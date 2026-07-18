!! Génocide à Gaza: J 1015 !! L'année 2025 a été marquée par la plus forte expansion coloniale en Cisjordanie

Et au vu des attaques incessantes des colons en 2026, cela risque d'être pire encore

Un rapport publié par le mouvement israélien 'La Paix Maintenant' révèle qu'en 2025, les projets de colonisation israéliens en territoire palestinien occupé ont connu une escalade sans précédent.

Cette escalade s'est traduite par la création de nouvelles colonies et avant-postes, l'expansion des constructions dans les colonies existantes, une recrudescence des attaques de colons, la démolition de structures palestiniennes et le déplacement de communautés palestiniennes. Le rapport décrit ces événements comme s'inscrivant dans une politique d'annexion accélérée visant la Cisjordanie et Jérusalem.

Intitulé «Une année de terreur, de déplacements et d'annexion – Bilan des colonies en 2025», le rapport explique que les autorités d'occupation ont approuvé la création de 54 nouvelles colonies au cours de l'année, y compris des avant-postes «légalisés». Il note également l'approbation de 27.941 unités de colonisation, le lancement d'appels d'offres pour 9.629 unités supplémentaires et l'attribution de nouvelles limites municipales à 27 colonies existantes.

Selon le rapport, 86 nouveaux avant-postes de colonisation ont été établis en 2025, dont 60 avant-postes pastoraux, soit un à deux avant-postes par semaine. Ces opérations ont entraîné le déplacement total ou partiel de 22 communautés palestiniennes suite aux attaques de colons.

Le rapport indique également que les autorités d'occupation ont démoli 1.269 structures palestiniennes en zone C sous prétexte de constructions sans permis. Parallèlement, 1.828 attaques de colons contre des Palestiniens et leurs biens ont été recensées, faisant 9 morts et 838 blessés.

Le mouvement affirme que le gouvernement israélien, malgré ses crises internes, continue d'investir des milliards de shekels dans l'expansion des colonies. Il estime que ces politiques visent à empêcher toute possibilité de création d'un État palestinien et prolongeront le conflit, accentueront l'isolement international d''Israël' et alourdiront son fardeau économique.

Le rapport notait que la plupart des nouvelles colonies étaient établies profondément en Cisjordanie, renforçant le contrôle israélien sur de vastes zones de terres palestiniennes et compromettant les chances de parvenir à un règlement politique fondé sur une solution à deux États.

Rédaction WAFA News Agency -

07.07.26