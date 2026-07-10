!! Génocide à Gaza: J 1007 !! Le Hamas dénonce la rhétorique israélienne sur l’accumulation militaire à Gaza comme «incitation» + Interpellation officielle

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a mis en garde contre les affirmations israéliennes concernant l’expansion militaire rapide du groupe, les qualifiant d’«incitation évidente» visant à justifier des assauts continus et des violations quotidiennes du cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, dans un communiqué publié dimanche, a exhorté les organisations de médias à authentifier les informations obtenues du régime de Tel-Aviv, mettant en garde contre le discours qui provoque l'hostilité envers les factions de la résistance palestinienne et la population civile à Gaza.

Qassem a souligné que le Hamas, avec d’autres groupes de résistance à Gaza, est entièrement dédié à l’accord de cessez-le-feu, appelant les médiateurs et les pays parrains à s’assurer qu’'Israël' respecte ses obligations et met fin à ses violations.

Selon un rapport de la chaîne israélienne Channel 12, les responsables israéliens prévoient que les hostilités à Gaza pourraient recommencer dans les deux prochains mois, peut-être avant les élections législatives d’octobre.

Le radiodiffuseur, citant les autorités israéliennes, a déclaré samedi que le régime de Tel-Aviv s'attendait à ce que le soi-disant Conseil de la paix dirigé par les États-Unis arrive à une conclusion dans les deux à trois prochains mois que le Hamas a violé l'accord en refusant de désarmer.

Une telle décision pourrait permettre à 'Israël' d’engager de nouveaux raids dans les régions de Gaza qu’il ne supervise pas actuellement, augmentant ainsi la probabilité de nouveaux combats, indique le rapport.

Channel 12 a également cité une source politique affirmant que le directeur général du conseil, Nikolay Mladenov, avait envisagé de déclarer le Hamas en violation de l’accord il y a deux mois, mais a retardé l’action à la demande des médiateurs.

"Si rien ne change dans les trois mois, Mladenov déclarera le Hamas en violation de l'accord", a déclaré la source anonyme.

Malgré un 'cessez-le-feu' entré en vigueur le 10 octobre 2025, l'armée israélienne a continué à mener des assauts quotidiens dans toute la bande de Gaza.

Comme l’a rapporté le ministère de la Santé de Gaza, les assauts israéliens ont tué 1.066 individus et fait 3.445 blessés depuis la date de mise en œuvre du 'cessez-le-feu'.

Selon les estimations locales, 'Israël' a étendu son occupation à environ 70% du territoire de Gaza, laissant les Palestiniens avec moins de 30% de la bande.

La guerre génocidaire initiée par 'Israël' contre Gaza le 7 octobre 2023, avec le soutien des États-Unis, a entraîné la destruction de près de 90% des infrastructures civiles dans la région et tué plus de 73.000 Palestiniens.

Rédaction Presstv -

06.07.26

Source: presstv.ir

Libérez le Dr Hussam Abu Safiya, Marwan Barghouti et tous les prisonniers politiques

Le Dr Abu Safiya a été transféré à la prison souterraine israélienne de Rakefet. Lorsque son avocat lui a rendu visite le 2 juillet, il a déclaré que son client était méconnaissable, qu’il avait du mal à respirer et qu’il était sans cesse sur le point de perdre connaissance. Le Dr Abu Safiya lui a confié qu’il ne s’attendait pas à survivre. « Ils m’ont amené ici pour me tuer. Je ne me vois pas survivre. C’est la fin. »



Au cours de ce génocide qui se poursuit, Israël a intensifié sa campagne d’emprisonnement de masse, arrêtant des milliers de Palestiniens, des professionnels de santé aux enfants.



Parmi eux figure le Dr Hussam Abu Safiya, directeur de l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza. Israël le détient sans inculpation depuis plus de 18 mois, le soumettant à la torture et à des traitements inhumains. (1)



Par ailleurs, le leader politique populaire Marwan Barghouti a subi des agressions brutales au cours des 24 dernières années de son incarcération injuste, et Israël a désormais renforcé son isolement cellulaire.(2) Des observateurs internationaux ont constaté que son procès avait enfreint les normes juridiques fondamentales.(3)



Depuis des décennies, Israël emprisonne des prisonniers politiques en violation de leurs droits. Ces pratiques de torture et d’abus ne sont pas isolées. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un système de violence plus large mis en place par Israël, qui porte préjudice à des milliers de Palestiniens, dont beaucoup sont détenus sans inculpation ni procès.(4)



Monsieur le Ministre,





La libération immédiate et inconditionnelle du Dr Hussam Abu Safiya, de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques palestiniens.



L’arrêt de toutes les livraisons d’armes, de financement et de toute autre forme de complicité dans les violences massives commises par Israël. -



1. https://www.frontlinedefenders.org/en/case/dr-hussam-abu-safiya-subjected-torture-and-ill-treatment-israeli-prisons

2.

3.

4. Nous exigeons :La libération immédiate et inconditionnelle du Dr Hussam Abu Safiya, de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques palestiniens.L’arrêt de toutes les livraisons d’armes, de financement et de toute autre forme de complicité dans les violences massives commises par Israël. -1. https://www.pbs.org/newshour/world/israel-frees-some-gaza-workers-detained-during-hospital-raids-but-prominent-chief-remains-imprisoned 2. https://www.aljazeera.com/news/2025/12/6/palestinian-groups-express-grave-concerns-over-marwan-barghoutis-safety 3. https://www.ipu.org/news/features/human-rights-cases/2014-05/marwan-barghouti-palestine 4. https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/10/10/in-israeli-prisons-hunger-and-torture-are-ever-present_6746283_4.html



Nordine Saïdi -

08.07.26