!! Génocide à Gaza: J 1008 !! ATTENTION, pour ce w-e: le site qui expose les crimes qu’'Israël' voulait faire disparaître

Organisations internationales, médias aux moyens considérables, structures étatiques aux obligations légales en violations du droit humanitaire auraient dû réaliser ce travail. Ils ne l'ont pas fait. (ATTENTION, si ces documents & témoignages sont exceptionnels et sont des preuves à charge du régime terroriste sioniste, des images très dures voire insoutenables à regarder avec prudence et recul - ndlr.MCP)

64.500 vidéos et 18.000 photographies géolocalisées et indexées documentent les victimes des frappes sur Gaza, rassemblées par un collectif anonyme en juillet 2026.

Pourquoi aucun État occidental n’a-t-il modifié sa politique malgré une documentation visuelle d’une telle ampleur désormais accessible à tous?

Marjorie Taylor Greene, figure de la droite dure américaine, qualifie la situation de “chose la plus horrifiante de notre vivant” et dénonce la complicité financière des États-Unis.

Quelles pressions s’exercent sur les plateformes numériques pour faire disparaître cette archive, et comment ses créateurs anticipent-ils ces tentatives de censure?

L’initiative émane d’un groupe se présentant sous le nom “Israel Exposed”. Ses membres ont pris soin d’avertir les visiteurs: le contenu est d’une violence extrême. Ils écrivent eux-mêmes: “Soyez prudents lorsque vous visionnez une grande quantité de séquences, et faites des pauses, c’est éprouvant”.

On notera l’ironie tragique: les auteurs de ce dépôt d’archives préviennent qu’il faut se ménager pour supporter, derrière un écran, ce que des civils gazaouis ont vécu dans leur chair.

Une documentation qui rend l’aveuglement INEXCUSABLE!

Ce que ce site accomplit, c’est rendre l’ignorance volontaire difficile à soutenir. Pendant des mois, le débat public occidental a pu prospérer dans un espace confortable d’abstraction: des bilans chiffrés contestés, des images sporadiques, des témoignages relégués aux marges des grands médias. La mise en ligne centralisée de dizaines de milliers de documents visuels, dotés d’une infrastructure de recherche et d’une carte interactive, change la nature de ce qui est accessible à quiconque dispose d’une connexion internet.

La représentante républicaine au Congrès Marjorie Taylor Greene, figure loin d’être acquise aux causes progressistes, a réagi en ces termes: “C’est la chose la plus horrifiante qui se passe de notre vivant, et l’Amérique est complice et ne fait rien pour l’arrêter. Pire encore, nous la finançons”.

Que cette déclaration provienne d’une figure de la droite américaine la plus dure dit quelque chose sur le dépassement des clivages habituels que provoque ce conflit, du moins chez ceux qui acceptent de regarder.

D’autres internautes ont formulé le constat encore plus directement. L’un d’eux écrit: “64.537 vidéos et 17.905 photos. Voilà à quoi ressemble un holocauste”.

Le terme est fort, délibérément choisi. Il renvoie à l’idée d’une destruction de masse systématique d’une population civile. Son usage ici n’est pas seulement rhétorique: il vise à décrire l’ampleur de ce que ces images rendent visible.

'Israël', ses alliés, et la stratégie du silence

Les créateurs du site anticipent déjà les tentatives de le faire disparaître. Ils ont répondu aux craintes exprimées en ligne avec une résolution sans ambiguïté: “Nous nous y attendons, oui. Il existe de nombreuses sauvegardes. Si l’un est retiré, un autre réapparaîtra”.

Cette posture n’est pas anodine. Elle signale que le groupe a intégré dans sa stratégie la probabilité de pressions visant à censurer ou à rendre inaccessible cette documentation.

Cette anticipation est fondée. Les pressions exercées sur les plateformes numériques autour des contenus pro-palestiniens sont documentées: des contenus favorables à la Palestine ou aux droits des Palestiniens ont été supprimés ou limités sur Instagram et Facebook, souvent avec des justifications opaques ou contestées. La plateforme X, depuis son rachat par Elon Musk, offre aujourd’hui un espace plus difficile à contrôler pour ce type de pression, ce qui explique sans doute que l’annonce du site ait pu y circuler plus librement.

Ce que révèle ce site, au fond, ce n’est pas seulement l’ampleur des destructions à Gaza. C’est l’échec de l’ensemble du dispositif d’information occidental à rendre visible ce qui se passe. Les images existent. Elles circulaient, fragmentées, sur les réseaux. Il a fallu un collectif anonyme, sans moyens institutionnels, pour les rassembler en un corpus cohérent et accessible. Ce travail aurait dû être accompli par des organisations internationales, par des médias disposant de moyens considérables, par des structures étatiques ayant des obligations légales en matière de documentation des violations du droit humanitaire. Il ne l’a pas été.

La question qui reste ouverte est celle de la conséquence. Une archive, aussi massive et rigoureuse soit-elle, ne vaut que si elle produit un effet sur les décisions des États qui ont les moyens d’agir. Or, à ce jour, ni les livraisons d’armes américaines, ni le soutien diplomatique européen à 'Israël', ni les votes à l’ONU ne témoignent d’une inflexion significative. La visibilité n’est pas la responsabilité, et la documentation n’est pas le jugement. Ce site montre ce qui a été documenté. Il reste à déterminer qui, et à quelle échelle, répondra de ce qui a été fait.

Frank Pengam -

04.07.26