vous faire part d’une profonde inquiétude et d’une grande déception face à une décision qui, malgré son apparente portée symbolique, demeure largement insuffisante au regard de la gravité de la situation et des responsabilités qui incombent à notre pays.

Soyons clairs: cette mesure n’est pas une rupture politique.

Ce n’est pas une sanction historique.

Ce n’est pas un acte de fermeté.

C’est le minimum qu’un État respectueux du droit international aurait dû appliquer depuis longtemps.

Les colonies israéliennes implantées dans les territoires palestiniens occupés sont toutes illégales au regard du droit international. Elles ne deviennent pas illégales parce que la Belgique décide enfin d’empêcher certains produits d’entrer sur son territoire. Elles l’étaient déjà depuis des décennies.

Le commerce avec ces colonies aurait dû être exclu depuis longtemps de toute relation économique normale. La Belgique ne prend donc pas aujourd’hui une décision exceptionnelle: elle rattrape avec retard une obligation juridique et morale élémentaire.

Présenter cette décision comme une véritable sanction relève malheureusement davantage d’un exercice de communication politique que d’un changement réel de position. Car la question centrale n’est pas celle de quelques marchandises identifiées par un code postal. La question centrale est celle d’un système politique fondé sur l’occupation prolongée, la colonisation, la dépossession territoriale et l’impunité. La question centrale est celle de la capacité ou non des États européens à faire respecter réellement les principes qu’ils affirment défendre.

Depuis des décennies, les Nations-unies, de nombreuses organisations internationales et des institutions judiciaires alertent sur les violations répétées du droit international dans les territoires palestiniens occupés.

La multiplication des colonies, les déplacements forcés, les restrictions imposées à la population palestinienne et l’absence de conséquences politiques significatives ont progressivement installé une situation où l’exception est devenue la norme.

À cela s’ajoute aujourd’hui la catastrophe humanitaire à Gaza, où la population civile subit des destructions massives, des déplacements forcés, l’effondrement des infrastructures essentielles et une crise humanitaire d’une gravité extrême.

Face à cette situation, une démocratie attachée au droit international ne peut pas se limiter à des mesures symboliques. Elle doit agir.

Monsieur le Ministre, la Belgique ne peut pas continuer à défendre un ordre international fondé sur des règles tout en acceptant que ces règles soient appliquées différemment selon les États concernés.

Le droit international ne peut pas être ferme lorsqu’il concerne certains pays et négociable lorsqu’il concerne des alliés stratégiques. Un principe juridique qui ne s’applique pas universellement perd sa légitimité. La véritable question aujourd’hui n’est donc pas seulement: «La Belgique va-t-elle interdire les produits provenant des colonies?»

La véritable question est: Que fait la Belgique pour empêcher que son territoire, ses institutions et ses relations internationales contribuent, directement ou indirectement, au maintien d’une situation reconnue comme illégale?

Car la responsabilité d’un État ne se limite pas à ses actions directes. Elle concerne également son devoir de prévention, son obligation d’agir lorsqu’il dispose de moyens d’influence et son devoir de ne pas contribuer à des violations graves du droit international.

Le silence, l’attente permanente et les demi-mesures ne peuvent pas constituer une politique étrangère. C’est pourquoi je vous demande que la Belgique engage désormais une véritable réorientation politique fondée sur des mesures concrètes. Cela implique notamment:

la suspension bilatérale de certaines formes de coopération avec l’État israélien tant que persistent des violations graves du droit international;

le rappel ou l’expulsion d’ambassadeurs lorsque la gravité des faits l’impose;

la reconnaissance politique explicite des violations graves du droit international commises dans les territoires palestiniens occupés;

le soutien actif aux mécanismes internationaux d’enquête, de justice et de sanction;

la suspension immédiate de toute coopération militaire, sécuritaire ou technologique susceptible de contribuer à des opérations contraires au droit international humanitaire;

l’adoption de sanctions diplomatiques et économiques effectives;

le respect strict des obligations internationales de prévention des crimes internationaux, notamment celles découlant de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide.

La Belgique doit également utiliser tous les leviers dont elle dispose afin d’exiger:

un cessez-le-feu immédiat et permanent;

un accès humanitaire total, sûr et sans restriction à Gaza;

l’entrée massive des médicaments, équipements médicaux, carburants et biens essentiels;

la protection effective des hôpitaux, des personnels médicaux et des organisations humanitaires;

le respect absolu du droit international humanitaire;

la mise en place de mécanismes de responsabilité pour les violations graves commises.

Monsieur le Ministre, cette question dépasse largement une crise diplomatique. Il s’agit d’une question fondamentale de droit international, de responsabilité politique et d’humanité. Cette interpellation ne s’adresse pas uniquement aux responsables directs des actes commis. Elle s’adresse également à toutes celles et ceux qui disposent d’un pouvoir de décision et qui pourraient agir.

Car personne ne peut aujourd’hui prétendre être totalement impuissant.

Le gouvernement fédéral peut agir.

Les institutions européennes peuvent agir.

Les Régions peuvent agir.

Les Communautés peuvent agir.

Les provinces peuvent agir.

Les communes peuvent agir.

Les parlementaires peuvent agir.

Les partis politiques peuvent agir.

Chaque niveau institutionnel possède des leviers.

L’histoire nous enseigne que les grands crimes de masse ne sont jamais rendus possibles uniquement par ceux qui les commettent directement. Ils sont également facilités par ceux qui savent mais attendent. Par ceux qui observent mais relativisent. Par ceux qui reconnaissent les faits mais refusent d’en tirer les conséquences politiques.

Aujourd’hui, personne ne peut honnêtement dire qu’il ne savait pas.

Nous savons que des enfants meurent faute de soins.

Nous savons que des patients attendent des évacuations médicales impossibles.

Nous savons que le système de santé est détruit.

Nous savons que les organisations humanitaires alertent quotidiennement.

Nous savons que des vies pourraient être sauvées par des décisions politiques immédiates.

Les informations sont publiques.

Les rapports sont publics.

Les témoignages sont publics.

Les alertes des organisations internationales sont publiques.

L’histoire est en train de s’écrire sous nos yeux.

La question n’est donc plus: «Que se passe-t-il?» La question est: Que choisissez-vous de faire alors que vous savez? À votre niveau de responsabilité, quelles initiatives allez-vous prendre? Quelles pressions diplomatiques allez-vous exercer? Quelles coopérations allez-vous suspendre? Quelles sanctions allez-vous soutenir? Quels moyens allez-vous mobiliser pour protéger des vies humaines?

Je souhaite également revenir et vous interpeller sur une question trop rarement abordée: celle des ressortissant·es belges ou européen·nes disposant d’une double nationalité ayant servi ou servant dans l’armée israélienne alors que cette armée est accusée par de nombreuses organisations internationales de graves violations du droit international humanitaire.

Pouvez-vous préciser:

quelles mesures existent pour identifier la participation éventuelle de ressortissant·es belges à des opérations militaires susceptibles de constituer des crimes internationaux;

quelles enquêtes sont menées lorsque des éléments sérieux sont disponibles;

comment la Belgique justifie l’absence d’actions judiciaires alors que certains mécanismes de compétence extraterritoriale existent?

Je vous demande également des réponses précises sur les questions suivantes:

la Belgique peut-elle confirmer la cessation totale et vérifiable de toute exportation d’armes, de composants militaires ou de technologies à usage dual vers 'Israël'?

Si ce n’est pas le cas, comment cette coopération est-elle compatible avec l’obligation internationale de prévention des crimes les plus graves?

Le gouvernement belge soutient-il pleinement les procédures judiciaires internationales visant les responsables présumés de crimes internationaux?

La Belgique est-elle prête à coopérer pleinement avec les mécanismes de la Cour pénale internationale?

Soutiendra-t-elle des sanctions effectives tant que persistent les violations graves du droit international?

Monsieur le Ministre,

Le droit international ne reconnaît pas la neutralité face aux crimes de masse. Il ne reconnaît pas l’ambiguïté lorsque les États disposent des moyens d’agir. Il reconnaît la responsabilité. Responsabilité de prévenir. Responsabilité de protéger. Responsabilité de ne pas contribuer.

Chaque contrat maintenu, chaque coopération poursuivie, chaque silence institutionnel engage politiquement celles et ceux qui gouvernent aujourd’hui.

La Belgique ne pourra pas dire demain qu’elle ignorait.

L’Europe ne pourra pas dire demain qu’elle ignorait.

La question historique qui restera ne sera pas seulement: «Que saviez-vous?» Mais: «Qu’avez-vous fait lorsque vous saviez?»

Je vous demande donc solennellement de considérer l’interdiction des produits issus des colonies non comme un aboutissement, mais comme le premier pas d’une politique beaucoup plus ambitieuse visant à mettre fin à l’impunité, à défendre réellement le droit international et à protéger toutes les vies humaines sans distinction.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma profonde indignation face à l’insuffisance de la réponse actuelle, ainsi que mon exigence d’une politique étrangère belge fondée sur la justice, la cohérence et le respect universel du droit international.