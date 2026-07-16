!! Génocide à Gaza: J 1013 !! Face au génocide à Gaza: nouvelle victoire judiciaire pour les plaignants! + Action citoyenne, ce soir

Dans l’action en justice intentée contre l’État belge en raison de son inaction face au génocide commis par 'Israël' à Gaza, la Cour d’appel de Bruxelles vient de rendre un deuxième arrêt interlocutoire mardi 30 juin dernier

Comme dans le premier arrêt rendu au mois de mars, la Cour d’appel suit une nouvelle fois le

raisonnement des demandeurs et décide de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant la compatibilité de certaines dispositions du droit de l’Union européenne avec le droit international, en particulier les Conventions de Genève et la Convention relative à la prévention et la répression du génocide.

La réponse à la seconde question pourrait avoir un retentissement majeur, dès lors que la Cour d’appel demande à la CJUE si les Etats peuvent écarter l’application du droit de l’Union européenne pour respecter les obligations de droit international issues des Conventions de Genève et de la Convention sur le génocide.

En d’autres mots, la question est de savoir si les obligations de droit international humanitaire et

celles issues de la Convention sur le génocide doivent primer sur le droit de l’Union européenne.

Très précisément, les questions posées à la CJUE concernent les règles européennes qui régissent le transfert des biens à double usage (le matériel qui peut être utilisé tant pour des fins civiles que militaires). Mais leur réponse pourra être transposée à l’ensemble du droit de l’Union européenne.

En clair, si la CJUE répond par l’affirmative à cette seconde question, les Etats membres ne pourront plus de se défausser de leurs responsabilités en renvoyant à celles de l’Union européenne.

Les Etats membres pourront – et devront – écarter les dispositions du droit de l’Union lorsque ces

dispositions les empêchent de prendre des mesures de sanction à l’égard d’'Israël'.

Les Etats pourront – et devront – prendre des sanctions commerciales contre 'Israël' et refuser

d’appliquer l’Accord d’association avec 'Israël'.

La Cour d’appel sollicite – et c’est remarquable – de la CJUE qu’il soit fait application de la procédure accélérée «eu égard à la nature de l’affaire qui a trait aux mesures urgentes de prévention du crime de génocide et de violations graves des Conventions de Genève dans la bande de Gaza et compte tenu de la situation dramatique des Palestiniens se trouvant dans la bande de Gaza».

Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape judiciaire qui renforce notre détermination à obliger

la Belgique et, partant, les autres États membres de l’Union européenne à remplir leurs obligations

de droit international et à faire enfin tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher et faire cesser

les crimes systématiques, flagrants et répétés d’'Israël'.

Communiqué ABP (Association Belgo-Palestinienne) -

06.07.26